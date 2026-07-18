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Страна и мир Война на Ближнем Востоке Взрывы сотрясают Ирак и Кувейт: в какие еще страны летят иранские ракеты

Взрывы сотрясают Ирак и Кувейт: в какие еще страны летят иранские ракеты

Тегеран начал атаки на другие государства

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Из-за ударов пострадали и гражданские объекты | Источник: Дарья Пона / 74.RUИз-за ударов пострадали и гражданские объекты | Источник: Дарья Пона / 74.RU

Из-за ударов пострадали и гражданские объекты

Источник:

Дарья Пона / 74.RU

Конфликт между США и Ираном разгорается с новой силой. Иранские ракеты и беспилотники начали бить по территориям других государств. Рассказываем, какие страны они уже задели.

Вооруженные силы США (CENTCOM) 17 июля объявили о начале седьмой подряд серии ударов. По заявлению Вашингтона, их главная цель — дальнейшее ослабление военного потенциала Тегерана. Иран же пригрозил переходом к фазе полномасштабных наступательных операций. В этот же день со стороны Исламской Республики ракеты прилетели в несколько соседних стран.

«Иран нанес сильные и продолжительные удары по американским базам и сепаратистским группировкам курдов в Сулеймании в Ираке», — сообщила гостелерадиокомпания IRIB в X

Также Иран атаковал американские объекты в Бахрейне. По заявлению агентства Tasnim, уничтожен главный центр искусственного интеллекта и склад беспилотников. Под удар попал и Кувейт. Иранские беспилотники врезались в ряд объектов и лагерей армии страны, из-за чего несколько военнослужащих получили ранения.

«Были нанесены удары по нескольким важным гражданским объектам, включая электростанцию и завод по опреснению воды. Это привело к пожару и повреждению энергоблоков завода», — уточнили в пресс-службе армии Кувейта.

Агентство Fars добавило, что Тегеран нанес ракетный удар по американскому судну в северной части Индийского океана. Также два нефтетанкера взорвались и загорелись во время прохода по заминированному маршруту к югу от Ормузского пролива, уточнили в КСИР.

Перемирие между Вашингтоном и Тегераном оборвалось 8 июля. CENTCOM объяснил, что Иран нарушил условия режима прекращения огня и ударил по трем коммерческим судам в Ормузском проливе. Через несколько дней США возобновили морскую блокаду Исламской Республики.

Все новости о ситуации на Ближнем Востоке мы собираем в одном сюжете.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Иран США Ближний Восток Кувейт Ирак Атака Ракета
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