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Происшествия Горит нефтебаза, эвакуирован роддом, есть пострадавшие: сотни дронов атаковали регионы. Главное о ночных налетах

Горит нефтебаза, эвакуирован роддом, есть пострадавшие: сотни дронов атаковали регионы. Главное о ночных налетах

Более 20 человек получили ранения

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Спасатели тушат пожар на территории нефтебазы в Ногинске (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUСпасатели тушат пожар на территории нефтебазы в Ногинске (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Спасатели тушат пожар на территории нефтебазы в Ногинске (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В ночь с 17 на 18 июля дроны атаковали регионы. Большинство снарядов нацелились на Московскую область. К сожалению, без последствий и пострадавших не обошлось. Всё, что известно о ночных ударах, собрали в материале.

«С 20.30 мск в направлении Московского региона летело более 370 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве», — написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В результате падение беспилотника в Богородском городском округе произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. На месте продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы.

«В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия. Все пациенты и персонал оперативно переведены в другие медицинские учреждения», — написал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Женщины, которым требовалась специализированная помощь, направлены в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко.

Во время этой атаки пострадали люди. По предварительной информации, ранило 26 человек.

«Двое пострадали в Ногинске. Еще 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии», — отметил глава региона.

Всем оказывается необходимая медицинская помощь. На местах продолжают работать сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, аварийные службы и представители муниципалитетов. Ликвидация последствий атаки продолжается.

За ночь над регионами уничтожили 379 беспилотников самолетного типа. По информации Минобороны РФ, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Минобороны Нефтебаза Пожар
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Комментарии
3
Гость
5 минут
Самое главное, чтобы все были здоровы и чтобы обходилось без пострадавших! 🙏🏻
Гость
52 минуты
Как интересно мы живем, оказывается... Происходят такие события, что хоть от телевизора не отходи. Вновь захотелось спеть "Гойду" и "Я узкий" на главных площадях страны...
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Гость
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