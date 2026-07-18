Как ученики пытались списать на ЕГЭ в этом году — и как их нашли

Некоторые школьники отчаянно пытались списать Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В 2026 году со сдачи ЕГЭ в России 917 учеников выгнали без права пересдачи. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, как они пытались списывать.

По его данным, количество хитрецов остается стабильным: в прошлом году их было 915. Однако методы списывающих становятся «всё изощреннее». Среди них — традиционные шпаргалки, телефоны (под маскировкой — в обертке от шоколада) и микронаушники.

«Микронаушники — такая серьезная беда, которую пытаются использовать, и это, конечно, вызов для системы в этом году. Придем к обсуждению о запрете вообще торговли микронаушниками, — цитирует „Интерфакс“ Музаева. — Мы анализ провели, и для обычных граждан такой инструмент не несет никакой пользы. Поэтому вот с этим что-то надо делать. Рекламные объявления, которые в том числе есть на маркетплейсах, являются такой приманкой для выпускников, и они пытаются это использовать. Поэтому вот этот вопрос мы в будущем берем на проработку».

Впервые на ЕГЭ зафиксировали попытку использовать искусственный интеллект. Притом таких случаев было много.

«Мы впервые увидели в этом году попытку использования искусственного интеллекта, не одним человеком, а большим количеством. За этим стояли взрослые, которые создали специальную фирму, которая условно торговала микронаушниками и разработала приложение с искусственным интеллектом, которое могло бы помочь ребятам сдать экзамены на хорошие баллы. Это был единичный случай, вовремя выявленный, работы были аннулированы», — сказал Музаев на пресс-конференции по итогам пересдачи ЕГЭ.

Впрочем, Минобр тоже использует нейросети — против самих списывающих. В 2020 году система выявила 21 нарушение, в 2021-м — 137 нарушений, а в 2025-м — уже 803. При этом каждый случай отдельно анализировал модератор — живой человек, который и принимал решение по удалению с экзамена. Нейросеть лишь подсказывает модераторам, на кого стоит обратить внимание.