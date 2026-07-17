Переход на госмессенджеры станет обязательным: кого это коснется. Новости 17 июля

Некоторым россиянам придется общаться только через отечественные мессенджеры Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 17 июля.

В Германии трое человек упали с самой высокой башни

На башне Харц в немецком городе Альтенау погибли три человека — двое взрослых и их ребенок. Об этом сообщает издание Welt. Правоохранители уже исключили халатность обслуживающего персонала.

На место происшествия прибыли пожарные и бригада кризисного реагирования. Спасатели установили защитные экраны, чтобы ограничить доступ к месту трагедии. Правоохранительные органы начали расследование причин инцидента.

Harz Tower — самая высокая деревянно-стальная башня в Германии (65 метров). Ее открыли в ноябре 2024 года. На башне есть две смотровые площадки и «небесный мост» со стеклянным полом на высоте 45 метров. Посетители могут подняться по лестнице или на лифте, а спуститься — по 110-метровой горке. На территории также работают ресторан и сувенирный магазин.

Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова

Масляковой было 78 лет Источник: КВН / Telegram

На 79-м году жизни скончалась режиссер программы «КВН» Светлана Маслякова . Об этом сообщил международный клуб КВН.

«Сегодня большая семья КВН с прискорбием сообщает о невосполнимой утрате: скончалась Светлана Анатольевна Маслякова. Ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН», — говорится в заявлении в Telegram-канале.

Маслякова много лет работала за кадром, влияла на формат и успех проекта. Она была вдовой Александра Маслякова, ключевой фигурой в структуре творческого объединения «АМИК» и важной частью «семьи КВН».

Условия получения кредита, ипотеки и открытия вклада поменяют

Банки будут обязаны предоставлять клиентам полную информацию о своих продуктах и услугах. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации.

В ЦБ пояснили, что сейчас финансовые организации часто акцентируют внимание на выгодных сторонах, а риски и допусловия замалчивают или скрывают. Клиенты не всегда могут разобраться в деталях. Например, в разделе накоплений некоторые банки предлагают брокерские услуги или продукты управляющих компаний, хотя они не гарантируют дохода. На такую информацию не действуют требования закона о рекламе.

Новый закон установит единые правила информирования клиентов в офисах, на сайтах и в приложениях. Это должно повысить прозрачность и исключить приемы, которые навязывают невыгодные решения или скрывают важные детали. Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2027 года.

Умерла ирландская актриса Бренда Фрикер, сыгравшая в «Один дома 2»

Источник: Home Alone 2: Lost in New York (1992), режиссер Крис Коламбус, студия Hughes Entertainment

Ирландская актриса Бренда Фрикер, известная по ролям в фильмах «Моя левая нога» и «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», скончалась в возрасте 81 года. Об этом сообщает RTÉ со ссылкой на агента актрисы Фила Белфилда.

«Мы больше никогда не увидим подобных ей, и мир стал беднее без нее», — говорится в заявлении Белфилда.

Фрикер начала карьеру на сцене более шести десятилетий назад. В 1990 году она стала первой ирландкой, получившей «Оскар» — за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Моя левая нога». Широкой аудитории она запомнилась по роли птичницы в «Один дома 2», а также по фильмам «Поле», «Время убивать» и сериалу «Катастрофа». В 2024 году Фрикер получила почетную премию BAFTA за вклад в киноискусство.

Григорий Лепс извинился за слова о семьях с доходом 200–300 тысяч рублей

Народный артист России Григорий Лепс принес извинения после интервью, в котором посочувствовал семьям с заработком 200–300 тысяч рублей в месяц. Обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Знаю, что многим сегодня приходится нелегко. И если мои слова прозвучали так, будто я этого не понимаю или отношусь к этому без должного уважения, это совсем не то, что я хотел сказать. Прошу прощения», — написал певец.

Он также напомнил, что сам вырос в обычной семье. По его словам, в жизни бывают разные времена.

Ранее в интервью Эмину Агаларову Лепс сказал, что семьи с доходом 200–300 тысяч рублей «умудряются» содержать детей. Также он упомянул, что есть люди, которые зарабатывают миллион долларов в день и им всё равно мало. Слова певца вызвали общественный резонанс.

Световой меч Люка Скайуокера продали за рекордные 3,75 миллиона долларов

Оригинальный световой меч Люка Скайуокера, использовавшийся на съемках «Звездных войн», продали на аукционе Heritage Auctions в США за 3,75 миллиона долларов. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Меч был реквизитом в сцене схватки Люка с Дартом Вейдером в фильме «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980 г.). Изначально его выставили за 1 миллион долларов, ожидая, что цена достигнет 2 миллионов. Итоговая сумма в 3,75 миллиона установила новый мировой рекорд для реквизита из этой киновселенной.

Российские школы перейдут на новые единые учебники по всем предметам

Российские школы в ближайшие годы перейдут на единые учебники по всем предметам. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной итогам пересдачи ЕГЭ.

«Есть сейчас единые федеральные образовательные программы для всех школ. По некоторым предметам уже появились учебники единые, и из года в год, то есть вся линейка поменяется во всех параллелях», — сказал Музаев.

Учебники во всех школах синхронизируют с программами и стандартами ЕГЭ, добавил он. В конце июня глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что его ведомство подготовит единые учебники по всем школьным предметам.

До конца года в федеральный перечень планируют включить новые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10–11-х классов и по труду для 5–9-х классов.

Рособрнадзор анонсировал разработку устной части ЕГЭ

Устная часть Единого государственного экзамена по гуманитарным предметам появится в ближайшие годы. Ее модель разработают и постепенно внедрят до 2030 года. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам пересдачи ЕГЭ.

«В гуманитарных предметах в ближайшие годы надо разработать модель устной части и ее постепенно внедрять. В этом направлении мы будем совершенствоваться с горизонтом до 2030 года», — сказал Музаев.

Госслужащих обяжут перейти на российские мессенджеры и другие средства связи

Работников органов государственной власти обяжут использовать только отечественные мессенджеры, почтовые сервисы и другие средства для общения. Это предполагает утвержденное правительством стратегическое направление в области цифровой трансформации.

К 2030 году все госслужащие должны полностью перейти на российские сервисы. Требование перешло в документ из прошлой редакции стратегического направления, принятой в 2024 году.