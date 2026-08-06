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Лето Погода 6 августа подскажет, каким будет сентябрь, — народные приметы

Погода 6 августа подскажет, каким будет сентябрь, — народные приметы

Жаркий день станет добрым знаком

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Ясный денек предвещает теплый сентябрь | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЯсный денек предвещает теплый сентябрь | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ясный денек предвещает теплый сентябрь

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

В четверг, 6 августа, отмечается народно-христианский праздник Борис и Глеб Летние. В этот день православная церковь чтит память святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. По народным поверьям, погода 6 августа может подсказать, каким будет сентябрь.

Народные традиции и приметы

Считалось, что в этот день особенно важно не ссориться, любые конфликты воспринимались как дурной знак.

Если в этот день идет дождь или гремит гроза, то стоит ждать холодного и дождливого начала осени с достаточно ранними заморозками. Ясный и теплый день — знак жаркого и сухого сентября с затяжным бабьим летом.

Утренний туман говорит о том, что начало осени будет погожим, а вот сильный ветер предвещает скорое наступление осенних заморозков.

Среди погодных примет встречались такие: если утро туманное — будет хороший урожай; если день жаркий и сухой — осень окажется теплой.

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Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Народные приметы и поверья Погода Осень
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