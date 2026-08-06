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Страна и мир Apple приняла журналиста за пользователя под санкциями: не пора ли переходить на Android или «Аврору»

Apple приняла журналиста за пользователя под санкциями: не пора ли переходить на Android или «Аврору»

Разбираемся с экспертом, какой смартфон выбрать на будущее

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Apple запретила корреспонденту MSK1.RU оплачивать подписки на iPhone | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUApple запретила корреспонденту MSK1.RU оплачивать подписки на iPhone | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Apple запретила корреспонденту MSK1.RU оплачивать подписки на iPhone

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Компания Apple запретила корреспонденту MSK1.RU оплачивать подписки на iPhone, потому что сочла его лицом под американскими санкциями. Журналист отправил в службу поддержки скан паспорта — и через 20 минут ему всё восстановили. Оказалось, перепутали с однофамильцем.

Пользователи продукции Apple стали массово сообщать о таких случаях с февраля 2026 года, но это не первые ограничения. MSK1.RU рассказывает, насколько сложнее стало пользоваться айфонами за последние годы и спасет ли переход на Android-смартфоны.

Apple просит подтвердить личность | Источник: Андрей Кузнецов / MSK1.RU Apple просит подтвердить личность | Источник: Андрей Кузнецов / MSK1.RU

Apple просит подтвердить личность

Источник:

Андрей Кузнецов / MSK1.RU

Хронология

В марте 2022 года Apple прекратила продажи в России и закрыла официальный онлайн-магазин. Тогда партнерские точки в Москве закрылись всего на день, но затем возобновили работу. Приобрести технику до сих пор не проблема: и в магазине, и доставкой — как удобно. Переправляют ее в страну через параллельный импорт.

Магазин Apple в РФ закрыт | Источник: apple.com/storeМагазин Apple в РФ закрыт | Источник: apple.com/store

Магазин Apple в РФ закрыт

Источник:

apple.com/store

Тогда же корпорация заблокировала возможность платить телефоном как банковской картой через Apple Pay, и вот это стало проблемой, россиянам пришлось снова носить с собой кошельки. Через год банки стали выпускать платежные стикеры. Клеишь такой на заднюю панель смартфона — и будто ничего не изменилось.

Также компания начала удалять из App Store российские приложения. Теперь приходится либо идти в банк устанавливать программу через провод, либо пользоваться браузерной версией.

В 2026 году пользователей оставили без национального мессенджера MAX, который стал главной альтернативой в России после блокировок Telegram и WhatsApp*. Заодно из App Store удалили все приложения холдинга VK.

При этом Apple вычищает не только сервисы попавших под американские санкции компаний, но иногда, к удивлению, идет навстречу и российским властям. Так, по требованию Роскомнадзора из российского магазина приложений удаляют VPN-сервисы.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил MSK1.RU, что ограничения накладывает американское правительство, а Apple лишь соблюдает законы своей страны. Он обратил внимание, что в чем-то компания даже помогает пользователям.

«Россиян переводят на аккаунты других стран. Находите зарубежную карту — и пользуйтесь, Apple идет навстречу в этом плане. Если говорить про личные ограничения, то да, они проверяют данные пользователей. Предоставление услуг людям из санкционных списков оборачивается многомиллионными штрафами, и в Apple этого не хотят», — сказал он.

Реакция властей на поведение Apple

В 2023 году ФСБ заявила, что вскрыла разведывательную акцию США через мобильные устройства Apple. Затем чиновники принялись отказываться от айфонов: Ростех, РЖД, Минцифры, другие ведомства и госкорпорации запретили сотрудникам пользоваться техникой Apple для рабочих целей.

В 2025-м в России приняли закон, обязывающий производителей ставить на смартфоны RuStore — альтернативный магазин приложений. На айфонах это сделать невозможно, так что их просто продают в стране с пометкой о «недостатке». Также под конец года Роскомнадзор заблокировал сервис для видеозвонков FaceTime — ради борьбы с мошенниками.

Айфоны покупают реже, но всё еще активно | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUАйфоны покупают реже, но всё еще активно | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Айфоны покупают реже, но всё еще активно

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

3 августа Федеральная антимонопольная служба возбудила против Apple дело из-за того, что компания так и не начала устанавливать на все устройства RuStore и MAX.

Какие смартфоны теперь покупать

В первом полугодии 2026 года продажи iPhone в России упали до минимума с 2022 года, но в денежном выражении Apple по-прежнему впереди всех, подсчитал портал iXBT.

«В феврале 2022 года продажи были 17,5% от рынка смартфонов (в штуках) — это пиковое значение для Apple. На сегодняшний день это около 4%. Это то, что активируется в России на сетях операторов. Почему меньше продается? Нет сервиса, продукт достаточно дорогой, и люди выбирают альтернативу», — пояснил Эльдар Муртазин.

Аудитория мигрирует на Android, это нормально. Но я не думаю, что мы увидим какое-то резкое падение использования Apple, потому что 4% — это уже минимальное значение, вряд ли будет падать дальше.

Эльдар Муртазин

ведущий аналитик Mobile Research Group

Собеседник обратил внимание, что Android — тоже продукт американской корпорации, а из Google Play уже удалили и MAX, и сервисы VK.

«Android позволяет ставить приложения без магазина, и пользоваться санкционными программами можно, пока Google не закроет эту возможность осенью 2027 года. Посмотрим, что будет на практике», — добавил он.

По словам Муртазина, разницы между Apple и Google нет, они как демократическая и республиканская партии США. Смартфон он советует покупать тот, который нравится.

Весь телефон в кирпич никто превращать не будет. Будут удалять российские приложения, которые считают вредными: всех, кто попал под санкции. У Huawei есть собственный магазин приложений, там есть все российские сервисы, и это некая альтернатива, но тоже со своими ограничениями.

Эльдар Муртазин

ведущий аналитик Mobile Research Group

В России есть своя операционная система «Аврора», но она пока не предназначена для потребительского рынка. Возможно, через пару лет смартфоны на «Авроре» на него выйдут, но сразу догнать Google и Apple по качеству не смогут, считает Муртазин.

«Конкуренты слишком долго развивались, а „Аврора“ — слишком мало. Но, по крайней мере, у нас есть альтернатива, в отличие от других стран. В клубе владельцев мобильных операционных систем сегодня три страны: США, Китай, Россия. Всё, больше нет», — заключил спикер.

Вы пользуетесь продукцией Apple?

Да, и буду продолжать
Да, но перейду на Android
Нет, и не собираюсь
Нет, но хочу попробовать
У меня кнопочный телефон, и ничего больше не надо

Подробнее о том, какие приложения теперь должны быть на смартфонах, планшетах, компьютерах и даже смарт-телевизорах — читайте здесь.

* Принадлежит Meta (организация признаная в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

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Андрей КузнецовАндрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
Apple IPhone Смартфон Телефон
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Комментарии
1
Гость
12 минут
Аврора и смартфоны от Чубайса, вот наш путь!
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Гость
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