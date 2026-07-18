Беспилотник попал прямо в квартиру и загорелся во Владимире: что известно об атаках

Жителей многоквартирного дома срочно эвакуируют Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU (фото носит иллюстративный характер)

Беспилотник врезался в многоквартирный дом во Владимире ночью 18 июля. Дрон попал прямо в квартиру. Об этом рассказал глава Владимирской области Александр Авдеев.

«В результате попадания 1 БПЛА в одну из квартир многоквартирного жилого дома во Владимире возник пожар. Жильцы эвакуируются, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте продолжают работать оперативные службы. Открытое горение уже ликвидировали.

Это не единственный налет беспилотников. Так, к 03:57 мск средства ПВО сбили семь беспилотников, которые летели на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, уточнил мэр столицы Сергей Собянин.

Также стало известно, что в Херсонской области беспилотники атаковали колонну автомобилей с мирными жителями, когда те стояли в пробке. О случившемся рассказали в Народном фронте. В итоге четыре машины получили повреждения, а два человека погибли — их личности устанавливаются. Еще один местный житель пострадал, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.