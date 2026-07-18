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Город Обзор Спасибо, что проветрили: проверили состояние общественных туалетов Ярославля

Спасибо, что проветрили: проверили состояние общественных туалетов Ярославля

Где в городе посетить уборные бесплатно

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Содержание
Всего в Ярославле работает 12 бесплатных туалетов | Источник: Софья Ларичева / 76.RU Всего в Ярославле работает 12 бесплатных туалетов | Источник: Софья Ларичева / 76.RU

Всего в Ярославле работает 12 бесплатных туалетов

Источник:

Софья Ларичева / 76.RU

Долгие прогулки по городу рано или поздно прерываются по нужде. И хорошо, если рядом есть место, где справить потребности можно в чистоте, да ещё и бесплатно.

В Ярославле работает 12 бесплатных общественных туалетов, большинство из них находятся в центре города. Мы провели свой рейд по центральным уборным и оценили условия, которые создали для горожан и гостей Ярославля.

Ориентиром для нас послужила карта общественных туалетов Ярославля — по ней мы выбрали шесть адресов, которые работают по утверждённому графику.

Где находятся бесплатные общественные туалеты в Ярославле

Источник:

Яндекс. карты

Оценивали четыре вещи: состояние помещения, наличие мыла и бумаги, работу сушилок для руки исправность сантехники.

Речной вокзал (Волжская набережная, 2) 

Городские уборные расположились напротив комплекса зданий вокзала и ресторана | Источник: Софья Ларичева / 76.RU Городские уборные расположились напротив комплекса зданий вокзала и ресторана | Источник: Софья Ларичева / 76.RU

Городские уборные расположились напротив комплекса зданий вокзала и ресторана

Источник:

Софья Ларичева / 76.RU

Первым мы посетили туалет у речного вокзала — уборные активно пользуются жителями, в некоторые дни сюда выстраиваются очереди.

Здесь нет посторонних запахов, а сантехника относительно чистая. Обе кабинки надежно закрываются, и посетители оснащены необходимым: туалетной бумагой, работающей сушилкой для рук и мылом. Единственный минус в том, что не хватает крючков для одежды и сумок.

Раковина уже побыла в использовании, но работает | Источник: Софья Ларичева / 76.RU Раковина уже побыла в использовании, но работает | Источник: Софья Ларичева / 76.RU

Раковина уже побыла в использовании, но работает

Источник:

Софья Ларичева / 76.RU

Внутри две кабинки | Источник: Софья Ларичева / 76.RU Внутри две кабинки | Источник: Софья Ларичева / 76.RU

Внутри две кабинки

Источник:

Софья Ларичева / 76.RU

  • Время работы: с 9:00 до 23:00. Бесплатно.

Туалет в Демидовском сквере

Этот домик один из самых востребованных в центре | Источник: Софья Ларичева / 76.RU Этот домик один из самых востребованных в центре | Источник: Софья Ларичева / 76.RU

Этот домик один из самых востребованных в центре

Источник:

Софья Ларичева / 76.RU

Городская уборная находится напротив дома № 11 на площади Челюскинцев — работает с 9:00 до 23:00 бесплатно.

Здесь достаточно просторно, по три раковины и кабинки в женском и мужском отделении. Внутри светло, ничем не пахнет. Что касается чистоты — полы не сияют, в одной из кабинок на унитазе нет стульчака. Базовые удобства на месте: туалетная бумага и мыло есть, сушилки тоже работают. Есть отдельный заезд для инвалидов, эта комната может также использоваться для мам с детьми.

В этой уборной есть зеркала над раковинами | Источник: Софья Ларичева / 76.RU В этой уборной есть зеркала над раковинами | Источник: Софья Ларичева / 76.RU

В этой уборной есть зеркала над раковинами

Источник:

Софья Ларичева / 76.RU

В помещении открыты окна для проветривания | Источник: Софья Ларичева / 76.RU В помещении открыты окна для проветривания | Источник: Софья Ларичева / 76.RU

В помещении открыты окна для проветривания

Источник:

Софья Ларичева / 76.RU

Туалет на Первомайском бульваре

На центральном бульваре стоит большой общественный туалет | Источник: Софья Ларичева / 76.RU На центральном бульваре стоит большой общественный туалет | Источник: Софья Ларичева / 76.RU

На центральном бульваре стоит большой общественный туалет

Источник:

Софья Ларичева / 76.RU

Здание с уборными стоит рядом с детской площадкой фактически в центре Первомайского бульвара.

Этот общественный туалет приятно удивил: внутри помещения расставлены цветы, сантехника и сушилка исправно работают, кабинок четыре, унитазы в них чистые. Видно, что за туалетом тщательно и регулярно следят.

Есть даже горячая вода! | Источник: Софья Ларичева / 76.RU Есть даже горячая вода! | Источник: Софья Ларичева / 76.RU
Есть крючок для одежды и сумок | Источник: Софья Ларичева / 76.RU Есть крючок для одежды и сумок | Источник: Софья Ларичева / 76.RU
Внутри четыре кабинки приличного вида | Источник: Софья Ларичева / 76.RU Внутри четыре кабинки приличного вида | Источник: Софья Ларичева / 76.RU

  • Режим работы: с 9:00 до 23:00, бесплатно.

Туалет в парке 1000-летия Ярославля

В парке стоит современная уборная, в том числе с заездом для инвалидов | Источник: Софья Ларичева / 76.RU В парке стоит современная уборная, в том числе с заездом для инвалидов | Источник: Софья Ларичева / 76.RU

В парке стоит современная уборная, в том числе с заездом для инвалидов

Источник:

Софья Ларичева / 76.RU

Туалет в парке 1000-летия был в наилучшем состоянии среди проверенных. Внутри сухо и свежо: полы вымыты, раковины блестят, туалетная бумага вывешена с запасом. В кабинках есть крючки для вещей, сушилка для рук работает.

Чистота | Источник: Софья Ларичева / 76.RU Чистота | Источник: Софья Ларичева / 76.RU
Во время нашего рейда туалет для инвалидов был закрыт по техническим причинам | Источник: Софья Ларичева / 76.RU Во время нашего рейда туалет для инвалидов был закрыт по техническим причинам | Источник: Софья Ларичева / 76.RU
Мыло было на месте | Источник: Софья Ларичева / 76.RU Мыло было на месте | Источник: Софья Ларичева / 76.RU

  • Находится в районе дома № 56 на Которосльной набережной, работает с 9:30 до 21:30.

Туалет на Подзеленье

Здание у Даманского острова востребовано уже очень много лет | Источник: Софья Ларичева / 76.RU Здание у Даманского острова востребовано уже очень много лет | Источник: Софья Ларичева / 76.RU

Здание у Даманского острова востребовано уже очень много лет

Источник:

Софья Ларичева / 76.RU

Небольшую очередь нам пришлось отстоять только в туалете на улице Подзеленья — рядом с мостом на Даманский остров. Внутри две комнаты — помещение с двумя раковинами и комната с тремя кабинками, одна из них — для детей с маленьким унитазом. Это единственный общественный туалет, в котором мы встретили подобную опцию. Вероятно, обусловлено близостью парка аттракционов на Даманском острове.

Внутри&nbsp;— просторное помещение, в котором устроили небольшой склад | Источник: Софья Ларичева / 76.RU Внутри&nbsp;— просторное помещение, в котором устроили небольшой склад | Источник: Софья Ларичева / 76.RU
Вешалки для одежды&nbsp;— естьВешалки для одежды&nbsp;— есть
Для детей выделена отдельная кабинка | Источник: Софья Ларичева / 76.RU Для детей выделена отдельная кабинка | Источник: Софья Ларичева / 76.RU
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Идея, как защитить пол от разлива мыла выглядит доморощенно | Источник: Софья Ларичева / 76.RU Идея, как защитить пол от разлива мыла выглядит доморощенно | Источник: Софья Ларичева / 76.RU

  • Работает с 9:00 до 23:00 бесплатно.

Туалет на Площадь Юности

Общественный туалет на площади Юности имеет отдельный вход для инвалидов | Источник: Софья Ларичева / 76.RU Общественный туалет на площади Юности имеет отдельный вход для инвалидов | Источник: Софья Ларичева / 76.RU

Общественный туалет на площади Юности имеет отдельный вход для инвалидов

Источник:

Софья Ларичева / 76.RU

Самым неприятным туалетом в нашем списке оказался домик на площади Юности. Хотя внутри открыто окно, это не спасает от запаха, который окутывает тебя на входе. Также в этом туалете ощутимо теснее, чем в предыдущих, особенно, когда выходишь из кабинки — открывающаяся внутрь дверь буквально заставляет тебя протискиваться между ней и стенкой. Повезло, что всё необходимое для гигиены всё же есть. Хотя крючков, к сожалению, нет.

Мыло легко выдавливается и сушилка для рук достаточно мощная | Источник: Софья Ларичева / 76.RU Мыло легко выдавливается и сушилка для рук достаточно мощная | Источник: Софья Ларичева / 76.RU

Мыло легко выдавливается и сушилка для рук достаточно мощная

Источник:

Софья Ларичева / 76.RU

  • Находится неподалеку от подземного перехода, работает с 9:30 до 21:30. Бесплатно.

Адреса бесплатных общественных туалетов в районах

  • парк 30-летия Победы (Ленинградский проспект, 85а) — с 9:30 до 21:30;

  • парк ДК «Гамма» (ул. Спартаковская, 7) — с 9:30 до 21:30;

  • Прибрежная территория Свято-Введенского Толгского женского монастыря — с 9:30 до 21:30;

  • Сквер на проспекте Машиностроителей, в районе дома № 13, корпус 2 — с 9:30 до 21:30.

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Комментарии
13
Гость
1 минута
А почему забыли про бесплатный туалет сбоку от Успенского собора? Кстати , он раньше был платным. В этом году бесплатно. Мимо прошли от туалета в Демидовском до туалета в Подземелье. Также бесплатный туалет сбоку от собора на Советской. В центре все туалеты чистые (рядом с ТЮЗом не были) . Работники, как правило пенсионерки, стараются - спасибо за это им. И работу туалетов продлили с 22 до 23.
Гость
8 минут
В Спасо-Преображенском соборе хороший бесплатный туалет в отдельно стоящем здании. Ну условно бесплатный, т.к. вход в сам монастырь платный
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