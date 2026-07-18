Горит нефтебаза, эвакуирован роддом, есть пострадавшие: сотни дронов атаковали регионы. Главное о ночных налетах

Спасатели тушат пожар на территории нефтебазы в Ногинске (фото носит иллюстративный характер) Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В ночь с 17 на 18 июля дроны атаковали регионы. Большинство снарядов нацелились на Московскую область. К сожалению, без последствий и пострадавших не обошлось. Всё, что известно о ночных ударах, собрали в материале.

«С 20.30 мск в направлении Московского региона летело более 370 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве», — написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В результате падение беспилотника в Богородском городском округе произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. На месте продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы.

«В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия. Все пациенты и персонал оперативно переведены в другие медицинские учреждения», — написал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Женщины, которым требовалась специализированная помощь, направлены в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко.

Во время этой атаки пострадали люди. По предварительной информации, ранило 26 человек.

«Двое пострадали в Ногинске. Еще 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии», — отметил глава региона.

Всем оказывается необходимая медицинская помощь. На местах продолжают работать сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, аварийные службы и представители муниципалитетов. Ликвидация последствий атаки продолжается.