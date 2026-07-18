«У нас тут отдельный мир»: врач из Ярославля уехала работать в село и не хочет возвращаться — история

Девушка уехала медиком на село и сравнила работу там и в городской поликлинике Источник: Анна Богачева

Анне Богачевой из Ярославля 33 года. Она — врач-педиатр Красносельской районной больницы Костромской области. Получив образование в городе, девушка осознанно уехала жить и работать в село.

В интервью 76.RU Анна рассказала, чем отличается работа детского врача в городе и деревне, дала советы родителям на остаток лета и объяснила, почему не хочет возвращаться.

Начинала в Ярославле

Анна окончила Ярославскую государственную медицинскую академию в 2017 году, педиатрический факультет. Сейчас живет в Костромской области, деревне Шолохово.

— В Ярославле я успела поработать около года в детской поликлинике № 3, куда пришла сразу после университета, получив аккредитацию. Эта поликлиника была той, куда я сама ходила в детстве. Там хороший коллектив, могла без проблем обратиться за помощью. Была хорошая заведующая, которая дала мне старт в работе — натаскали в плане практики. Когда я теперь приезжаю, частенько захожу в гости, — делится врач.

Деревня Шолохово в Костромской области является административным центром Шолоховского сельского поселения. В ней есть Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, школа, детский сад, почта, библиотека.

В деревню она переехала по личным причинам — вышла замуж, потом забеременела. Декрет провела в Шолохово.

— Пока находилась в декрете, еще числилась в Ярославле. Но меня и раньше тянуло в деревню. За время декрета я как-то привыкла, и после него уже вышла сюда — в Красносельскую районную больницу участковым врачом-педиатром. Устраивалась по программе «Земский доктор», получила выплату. По сей день работаю здесь. Коллектив хорошо принял, помогала главный педиатр Красносельского района, — рассказывает Анна.

Так выглядит детское отделение в районной больнице Костромской области Источник: Анна Богачёва

В больницу Анна ездит в соседнее село Красное-на-Волге, оно находится всего в пяти километрах от Шолохово.

Чем отличается работа в селе от городской поликлиники

По мнению Анны, разница в работе существенная. Это касается и расписания, и нагрузки на врача. Так, каждый доктор районной больницы — фактически универсал. Например, окулист в больнице смотрит всех: и детей, и взрослых.

— Первое время было трудно в плане адаптации. Например, на селе не хватает узких специалистов детских. Не так давно у нас на базе областной больницы в Костроме открыли лечебно-диагностический центр, там есть специалисты, но явок не так много. Не у многих есть возможность вообще ехать в Кострому. Поэтому педиатр получается практически за всех специалистов, за исключением тех, кто есть в больнице. Если требуется дополнительное обследование или госпитализация, то, конечно, направляем в Кострому, — поделилась девушка.

Всего в Красносельской районной больнице Костромской области, по словам Анны Богачевой, работают четыре педиатра. Трое на приемах, ведут участки, один — школьный.

Из других особенностей Анна выделяет режим работы фактически 24/7.

Выходной это день или нет, тебе могут написать, позвонить, спросить. Потому что помощи ждать неоткуда, а ты как добрый доктор Айболит можешь подсказать. Анна Богачева педиатр Красносельской районной больницы Костромской области

Педиатры выезжают к пациентам на дом. И тут тоже есть различия между городом и селом.

— В городе вызовов больше, но участок небольшой. Например, могло быть три вызова на один подъезд. А здесь разброс может быть достаточно большой — километры в пути. Дневные машины спасают, когда они свободны, можно воспользоваться, — добавила Анна.

«Людям просто не доехать»

Особенность, о которой вряд ли задумывались городские жители — как попасть на прием в назначенное время. Получил явочку — пришел. В селе не так.

Ремонт в детском отделении поликлиники сделали в 2025 году Источник: Анна Богачева Анна принимает как новорожденных, так и школьников Источник: Анна Богачева

— Бывают утренние или вечерние приемы. Но не все могут приехать вечером. У нас есть автобусы, которые из Красносельского района, из дальних деревень, ходят два раза в день. То есть, родители утром только могут привезти ребенка и потом только в обед или к вечеру увезти. Поэтому в такие моменты, даже если у меня еще не начался прием, всё равно принимаю, так как понимаю, что они не смогут просто дойти в другое время. Им надо ехать из далекой деревни. Нет такого, как в городах — строго в назначенное время. Я принимаю всех, — рассказала педиатр Анна Богачева.

С какими проблемами приходят родители

В этом смысле разницы между горожанами и сельчанами нет — болеют все примерно одинаково.

— Болезни ничем не отличаются от городских. Там сезонный грипп, и у нас он тоже. Сентябрь–октябрь–ноябрь — это ОРВИ с кашлем, насморком и температурой. Могут приходить родители с детками из деревень от фельдшера, так как они в силу своих возможностей не компетентны в каких-то вопросах, направляют к нам в районную больницу, — пояснила Анна.

За что любит свою работу

В этом вопросе Анна разоткровенничалась. Педиатр обожает свою профессию и, похоже, отдается ей с головой. При этом героиня — сама мама двоих деток.

— Люблю за отдачу. Большинство пациентов очень благодарные, понимающие. Детки — прекрасные. На приемах не особо усидчивым выдаю наклейки, покупаю специально. Как некий стимул для тех, кто не хочет показывать горло, дать его послушать, — рассказывает о распространенных нынче уловках педиатров Анна Богачева.

Нравится работа тем, что приходят к тебе будто с задачкой. Бывает, со звездочкой. И когда ты решаешь эту проблему, ребенок выздоравливает — то это кайф. Когда приходят на выписку, понимаешь, что сделал свое дело, это радует. Анна Богачева врач-педиатр

Наверное, не все найдут удовольствие в том, чтобы слушать о проблемах чужих людей. Но Анна видит в этом плюс своей работы — помогать снимать эмоциональное напряжение.

— Иногда нужно быть неким психологом. Никто не отменял послеродовую депрессию, например. Мамы очень переживают по поводу и без повода, не понимают, как с ребенком совладать. И ты успокаиваешь, объясняешь про особенности новорожденного, что многие физиологические состояния не страшны, а вариант нормы, — объясняет педиатр.

И еще она отметила необходимость выстраивать доверительные отношения с пациентами.

— Как говорила моя медсестра из Ярославля: наша общая задача — воспитать ваших здоровых детей. Врачи дают рекомендации, но мы не знаем, выполняются ли они дома. Важны доверительные отношения между врачом и пациентом, — подчеркнула Анна.

Страшный случай с новорожденным

В практике Анны был один действительно редкий случай. В первый год работы в сельской больницы ей поступил вызов в выходной день к новорожденному. Состояние пугающее: рвота, малыш закатывал глаза.

— Родился ребеночек нормальный, здоровенький. Выписали домой. Мы с родителями были на связи, обменялись контактами. Мне пишут, что с ребенком что-то не так: рвота, закатывает глаза. За мной тогда приехал папа ребенка, на месте я поняла, что с младенцем что-то не то, но что именно — сразу не скажешь. Настояла на госпитализации. В Костроме уже обследовали и выяснили, что случилось внутрижелудочковое кровоизлияние в головном мозге, — вспоминает Анна.

По словам врача, это состояние крайне опасное, вплоть до смертельного исхода.

Внутрижелудочковое кровоизлияние — чрезмерное скопление крови в полостях мозга из-за разрыва незрелых сосудов. Клиническая картина зависит от стадии заболевания: самая легкая может пройти бессимптомно. В более тяжелых случаях за кровоизлиянием следуют множественные проявления — от косоглазия до угнетения дыхания.

— Состояние было опасным, немногие выживают при таком. Они очень долго лечились в Ярославле, Москве. Ребенку дали инвалидность, но он вполне в хорошем сейчас состоянии. Хороший мальчик. Мы до сих пор с семьей в теплых отношениях. Классные родители, очень сильная мама, сколько она пережила. Я помню, сколько я-то слез пролила, а уж они… Когда ребенок в реанимации, тебя туда не пускают. Но слава богу, что врачи подхватили, прооперировали. Сейчас он в компенсации. Самое главное, он жив, да, с инвалидностью, но бегает, прыгает, ходит в детский сад.

Советы родителям на остаток лета

Работа на селе ярославне нравится Источник: Анна Богачева И вот одна из причин, почему девушке нравится жить не в городе Источник: Анна Богачева

— Я бы посоветовала обратить внимание на несколько проблем: это клещи, их достаточно много. На водоемах. Сельская местность богата на них особенно. Всегда себя и детей осматривать надо.

Был случай, когда клещ укусил в голову новорожденного. Принесла кошка. Слава богу, что он неинфицированный оказался. Я была в шоке, что ребенок, который еще только лежит, с клещом. Анна Богачева врач-педиатр

Также педиатр выделила следующие болячки лета:

Кишечные инфекции и ротавирус. У нас сезон ягод, фруктов, отравлений.

Ангины из-за переизбытка мороженого. Ребенок получает переохлаждение, от чего вирусы легче цепляются.

Тепловые удары — где бы ни были дети, они должны быть с головными уборами.

Травмы — велосипеды и электросамокаты — как отдельный вид угрозы. Дети не знают правил дорожного движения, не спешиваются ни на самокатах, ни на велосипедах, а это очень опасно.

Стресс у подростков в период экзаменов, на фоне чего тоже обостряются заболевания.

Детей первых лет жизни под прямыми солнечными лучами не оставляем. Бывает, что оставляют в коляске, а ножка одна из-под капора торчала, ребенок получил ожог. Бывают и аллергии на солнце. Анна Богачева врач-педиатр

Почему не хочет возвращаться в город

Анна замечает много прекрасного в жизни в деревне Источник: Анна Богачева Они с мужем воспитывают двоих детей в Шолохово Костромской области Источник: Анна Богачева

Анне полюбилась и сельская жизнь со своей атмосферой — собственным огородом, природой вокруг и раздольем, — и работа в районной больнице. Как она отмечает, зарплата на селе схожа с доходами врача в городе.

Зарплаты близки к городским. Мы совсем копеек-то уж не получаем. Есть путинские выплаты. Поэтому в целом она такая же, как в городах. Анна Богачева врач-педиатр