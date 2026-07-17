Рейсы продлятся до сентября: между Ярославлем и Москвой запустили дополнительный поезд

Между Ярославлем и Москвой 17 июля запустили дополнительный поезд. В региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта озвучили расписание.
По пятницам состав будет отправляться из столицы в 21:35 и прибывать в Ярославль по субботам в 1:28, а по воскресеньям отправляться из Ярославля — в 16:05, а прибывать в Москву в 20:43.
«Дорога с остановками в Ростове Великом и Сергиевом Посаде займет около четырех часов. Рейсы продлятся до сентября», — уточнили в Миндортрансе.
Ранее в пресс-службе Северной железной дороги рассказывали, что дополнительный поезд № 242/241 Ярославль — Москва будет курсировать до 6 сентября в связи с повышенным спросом летом на поездки в этом направлении.
Стоимость поездки начинается от 1089 рублей на сидячих местах. В плацкартном вагоне — 1787 рублей.
Помимо этого с 1 августа между Москвой и Рыбинском по выходным и праздничным дням начнут курсировать скоростные «Ласточки» с остановкой в Ярославле. Время в пути между городами составит 4 часа. Стоимость билета — от 2198 рублей.