Спасибо, что проветрили: проверили состояние общественных туалетов Ярославля

Долгие прогулки по городу рано или поздно прерываются по нужде. И хорошо, если рядом есть место, где справить потребности можно в чистоте, да ещё и бесплатно.
В Ярославле работает 12 бесплатных общественных туалетов, большинство из них находятся в центре города. Мы провели свой рейд по центральным уборным и оценили условия, которые создали для горожан и гостей Ярославля.
Ориентиром для нас послужила карта общественных туалетов Ярославля — по ней мы выбрали шесть адресов, которые работают по утверждённому графику.
Оценивали четыре вещи: состояние помещения, наличие мыла и бумаги, работу сушилок для руки исправность сантехники.
Речной вокзал (Волжская набережная, 2)
Первым мы посетили туалет у речного вокзала — уборные активно пользуются жителями, в некоторые дни сюда выстраиваются очереди.
Здесь нет посторонних запахов, а сантехника относительно чистая. Обе кабинки надежно закрываются, и посетители оснащены необходимым: туалетной бумагой, работающей сушилкой для рук и мылом. Единственный минус в том, что не хватает крючков для одежды и сумок.
Время работы: с 9:00 до 23:00. Бесплатно.
Туалет в Демидовском сквере
Городская уборная находится напротив дома № 11 на площади Челюскинцев — работает с 9:00 до 23:00 бесплатно.
Здесь достаточно просторно, по три раковины и кабинки в женском и мужском отделении. Внутри светло, ничем не пахнет. Что касается чистоты — полы не сияют, в одной из кабинок на унитазе нет стульчака. Базовые удобства на месте: туалетная бумага и мыло есть, сушилки тоже работают. Есть отдельный заезд для инвалидов, эта комната может также использоваться для мам с детьми.
Туалет на Первомайском бульваре
Здание с уборными стоит рядом с детской площадкой фактически в центре Первомайского бульвара.
Этот общественный туалет приятно удивил: внутри помещения расставлены цветы, сантехника и сушилка исправно работают, кабинок четыре, унитазы в них чистые. Видно, что за туалетом тщательно и регулярно следят.
Режим работы: с 9:00 до 23:00, бесплатно.
Туалет в парке 1000-летия Ярославля
Туалет в парке 1000-летия был в наилучшем состоянии среди проверенных. Внутри сухо и свежо: полы вымыты, раковины блестят, туалетная бумага вывешена с запасом. В кабинках есть крючки для вещей, сушилка для рук работает.
Находится в районе дома № 56 на Которосльной набережной, работает с 9:30 до 21:30.
Туалет на Подзеленье
Небольшую очередь нам пришлось отстоять только в туалете на улице Подзеленья — рядом с мостом на Даманский остров. Внутри две комнаты — помещение с двумя раковинами и комната с тремя кабинками, одна из них — для детей с маленьким унитазом. Это единственный общественный туалет, в котором мы встретили подобную опцию. Вероятно, обусловлено близостью парка аттракционов на Даманском острове.
Работает с 9:00 до 23:00 бесплатно.
Туалет на Площадь Юности
Самым неприятным туалетом в нашем списке оказался домик на площади Юности. Хотя внутри открыто окно, это не спасает от запаха, который окутывает тебя на входе. Также в этом туалете ощутимо теснее, чем в предыдущих, особенно, когда выходишь из кабинки — открывающаяся внутрь дверь буквально заставляет тебя протискиваться между ней и стенкой. Повезло, что всё необходимое для гигиены всё же есть. Хотя крючков, к сожалению, нет.
Находится неподалеку от подземного перехода, работает с 9:30 до 21:30. Бесплатно.
Адреса бесплатных общественных туалетов в районах
парк 30-летия Победы (Ленинградский проспект, 85а) — с 9:30 до 21:30;
парк ДК «Гамма» (ул. Спартаковская, 7) — с 9:30 до 21:30;
Прибрежная территория Свято-Введенского Толгского женского монастыря — с 9:30 до 21:30;
Сквер на проспекте Машиностроителей, в районе дома № 13, корпус 2 — с 9:30 до 21:30.