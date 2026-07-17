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Дороги и транспорт Подробности Рейсы продлятся до сентября: между Ярославлем и Москвой запустили дополнительный поезд

Рейсы продлятся до сентября: между Ярославлем и Москвой запустили дополнительный поезд

Публикуем расписание

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Между Ярославлем и Москвой запустили дополнительный поезд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМежду Ярославлем и Москвой запустили дополнительный поезд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Между Ярославлем и Москвой запустили дополнительный поезд

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Между Ярославлем и Москвой 17 июля запустили дополнительный поезд. В региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта озвучили расписание.

По пятницам состав будет отправляться из столицы в 21:35 и прибывать в Ярославль по субботам в 1:28, а по воскресеньям отправляться из Ярославля — в 16:05, а прибывать в Москву в 20:43.

«Дорога с остановками в Ростове Великом и Сергиевом Посаде займет около четырех часов. Рейсы продлятся до сентября», — уточнили в Миндортрансе.

Ранее в пресс-службе Северной железной дороги рассказывали, что дополнительный поезд № 242/241 Ярославль — Москва будет курсировать до 6 сентября в связи с повышенным спросом летом на поездки в этом направлении.

Стоимость поездки начинается от 1089 рублей на сидячих местах. В плацкартном вагоне — 1787 рублей.

Помимо этого с 1 августа между Москвой и Рыбинском по выходным и праздничным дням начнут курсировать скоростные «Ласточки» с остановкой в Ярославле. Время в пути между городами составит 4 часа. Стоимость билета — от 2198 рублей.

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Алина Сардекова
Специальный корреспондент
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Комментарии
23
Гость
8 минут
Здорово. Вот только как добраться от вокзала, автобусы уже не ходят, а такси не хватит - 300 пассажиров, а может и больше. Когда играет Локомотив доп. Рейсы автобусов назначали, так может и здесь это можно сделать?
Гость
13 минут
Количество желающих три ночных часа кататься от Калязина до Углича и обратно уменьшится. Прицепные вагоны? Не, не слышали...
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Гость
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