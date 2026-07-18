«Меня даже не было в стране». Пациенты находят в медкартах услуги, которые не получали, — откуда они берутся и что с этим делать

Подобные случаи происходят в разных регионах страны Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

История звучит странно, но она абсолютно реальная: жительница Армавира по имени Инна обнаружила в своей электронной медицинской карте десятки услуг, за которыми, по ее словам, никогда не обращалась. Среди них оказались две диспансеризации, приемы врачей, лабораторные исследования и даже гинекологические процедуры. Женщина уверяет, что в даты, когда она все это якобы проходила, ее на самом деле не было не только в поликлинике, но и вообще в стране.

Журналисты 93.RU тоже заказали выписки о предоставленных медицинских услугах, и некоторые из нас нашли в них то, чего никогда не делали. Мы спросили у юристов, что это такое и нужно ли что-то делать в такой ситуации.

Фейковая диспансеризация

О своей истории Инна рассказала в социальных сетях в начале июля. По ее словам, первые подозрения у нее появились еще в конце прошлого года, когда на «Госуслугах» пришло уведомление о прохождении диспансеризации.

«Я сразу написала жалобу [в поликлинику]. В ответ мне написали: „Вам позвонят“. Позвонила какая-то сотрудница и сказала, что это ошибка. Я очень четко попросила больше таких ошибок не совершать. Через полгода мне прилетает второе письмо о том, что я еще раз якобы прошла диспансеризацию», — рассказала женщина.

После второго уведомления Инна решила заказать на «Госуслугах» выписку из электронной медицинской карты. По ее словам, увиденное шокировало.

«Только за последний год, с июля прошлого года по июль нынешнего, три листа услуг, за которыми я не то что не обращалась — меня в эти даты ни в городе, ни в стране вообще не было. Там такие анализы! Я уверена, вы даже названий таких не знаете. Вот так внаглую проставлять галочки, вот так играться со здоровьем людей…» — возмущается она.

Сейчас женщина направила жалобу в свою страховую компанию. После получения ответа она намерена обратиться в надзорные органы.

«Я очень надеюсь, что вся эта история будет иметь один-единственный логичный результат. Вы прекратите думать, что можно нарушать закон. Нет, нельзя», — Инна настроена категорично.

Рассказ Инны Источник: t.me / tipichkras

Что оказалось в медицинской карте

В распоряжении 93.RU оказались документы, которые получила Инна. Выписка сформирована за период с июля 2025 года по июль 2026-го. По словам женщины, настоящие в ней только записи о лечении в Сочи. Все сведения, относящиеся к городской больнице Армавира, она называет фиктивными.

Из документов следует, что действительно только за последние месяцы Инне дважды «провели» диспансеризацию. Согласно выписке, она якобы сдала анализ крови на холестерин, прошла исследование сердечно-сосудистого риска, анализ кала на скрытую кровь, побывала на приеме у участкового терапевта и акушерки смотрового кабинета.

Позже в карте появились записи о гинекологическом обследовании. Судя по документам, пациентке провели несколько диагностических процедур, взяли мазки, собрали анамнез и оформили прием у акушера-гинеколога.

В итоговой медицинской справке указано, что по результатам диспансеризации у Инны выявили «расстройство вегетативной нервной системы неуточненное». Есть и запись о рутинном гинекологическом обследовании. При этом в анамнезе почти по всем пунктам стоят отметки об отсутствии у пациентки каких-либо заболеваний, диспансерное наблюдение значится завершенным, группа здоровья по его результатам первая.

Скриншот из выписки Источник: 93.RU

В документах также указаны тарифы за оказанные услуги. Так, прием участкового терапевта оценили в 4350,84 рубля, а акушера-гинеколога — в 1848,20 рубля.

«Удалить сведения они не могут»

В разговоре с корреспондентом 93.RU Инна подтвердила, что после первого случая сразу отправила обращение через «Госуслуги».

«Первый раз пожаловалась в декабре — сразу же, как только пришло письмо о диспансеризации. Второй раз — на прошлой неделе, когда пришло новое уведомление. Схема одна и та же: в ответ пишут только: „С вами свяжутся“», — говорит она.

По закону письменное обращение гражданина, в том числе поданное через «Госуслуги», должно сопровождаться официальным письменным ответом. Телефонный звонок может быть лишь дополнительным способом связи и не заменяет мотивированный ответ по существу жалобы.

По словам женщины, письменных ответов по существу она так и не получила.

«По телефону читают одну и ту же мантру: „У нас в программе ошибка“. Я говорю: „Хорошо, тогда удалите эти сведения из моих данных“. Они отвечают: „Мы не можем“».

Сейчас Инна намерена добиваться проверки.

«Конечно, планирую обращаться во все органы. Потому что тут и признаки мошенничества, и хищение бюджетных средств. Там целый букет. И я думаю, что сейчас подключатся другие люди, которым тоже такое приписывают», — считает она.

Единственный ответ, который получила Инна Источник: 93.RU

Отдельное беспокойство у Инны вызывает то, что недостоверные сведения уже стали частью ее медицинской истории.

«Конечно, я боюсь, что теперь в моей истории болезни есть некорректные данные. Мы не знаем, какие еще новшества введет система здравоохранения. Большая часть обследований, якобы проведенных мне, касается гинекологии. И это особенно нервирует — этот цинизм. Я знаю ситуацию со своим здоровьем, и она сильно не совпадает с тем, что указано в этих выписках. Согласно им, мне можно вообще в космос лететь по состоянию здоровья. Это не так», — возмущение нашей собеседницы можно понять.

Повсеместная практика

История Инны не единичный случай. Жалобы на фиктивные записи о медицинских услугах появляются в разных регионах России с тех пор, как пациенты получили возможность просматривать свою электронную медицинскую карту и историю оказанной помощи через «Госуслуги».

Наши коллеги также столкнулись с подобным. Одна из сотрудниц редакции заказывала выписку и узнала, что в краснодарской поликлинике № 25 ей оказали ряд услуг, которые она не проходила. Среди них были и платные.

В частности, речь шла о диспансеризации, приеме акушерки, анализах, осмотре у терапевта. Другой сотрудник вообще получил уведомление, что услуги не оказывали, хотя они определенно были.

15 августа наша сотрудница целый день провела в офисе — фото сохранились в телефоне Источник: 93.RU

В феврале 2026 года Forbes опубликовал исследование, посвященное так называемым врачебным припискам — случаям, когда в документации появляются сведения об услугах, которые пациент фактически не получал.

Издание опросило 245 медиков на профессиональном портале «Врачи РФ». 56,7% участников сообщили, что подобная практика регулярно встречается в их медицинских учреждениях, еще 21,2% заявили, что сталкиваются с ней время от времени. Таким образом, почти 78% опрошенных врачей признали существование проблемы.

В исследовании говорится, что о таких случаях сообщали специалисты из самых разных регионов страны. При этом авторы материала отмечают, что после перехода здравоохранения на цифровые сервисы масштабы проблемы стали меньше, но полностью она не исчезла.

От служебного подлога до настоящей уголовки

Портал 93.RU попросил экспертов оценить ситуацию и объяснить, какие последствия могут наступить для больницы и ее сотрудников, если в карте пациента оказались сведения о неоказанных услугах.

По мнению юриста Тамары Тимошенко, это однозначно противоречит законодательству.

«Первичная медицинская документация — это юридический документ. Внесение заведомо ложных сведений нарушает принцип достоверности данных о состоянии здоровья, искажает историю болезни и создает правовые риски для пациента. Это действие не имеет законных оснований», — пояснила она.

По словам эксперта, ответственность может быть разной — от дисциплинарной до уголовной.

«Если врач лично изготовил запись о фиктивном приеме и передал сведения на оплату, он может отвечать за служебный подлог. Если подобная схема организована руководством медучреждения, ответственность могут нести уже организаторы. При наличии признаков мошенничества и ущерба бюджету речь может идти о совокупности уголовных статей», — считает Тимошенко.

Она обращает внимание и на финансовую сторону вопроса.

«Средства ОМС имеют строго целевой характер. Если услуга не оказывалась, а деньги были перечислены, это формирует прямой имущественный ущерб бюджету фонда обязательного медицинского страхования. В таких случаях фонд ОМС или страховая компания могут быть признаны потерпевшими», — объяснила юрист.

По мнению Тимошенко, пациенту не стоит ограничиваться жалобой в поликлинику. Она советует получить заверенную выписку из медицинской карты, запросить в страховой компании реестр оплаченных услуг, собрать доказательства своего отсутствия в дни предполагаемых приемов, например, билеты, отметки о пересечении границы или банковские операции в другом регионе, а затем одновременно обратиться в страховую компанию, территориальный фонд ОМС, Росздравнадзор, прокуратуру и полицию.

Кроме того, юрист считает, что пациент вправе требовать компенсацию морального вреда.

«Факт внесения недостоверных данных сам по себе нарушает право на достоверную информацию о состоянии здоровья. Если из-за фиктивных записей возникнут дополнительные последствия, например, ошибочные назначения в будущем, это может стать отдельным основанием для защиты прав пациента», — отметила Тимошенко.

При этом она признает, что на практике привлечь виновных к ответственности бывает непросто. В качестве примера юрист привела историю одной из кубанских больниц, где после затопления были уничтожены тысячи медицинских карт пациентов. Несмотря на выявленные нарушения условий хранения архива, серьезной ответственности руководство учреждения тогда не понесло.

В первую очередь страдает страховая компания

Юрист, член Ассоциации юристов России Олеся Чернокова также считает внесение фиктивных записей в медкарту незаконным. Однако, по ее мнению, в большинстве случаев они не несут прямого риска для самого пациента.

«Когда человек снова обратится за медицинской помощью по полису ОМС, ему ее обязаны оказать. Исключение — диспансеризация. Ее можно пройти только один раз в определенный период, поэтому наличие отметки о ее прохождении действительно может создать сложности. Но они, как правило, быстро решаются после обращения к главному врачу», — пояснила Чернокова.

Она отмечает, что оплачивает медицинские услуги не пациент, а страховая компания, работающая в системе обязательного медицинского страхования.

«Если услуги есть только на бумаге, а фактически не оказывались, материальный ущерб причиняется именно страховой компании. Такие записи выгодны только больнице и врачу, поскольку именно медицинская организация получает оплату за якобы оказанную помощь», — сказала юрист.

Чернокова рекомендует при обнаружении подобных записей обратиться в территориальный фонд обязательного медицинского страхования, а также сохранить все документы с «Госуслуг» или сфотографировать бумажную медицинскую карту.

Персональные данные под угрозой

Еще на одну сторону ситуации обращает внимание представитель Ассоциации юристов России Мария Верховская. По ее мнению, речь может идти не только о медицинском законодательстве.

«Проводя фиктивную запись пациента, врач производит обработку персональных данных гражданина в нарушение целей обработки. В день якобы обращения человек не посещал медицинское учреждение и не обращался за помощью, следовательно, отсутствовали и основания для использования его персональных данных», — считает юрист.

Она приводит пример из судебной практики.