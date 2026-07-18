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Недвижимость Кому запрещено дарить квартиру: нарветесь на уголовку и лишитесь жилья

Кому запрещено дарить квартиру: нарветесь на уголовку и лишитесь жилья

Разбираемся во всех нюансах

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Риски в этом вопросе есть как для дарителя, так и для получателя квартиры | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUРиски в этом вопросе есть как для дарителя, так и для получателя квартиры | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Риски в этом вопросе есть как для дарителя, так и для получателя квартиры

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Подарить квартиру — решение, которое требует юридической проверки. Риски возникают даже после оформления сделки, и всё это может привести к уголовному делу. Подробнее об этом рассказал управляющий партнер АБ «Куприянов, Кириллова и Партнеры» Артемий Куприянов.

«Перед сделкой обязательно проверяйте обе стороны. Супруг не вправе „подарить“ квартиру, купленную в браке, даже если в Росреестре указан только один собственник — по закону она изначально общая, и требуется нотариальное согласие второго супруга», — пояснил эксперт.

По его словам, статья 575 Гражданского кодекса запрещает дарить имущество дороже 3 тысяч рублей госслужащим, судьям, сотрудникам правоохранительных органов, работникам образования и медицины, если дарение связано с их профессиональной деятельностью.

«Квартира очевидно не укладывается в этот лимит, — подчеркивает эксперт. — Попытка такого дарения грозит не только признанием сделки ничтожной, но и уголовной ответственностью за коррупцию», — отметил юрист в разговоре с «Прайм».

Кроме того, нужно проверять финансовое состояние того, кто получает квартиру в подарок. Если у человека есть банкротство, то он может лишиться квартиры.

Аналогичный риск есть и для дарителя. Если он обанкротится в течение года после сделки, финансовый управляющий оспорит дарение, и квартиру вернут в конкурсную массу.

Также стоит помнить о строгих требованиях к доверенности: если даритель действует через представителя, в документе необходимо четко прописать кадастровый номер, адрес и имя одаряемого — иначе договор не будет иметь смысла. Еще важно учитывать, что договоры дарения недвижимости между гражданами теперь в обязательном порядке подлежат нотариальному удостоверению.

При оформлении квартиры на несовершеннолетнего тоже стоит подумать дважды. Впоследствии распорядиться такой недвижимостью будет крайне сложно без согласия органов опеки, которые строго охраняют интересы ребенка.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Квартира Недвижимость Юрист Нотариус
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