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Страна и мир «До сих пор тысячи людей живут в юртах». Россиянка устроила автопутешествие по Монголии: что там посмотреть

«До сих пор тысячи людей живут в юртах». Россиянка устроила автопутешествие по Монголии: что там посмотреть

Зачем ехать в страну бескрайних степей и во сколько обойдется отдых — рассказываем в видео

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Источник:

Городские медиа

Журналист «ИрСити» Алёна Кашпарова съездила вместе с семьей в автопутешествие по Монголии. Зачем туда ехать и что посмотреть — в видео выше.

Монголия — страна просторов, дорогих машин и заборов. Здесь можно найти совершенно разные пейзажи: от степей и небольших речек до озер, песчаных дюн и живописных скал. Местные жители в большей массе настроены доброжелательно, а многие из старшего поколения владеют русским языком.

Основа монгольской кухни — мясная, и монголы мастерски готовят мясо, оно очень вкусное. Порции большие, и одним блюдом можно накормить как минимум двоих гостей. Во многих кафе, особенно придорожных и в деревеньках, блюдо не собирают из полуфабрикатов, а готовят сразу после заказа.

Цены здесь демократичные. За 10-дневное путешествие на троих вышло 120 тысяч рублей вместе с тратами на бензин.

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Алёна КашпароваАлёна Кашпарова
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Туризм Автопутешествие Монголия
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Комментарии
1
Гость
1 час
А когда то была самая большая империя в мире! С большой вероятностью будущее России может стать таким.
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