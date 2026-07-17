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Происшествия «Пролилась чья-то кровь»: ярославцы сообщили об уличной драке в центре Ярославля — видео

«Пролилась чья-то кровь»: ярославцы сообщили об уличной драке в центре Ярославля — видео

По словам очевидцев, участниками конфликта стали туристы

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В Ярославле произошла драка на улице Кирова | Источник: Подслушано в Ярославле! / Vk.comВ Ярославле произошла драка на улице Кирова | Источник: Подслушано в Ярославле! / Vk.com

В Ярославле произошла драка на улице Кирова

Источник:

Подслушано в Ярославле! / Vk.com

Ночью 17 июля на улице Кирова в центре Ярославля произошла драка. По словам очевидцев, участниками конфликта стали туристы из Санкт-Петербурга.

«Минувшей ночью на улице Кирова пролилась чья-то кровь. Как сообщают подписчики, досталось туристам из Питера. На место были вызваны полиция и скорая. На видео завершающая стадия конфликта, когда стороны, видимо, уже ожидают прибытие служб», — говорится в посте группы «Подслушано в Ярославле!» во «Вконтакте».

На записи, снятой очевидцами, видно, что одного молодого человека держит, судя по всему, его приятель. В стороне от них стоит компания из четырех парней. На шее одного возле уха видны красные следы, похожие на кровь.

На место вызвали полицию

Источник:

Подслушано в Ярославле! / Vk.com

В управлении МВД по Ярославской области 76.RU рассказали, что после инцидента в полицию поступало сообщение, проводится проверка.

Чуть больше недели назад, ночью 9 июля, в Красноперекопском районе города произошла драка с резней. Один человек получил ранение, еще двое погибли. Напавшего на них мужчину отправили под арест.

Мы рассказывали, что происходило той ночью во дворе дома, под окнами которого нашли тело одного из погибших.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Драка Конфликт Полиция Улица Кирова
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Комментарии
48
Гость
9 минут
Пешеходная улица, оказывается, заставляет людей драться. Неожиданное открытие
Гость
10 минут
Конфликты в центре были всегда. Просто сейчас любое происшествие за пять минут разлетается по соцсетям.
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Гость
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