«До сих пор тысячи людей живут в юртах». Россиянка устроила автопутешествие по Монголии: что там посмотреть

Источник: Городские медиа

Журналист «ИрСити» Алёна Кашпарова съездила вместе с семьей в автопутешествие по Монголии. Зачем туда ехать и что посмотреть — в видео выше.

Монголия — страна просторов, дорогих машин и заборов. Здесь можно найти совершенно разные пейзажи: от степей и небольших речек до озер, песчаных дюн и живописных скал. Местные жители в большей массе настроены доброжелательно, а многие из старшего поколения владеют русским языком.

Основа монгольской кухни — мясная, и монголы мастерски готовят мясо, оно очень вкусное. Порции большие, и одним блюдом можно накормить как минимум двоих гостей. Во многих кафе, особенно придорожных и в деревеньках, блюдо не собирают из полуфабрикатов, а готовят сразу после заказа.