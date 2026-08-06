НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

1 м/c,

вос.

 754мм 88%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,93
EUR 93,19
Атака БПЛА на город
Где помогают вернуть здоровье
На кого можно охотиться
Ставят декорации для съемок
Где поймать настоящее лето
Как добиться ремонта двора
Продают бывшую больницу
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Что со складом WB под Ярославлем
Происшествия Подарок на 18-летие от мошенников: как новая схема с «переоформлением» номера оставит вас без денег

Подарок на 18-летие от мошенников: как новая схема с «переоформлением» номера оставит вас без денег

Рассказываем, как не попасться на уловки злоумышленников

110
Преступники нацелились на подростков | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUПреступники нацелились на подростков | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Преступники нацелились на подростков

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники придумали новую схему обмана. Теперь они нацелились на подростков, которым недавно исполнилось 18 лет. Об этом говорится в материалах МВД.

Злоумышленники под видом сотрудников операторов связи звонят молодым людям и утверждают, что после достижения совершеннолетия нужно переоформить абонентский номер. Для этого, по их словам, требуется сообщить код, полученный в сообщении.

Как пишет РИА Новости, после этого человеку звонит якобы сотрудник отдела безопасности портала «Госуслуги» и сообщает, что из его личного кабинета мошенники выгружают данные. Затем в схему подключается третий злоумышленник — «сотрудник Центрального банка». Он убеждает жертву, что деньги якобы используются в мошеннической схеме, поэтому к нему должны прийти полицейские с обыском и «задекларировать» сбережения для перевода на безопасные счета.

Кроме того, злоумышленники могут сообщить жертве, что на его имя уже оформлены микрозаймы и для их аннулирования нужно отправить заявки в микрофинансовые организации, указав коды из СМС. После получения этих кодов преступники оформляют на человека кредиты и похищают деньги.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Мошенник Деньги Госуслуги
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Рекомендуем