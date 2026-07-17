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Страна и мир Репортаж Там были Петр I и Пушкин: как живет самый интеллигентный российский поселок, прозванный Волжской Швейцарией

Там были Петр I и Пушкин: как живет самый интеллигентный российский поселок, прозванный Волжской Швейцарией

За его фасадом прячутся рабочие паровые машины XIX века, библейские сюжеты в дереве и сокровища с Ходынского поля

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Приглашаем на виртуальную прогулку по древнему Васильсурску | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUПриглашаем на виртуальную прогулку по древнему Васильсурску | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Приглашаем на виртуальную прогулку по древнему Васильсурску

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU

Васильсурск — живописный поселок на границе Нижегородской области и Республики Марий Эл, основанный еще в XVI веке. Исторически Василь располагался на пересечении двух важнейших транспортных артерий — водного пути по Волге и сухопутного Сибирского (Казанского) тракта. Тогда еще город, он служил главными воротами из Центральной России на восток и выполнял функцию стратегического перевалочного пункта.

Благодаря этому расположению кто только не был в Васильсурске, пусть некоторые и всего лишь проездом: Василий III, Иван Грозный, Петр Великий, Екатерина II, Павел I, писатели Александр Пушкин, Александр Радищев и Максим Горький, ученый Владимир Вернадский, а также знаменитый пейзажист Исаак Левитан.

Сегодня Васильсурск другой: трогательный, тихий, неспешный. Неизменны разве что захватывающие пейзажи, за которые поселок и прозвали Волжской Швейцарией. Живет тут всего порядка 600 человек. Но за фасадом скромной жизни прячется удивительная история, которой местные очень дорожат, и память, которую с трепетом сохраняют. Почему это место однозначно заслуживает внимания — в репортаже наших коллег из NN.RU.

Васильсурск славится красивыми пейзажами | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUВасильсурск славится красивыми пейзажами | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Васильсурск славится красивыми пейзажами

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU

«А чего это из Баку сюда ехать?»

Сегодня центр культурной жизни поселка — местный краеведческий музей в исторической усадьбе, некогда принадлежавшей крупному лесопромышленнику Александру Частухину. Этот дом, построенный еще в 1861 году, стал одним из первых зданий в нагорной части Васильсурска: раньше поселок преимущественно располагался в низине, а сейчас возвышается над Волгой и Сурой. В этом историческом здании музей работает всего пять лет, рассказала NN.RU заведующая Светлана Пименова.

Музей в Васильсурске | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUМузей в Васильсурске | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Музей в Васильсурске

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU
Что посмотреть в Васильсурске | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUЧто посмотреть в Васильсурске | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Что посмотреть в Васильсурске

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU
Роскошный вид из поселка | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUРоскошный вид из поселка | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Роскошный вид из поселка

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU

Один из экскурсоводов музея — бывший учитель труда в местной школе Алексей Атласкин. Он простоял у доски 42 года, а теперь наизусть цитирует многочисленные воспоминания деятелей культуры и науки о Васильсурске. И чрезвычайно увлекательно рассказывает о месте, где прожил всю жизнь.

Экскурсовод Алексей Атласкин | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUЭкскурсовод Алексей Атласкин | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Экскурсовод Алексей Атласкин

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU
Один из залов в музее | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUОдин из залов в музее | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Один из залов в музее

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU

— Васильсурск — один из древнейших населенных пунктов Нижегородской области. Сначала он был пограничной крепостью, затем значимой точкой на перекрестке важнейших российских путей. Весь XIX век — расцвет Васильсурска как важного транспортного узла. В конце XIX века начинает славиться как место отдыха, поначалу дачное. Сюда ездили отдыхать, иногда очень издалека.

Вы знаете, я услышал от бабушки и очень удивлялся: приезжали до революции на нашу улицу дачники из Баку. Мне казалось странным: чего это из Баку сюда ехать? Только потом понял, что у них там каждое лето начиналась вспышка холеры. В те же годы Васильсурск начал посещать и Максим Горький. А в советскую эпоху формат курортного отдыха изменился: на смену частным дачам пришли государственные здравницы и дома отдыха.

Когда-то здесь было где работать: действовали предприятия, открывались обширные дома отдыха, поселок жил напряженной жизнью. Потом всё позакрывалось, начало увядать. Помню, как люди жаловались, что школу строят всего на 500 мест. А сейчас там учатся 60 человек, — рассказал Атласкин.

Один из домиков Васильсурска | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUОдин из домиков Васильсурска | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Один из домиков Васильсурска

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU
Памятник Горькому | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUПамятник Горькому | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Памятник Горькому

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU
Вид со смотровой площадки | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUВид со смотровой площадки | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Вид со смотровой площадки

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU

Работать в Васильсурке действительно особо негде. Есть небольшие школа и детсад, больница с врачом общей практики (к узким специалистам приходится ездить в районный центр), несколько магазинов. Значительная часть населения — пенсионеры. Многие молодые люди уезжают в крупные города, но есть и те, кто всеми силами старается найти возможность здесь закрепиться.

Вид у набережной | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUВид у набережной | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Вид у набережной

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU
Водные просторы | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUВодные просторы | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Водные просторы

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU
В низине сейчас осталось мало домов | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUВ низине сейчас осталось мало домов | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

В низине сейчас осталось мало домов

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU

— Многих, наоборот, Васильсурск привлекает. Люди издалека, причем из достаточно обеспеченных мест типа Москвы, пытаются здесь купить дома. В последнее время жить тут стало очень комфортно. Почти во всех домах есть водопровод, канализация, газ. Некоторые люди творческих профессий предпочитают оставаться тут и работать дистанционно: например, так у нас живет архитектор, — поделился Алексей Анатольевич.

Многих Васильсурск привлекает своей неторопливостью | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUМногих Васильсурск привлекает своей неторопливостью | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Многих Васильсурск привлекает своей неторопливостью

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU

Уникальные экспонаты музея

Благодаря инициативе Алексея Анатольевича музей встречает гостей очень любопытной уличной экспозицией: напротив здания в ряд выставлены многочисленные васильсурские наличники. Их Атласкин на протяжении последних полутора лет снимает с заброшенных домов, чтобы спасти от разрушения. Со старинного деревянного декора ободрали потрескавшуюся краску и в скором времени рассчитывают его отреставрировать.

Наличники в музее | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUНаличники в музее | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Наличники в музее

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU

Характерная черта местных наличников — резные элементы в виде виноградной лозы. Чисто библейский сюжет. Разумеется, такой декор можно встретить только на постройках дореволюционного периода. Позже стали изготавливать более простые варианты.

— Основа наличника — это сосна. Резные элементы изготавливали из липы и нашивали гвоздиками. Вообще, такой декор в известном смысле — статусный элемент дома, его лицо. Люди хотели показать, что достаточно обеспечены, и заказывали дорогие наличники. Но в то же время были те, кто к этому относился относительно равнодушно. В частности, хозяин дома, где сейчас находится наш музей, предпочел довольно простую форму, — рассказал Атласкин.

Внутри музея интересного тоже хватает. Один из самых поразительных экспонатов — представленная на знаменитой Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года паровая машина. Ее приобрел купец и судовладелец Саракеев из Васильсурска. Модель до сих пор рабочая.

Паровая машина | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUПаровая машина | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Паровая машина

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU

Другой любопытный экспонат — эмалированная стальная кружка с вензелем Николая II и указанием 1896-го — года, когда императора венчали на царство. Тогда в Москве устроили большой праздник: понаставили каруселей, ларьков и взялись бесплатно раздавать подарки — узелки с теми самыми памятными кружками, копченой колбасой, кульками пряников и конфет. Но запомнилось событие не этим, а трагедией из-за массовой давки на Ходынском поле.

Эмалированная стальная кружка с вензелем Николая II | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUЭмалированная стальная кружка с вензелем Николая II | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Эмалированная стальная кружка с вензелем Николая II

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU

— Подарки у нас любит народ, собралось несколько десятков тысяч. А когда послышались крики, что их раздают, люди подавили друг друга. Многие погибли. Ожидали, что из-за этой трагедии царь прекратит дальнейшие торжества. Но центр Москвы гулять продолжал: балы, концерты, фейерверки. Кто-то из наших земляков, вероятно, побывал там и живым вернулся, — объяснил появление этой кружки в Васильсурске Атласкин.

Экспонаты краеведческого музея | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUЭкспонаты краеведческого музея | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU
Экспонаты краеведческого музея | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUЭкспонаты краеведческого музея | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU
Экспонаты краеведческого музея | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUЭкспонаты краеведческого музея | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU
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Еще один любопытный экспонат&nbsp;— старинная трость, набалдашник которой выполнен в виде головы старика | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUЕще один любопытный экспонат&nbsp;— старинная трость, набалдашник которой выполнен в виде головы старика | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU
Кто был в Васильсурске | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUКто был в Васильсурске | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Кто был в Васильсурске

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU

Знаменитый земляк с непростой судьбой

В паре кварталов от музея находится еще один интересный деревянный дом в стиле модерн. Это здание начал строить нотариус Нижегородской ярмарки Владимирский как свою дачу в начале XX века. После революции он не стал служить новой власти и как раз перебрался в этот дом. Потом здесь жили его родственницы.

Дом детства советского художника Константина Степанова | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUДом детства советского художника Константина Степанова | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Дом детства советского художника Константина Степанова

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU

Позже в этом здании прошло детство выдающегося художника Константина Степанова. Сегодня хранительницей усадьбы остается его дочь, Татьяна Константиновна. Она своими силами создала здесь музейную экспозицию, а в беседе с NN.RU подробно поделилась биографией своего отца.

Экспозиция в краеведческом музее в память о Степанове | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUЭкспозиция в краеведческом музее в память о Степанове | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Экспозиция в краеведческом музее в память о Степанове

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU

Константин Степанов родился в 1927 году. После смерти отца он вместе с матерью переехал в Москву, но вскоре семью ждала эвакуация обратно в Васильсурск — место, куда прежде они приезжали на дачу. В годы репрессий отчима будущего мастера арестовали и расстреляли, а сам ребенок вместе с матерью оказался в пересыльной тюрьме. Мальчика ждал детский дом детей из семей врагов народа. Но тетя Степанова приехала в тюрьму и смогла забрать его, буквально умиравшего от дизентерии и дистрофии. Мать художника из лагерей так и не вернулась.

В Васильсурске Степанов окончил школу, а после войны поступил во ВГИК и стал художником «Мосфильма». Он работал со знаменитыми советскими режиссерами Григорием Чухраем, Леонидом Гайдаем и Кареном Шахназаровым. В фильмографии Степанова, например, «Пес Барбос и необычный кросс» и «Секретарь обкома».

Рисунки Степанова | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUРисунки Степанова | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Рисунки Степанова

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU

В родовом доме Степановых Татьяна Константиновна своими силами воссоздает музей. Она собрала рисунки отца и многочисленные фотографии их большой семьи. Как оказалось, в этом роду Константин был далеко не единственным чрезвычайно талантливым человеком.

Татьяна Константиновна | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUТатьяна Константиновна | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Татьяна Константиновна

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU
Музей в доме детства Степанова | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUМузей в доме детства Степанова | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Музей в доме детства Степанова

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU

— Я поняла, что сохранившиеся рисунки имеют собственную историческую ценность. Не только потому, что они вышли из-под руки папы. Но и потому, что на них сохранились виды Васильсурка, которых сейчас уже нет, — поделилась Татьяна Константиновна.

Фото, собранные Татьяной Константиновной | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUФото, собранные Татьяной Константиновной | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Фото, собранные Татьяной Константиновной

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU

Захватывающие виды Васильсурска

Другое знаковое место в Васильсурске — старинная церковь Казанской иконы Божией Матери, построенная в 1708 году. Изначально она возводилась как главный храм Троицкого монастыря. Здесь до сих пор сохранился красивый кованый крест — ровесник самой обители. Правда, был и второй, но его в 1980-е годы украли некие «любители старины», рассказал Алексей Атласкин.

Старинная церковь Казанской иконы Божией Матери | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUСтаринная церковь Казанской иконы Божией Матери | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Старинная церковь Казанской иконы Божией Матери

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU
Храм вблизи | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUХрам вблизи | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Храм вблизи

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU

Рядом с храмом сохранилось несколько старинных надгробий. А еще здесь стоит особенная сосна — природный памятник, которому более сотни лет. Это дерево считается священным для горных марийцев, проживающих на правом берегу Волги. Их основной ареал — запад Республики Марий Эл, совсем близко к Васильсурску.

Вид у храма | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUВид у храма | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Вид у храма

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU
Купол храма | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUКупол храма | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Купол храма

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU
Старинные надгробия у храма | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUСтаринные надгробия у храма | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Старинные надгробия у храма

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU

В коре дерева-алтаря рядом со священной для марийцев рощей полно монеток: их оставляют здесь в качестве подношения духам с просьбой о благополучии. К слову, участвуют в этом обряде и православные, и атеисты. Это уже давно стало общей местной традицией.

Дерево-алтарь | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUДерево-алтарь | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Дерево-алтарь

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU
Монетки в коре | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUМонетки в коре | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Монетки в коре

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU

Впрочем, как и любование здешними пейзажами. В Васильсурске сразу несколько благоустроенных смотровых площадок. Среди них «Орлиное гнездо» рядом с парком 500-летия поселка, «Шишкин мыс» и «Любимое место Левитана» — видовая площадка на улице Калинина. Очарованный видами Василя Левитан в 1887 году написал свою знаменитую картину «Васильсурск».

«Васильсурск» Левитана | Источник: Gallerix.ru«Васильсурск» Левитана | Источник: Gallerix.ru

«Васильсурск» Левитана

Источник:

Gallerix.ru

А рядом с «Шишкиным мысом» неспроста стоит памятник Петру I. Местный краевед Татьяна Деньгина рассказала NN.RU, что, согласно преданию, во время поездки по Волге Петр Великий посетил Васильсурск, осмотрел окрестности и лично посадил несколько дубов, положив начало так называемой Петровской дубовой роще. Она сохраняется здесь по сей день.

Видовая площадка в Васильсурске | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUВидовая площадка в Васильсурске | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Видовая площадка в Васильсурске

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU
Памятник Петру Великому | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUПамятник Петру Великому | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Памятник Петру Великому

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU
Среди деревьев прячется местный «добрый леший». Его надо обнять на удачу | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUСреди деревьев прячется местный «добрый леший». Его надо обнять на удачу | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Среди деревьев прячется местный «добрый леший». Его надо обнять на удачу

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU

Как добраться до Васильсурска

До поселка можно добраться несколькими способами:

  • на машине через переправу;

  • на авто в объезд, через республику Марий Эл;

  • на скоростном судне «Метеор»;

  • на автобусе с пересадками по маршруту: Нижний Новгород — Воротынец — Лысая Гора — переправа до Васильсурска.

Актуальное расписание парома всегда можно найти в паблике поселка в ВК.

Переправа в Васильсурске | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUПереправа в Васильсурске | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Переправа в Васильсурске

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU

Но безусловная ценность Васильсурска — в невероятных людях, которые здесь жили и продолжают оставаться. Гостей тут встречают очень тепло и радушно. Василь — идеальное место для неспешного путешествия, где за кроткой поселковой жизнью прячется настоящая историческая сокровищница.

Васильсурск&nbsp;— в сердце! | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUВасильсурск&nbsp;— в сердце! | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Васильсурск — в сердце!

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU
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Комментарии
1
Гость
17 минут
Волга в Ярославле у набережной, у Стрелки уж лет сто, а может и более, загрязнена стоками. Нефтепродукты и прочая гадость. Решать надо эту проблему. Вот о чем я подумал, глядя на изумительные виды этого поселка.
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