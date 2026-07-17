Рейсы продлятся до сентября: между Ярославлем и Москвой запустили дополнительный поезд

Между Ярославлем и Москвой запустили дополнительный поезд Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Между Ярославлем и Москвой 17 июля запустили дополнительный поезд. В региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта озвучили расписание.

По пятницам состав будет отправляться из столицы в 21:35 и прибывать в Ярославль по субботам в 1:28, а по воскресеньям отправляться из Ярославля — в 16:05, а прибывать в Москву в 20:43.

«Дорога с остановками в Ростове Великом и Сергиевом Посаде займет около четырех часов. Рейсы продлятся до сентября», — уточнили в Миндортрансе.

Ранее в пресс-службе Северной железной дороги рассказывали, что дополнительный поезд № 242/241 Ярославль — Москва будет курсировать до 6 сентября в связи с повышенным спросом летом на поездки в этом направлении.

Стоимость поездки начинается от 1089 рублей на сидячих местах. В плацкартном вагоне — 1787 рублей.