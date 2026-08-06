Подарок на 18-летие от мошенников: как новая схема с «переоформлением» номера оставит вас без денег

Преступники нацелились на подростков Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники придумали новую схему обмана. Теперь они нацелились на подростков, которым недавно исполнилось 18 лет. Об этом говорится в материалах МВД.

Злоумышленники под видом сотрудников операторов связи звонят молодым людям и утверждают, что после достижения совершеннолетия нужно переоформить абонентский номер. Для этого, по их словам, требуется сообщить код, полученный в сообщении.

Как пишет РИА Новости, после этого человеку звонит якобы сотрудник отдела безопасности портала «Госуслуги» и сообщает, что из его личного кабинета мошенники выгружают данные. Затем в схему подключается третий злоумышленник — «сотрудник Центрального банка». Он убеждает жертву, что деньги якобы используются в мошеннической схеме, поэтому к нему должны прийти полицейские с обыском и «задекларировать» сбережения для перевода на безопасные счета.