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Происшествия Беспилотник попал прямо в квартиру и загорелся во Владимире: что известно об атаках

Беспилотник попал прямо в квартиру и загорелся во Владимире: что известно об атаках

Рассказываем, где еще сбивают дроны

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Жителей многоквартирного дома срочно эвакуируют | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU (фото носит иллюстративный характер)Жителей многоквартирного дома срочно эвакуируют | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU (фото носит иллюстративный характер)

Жителей многоквартирного дома срочно эвакуируют

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU (фото носит иллюстративный характер)

Беспилотник врезался в многоквартирный дом во Владимире ночью 18 июля. Дрон попал прямо в квартиру. Об этом рассказал глава Владимирской области Александр Авдеев.

«В результате попадания 1 БПЛА в одну из квартир многоквартирного жилого дома во Владимире возник пожар. Жильцы эвакуируются, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте продолжают работать оперативные службы. Открытое горение уже ликвидировали.

Это не единственный налет беспилотников. Так, к 03:57 мск средства ПВО сбили семь беспилотников, которые летели на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, уточнил мэр столицы Сергей Собянин.

Также стало известно, что в Херсонской области беспилотники атаковали колонну автомобилей с мирными жителями, когда те стояли в пробке. О случившемся рассказали в Народном фронте. В итоге четыре машины получили повреждения, а два человека погибли — их личности устанавливаются. Еще один местный житель пострадал, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

Добавим, что за 17 июля над регионами сбили 105 беспилотников. По данным Минобороны, дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Липецкой, Ростовской и Орловской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Атака Многоквартирный дом Погибший Пострадавший
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