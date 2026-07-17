«Пролилась чья-то кровь»: ярославцы сообщили об уличной драке в центре Ярославля — видео

В Ярославле произошла драка на улице Кирова Источник: Подслушано в Ярославле! / Vk.com

Ночью 17 июля на улице Кирова в центре Ярославля произошла драка. По словам очевидцев, участниками конфликта стали туристы из Санкт-Петербурга.

«Минувшей ночью на улице Кирова пролилась чья-то кровь. Как сообщают подписчики, досталось туристам из Питера. На место были вызваны полиция и скорая. На видео завершающая стадия конфликта, когда стороны, видимо, уже ожидают прибытие служб», — говорится в посте группы «Подслушано в Ярославле!» во «Вконтакте».

На записи, снятой очевидцами, видно, что одного молодого человека держит, судя по всему, его приятель. В стороне от них стоит компания из четырех парней. На шее одного возле уха видны красные следы, похожие на кровь.

На место вызвали полицию Источник: Подслушано в Ярославле! / Vk.com

В управлении МВД по Ярославской области 76.RU рассказали, что после инцидента в полицию поступало сообщение, проводится проверка.

Чуть больше недели назад, ночью 9 июля, в Красноперекопском районе города произошла драка с резней. Один человек получил ранение, еще двое погибли. Напавшего на них мужчину отправили под арест.