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Мой дом Обзор Куда убрать вещи, если нет места: 6 железных правил для микро-квартир

Куда убрать вещи, если нет места: 6 железных правил для микро-квартир

Они помогут забыть о хаосе и визуальном шуме

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Даже в скромной кухне всё можно расположить так, что ничего не будет мешаться | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUДаже в скромной кухне всё можно расположить так, что ничего не будет мешаться | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Даже в скромной кухне всё можно расположить так, что ничего не будет мешаться

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

В маленькой квартире и так сложно развернуться, а если еще и вещей много, быстро начинается хаос. Владельцам такого жилья приходится ломать голову, чтобы придумать, как оставить углы свободными и не уставать от визуального шума. Но, как говорит дизайнер интерьеров Жанна Юдина, при правильной организации хранения можно уместить всё необходимое даже в скромную студию. Рассказываем, какие лайфхаки существуют.

Правило первое. Проведите ревизию

Прежде чем скупать органайзеры и устанавливать шкафы до потолка в каждом свободном углу, нужно честно взглянуть на все вещи и оценить, что на самом деле необходимо. Это, возможно, скучный, но неизбежный этап.

— Начать нужно с ревизии: проверить, выбросить то, что не носите, что не нужно. Сезонные вещи мы сменяем, например убираем в вакуумные пакеты, нужное, наоборот, достаем, чтобы это всё не хранилось вместе и не мешало, — объясняет Жанна.

Правило второе. Всему свое место

Вакуумные пакеты сжимают объем пуховиков, одеял и подушек на 50–70%, что позволяет хранить их на верхних полках шкафов или под кроватью. Летом зимние вещи «уезжают» на антресоли, зимой, наоборот, перемещаются на повседневные полки, и жилое пространство не загромождается.

Такой подход помогает также держать руку на пульсе: во время сезонных мини-ревизий можно легко заметить, что что-то износилось и пора это заменить. А если вещь годами лежит и не используется во время своего сезона, возможно, стоит ее продать или выкинуть.

Правило третье. Хлам — на свалку

Также дизайнер советует безжалостно избавляться от сломанной техники, одежды не по размеру, сувениров, потерявших ценность.

После расхламления становится понятно реальное количество вещей, под которое и выстраивается система хранения. Главный принцип: каждая категория предметов должна иметь свою четко определенную зону и возвращаться туда сразу после использования.

Правило четвертое. Разделите квартиру на зоны

Когда вещи рассортированы, Жанна Юдина предлагает разделить квартиру на функциональные зоны и наводить порядок в каждой отдельно.

При таком подходе предметы должны храниться там, где ими пользуются. Например, постельное белье — в спальне, бытовая химия — в ванной или на кухне, сезонная обувь — в прихожей.

Правило пятое. Купите мебель-трансформер

В маленькой квартире мебель должна выполнять свою прямую функцию и вмещать вещи.

— Стоит использовать функциональную мебель — это шкафы в потолок, диван с ящиками для хранения, кровать с подъемным механизмом. Внутри — тоже место хранения, пуфы, внутри которых есть пространство, полки над унитазом, — говорит дизайнер.

В шкафах до потолка наверху удобно хранить редко используемые вещи: чемоданы, коробки с сезонной одеждой. В кровати с подъемным основанием можно хранить постельное белье, подушки.

Дизайнер также предлагает использовать пространство за дверью. Там можно организовать узкие стеллажи или крючки для хранения мелочей.

Правило шестое. Закрытое хранение и борьба с визуальным шумом

Одна из главных ошибок в маленьких квартирах — обилие открытых полок, на которых возникает визуальный шум. Для того чтобы избежать этого, большую часть вещей нужно прятать за фасадами.

— Чтобы не испортить красивый ремонт, хранение должно быть максимально закрыто фасадами — красивыми органайзерами, одинаковыми ящиками, коробками. Примерно 80% закрытого хранения. А открытое хранение — только для красивых вещей, чтобы не создавать визуальный шум, — объясняет дизайнер.

Однотипные коробки или корзины на открытых стеллажах снижают ощущение беспорядка. Если полки закрыты глухими дверцами, комната кажется более просторной и спокойной.

Дизайнер подчеркивает: порядок требует не огромных бюджетов, а системы и регулярной ревизии.

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Анастасия ИльинаАнастасия Ильина
Анастасия Ильина
Редактор
Хранение Дом Квартира Дизайнер
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