Что вас ждет в будущем — яркий триумф или стабильный штиль: тест

Говорят, что будущее туманно, но на самом деле оно чертовски предсказуемо, если внимательно посмотреть на то, как мы поступаем прямо сейчас. Жизнь постоянно подкидывает нам скрытые проверки: от соблазна присвоить чужую заначку до выбора между личным комфортом и помощью близким. Хотите узнать, что вам «прилетит» от Вселенной через несколько лет за ваши сегодняшние привычки? Отключите режим «я идеальный», ответьте на 10 честных вопросов и узнайте, какой сценарий будущего вы программируете своими поступками прямо сейчас.
Вы случайно узнали чужой секрет, который может сильно навредить вашему знакомому, но принесет выгоду вам. Что вы сделаете?
Предупрежу этого знакомого, что его секрет под угрозой, и помогу ему защититься.
Использую эту информацию в своих интересах. В конце концов, мир жесток, и каждый сам за себя.
Забуду об этом. Чужие тайны меня не касаются, я не хочу вмешиваться в чужую карму.
Расскажу только самым близким, чтобы вместе обсудить ситуацию.
Представьте, что вам по ошибке перевели на карту крупную сумму денег. Ваши действия?
Подожду пару недель. Если никто не объявится — заберу себе.
Сразу свяжусь с банком и попрошу вернуть деньги законному владельцу.
Оставлю себе и поскорее потрачу или выведу, пока банк не опомнился.
Постараюсь самостоятельно найти человека, который ошибся, ведь он сейчас наверняка в панике.
Близкий человек искренне просит вас о помощи в свой выходной, но у вас были грандиозные планы на личный отдых. Как поступите?
Постараюсь найти компромисс: помогу, но очень быстро, или предложу перенести на другой день.
Категорически откажу. Мой комфорт и личные границы для меня на первом месте.
Помогу с радостью, ведь поддержка любимых людей наполняет меня энергией сильнее любого пассивного отдыха.
Переступлю через свои планы и помогу, потому что долг и преданность важнее минутного отдыха.
Как вы обычно реагируете, когда сталкиваетесь с несправедливостью в общественном месте (например, кого-то незаслуженно обижают)?
Буду наблюдать со стороны или сниму на видео, но лично вмешиваться не стану.
Сделаю строгое замечание обидчику или постараюсь позвать на помощь администрацию/полицию.
Пройду мимо. Моя хата с краю, влезать в чужие конфликты просто небезопасно.
Решительно вмешаюсь, заступлюсь за слабого и не успокоюсь, пока справедливость не восторжествует.
Вы долго и упорно шли к цели, но в последний момент всё сорвалось из-за нелепой случайности. Ваша первая реакция?
Впаду в ярость, начну искать виноватых среди окружения или проклинать несправедливую судьбу.
Опущу руки, погрущу и решу, что «не жили богато — нечего и начинать».
Проанализирую ошибки, сделаю выводы и начну всё сначала, скорректировав план.
Улыбнусь и подумаю: «Значит, сейчас так нужно. Жизнь бережет меня от чего-то или готовит лучший сценарий».
Окружающие люди часто обращаются к вам за советом или поддержкой. Что вы чувствуете при этом?
Глубокую эмпатию. Я буквально чувствую чужую боль и стараюсь согреть человека теплом, дать ему опору.
Ответственность. Я сопереживаю и искренне пытаюсь помочь человеку разобраться в ситуации логически.
Спокойствие. Выслушаю из вежливости, дам дежурный совет, но близко к сердцу не приму.
Раздражение. Мне жаль тратить свое время на чужие проблемы и нытье.
Если бы вы могли прямо сейчас исправить один свой дурной поступок из прошлого, что бы вы сделали?
Я мысленно попросил бы прощения и постарался бы компенсировать это добрыми делами в настоящем.
Я бы лично нашел человека, перед которым виноват (или его близких), извинился и исправил последствия.
Ничего. Всё, что я делал, было нужно мне на тот момент. Жалеть не о чем.
Забыл бы о нем. Прошлое в прошлом, главное, чтобы сейчас никто об этом не вспоминал.
Каков ваш главный девиз, когда заходит речь о достижении успеха в карьере или делах?
«Тише едешь — дальше будешь». Лучше синица в руках и спокойные отношения со всеми.
«Вижу цель — не вижу препятствий». Ради большого куша можно подвинуть и конкурентов, и друзей.
«Сила в синергии». Настоящий успех — это когда ты растешь сам и тянешь за собой свою команду, помогая остальным.
«Честность — лучшая политика». Успех ценен только тогда, когда он достигнут упорным трудом и по правилам.
Вы заметили, что ваш коллега или знакомый совершил серьезную ошибку в работе, которую пока никто не видит. Ваши действия?
Подойду и предложу вместе сесть и быстро всё исправить, подстраховав его.
Промолчу. Это его зона ответственности, пусть сам выпутывается, когда всё вскроется.
Тихо укажу ему на ошибку один на один, чтобы он успел всё исправить до того, как заметят другие.
Доложу руководству или предам огласке. Пусть все знают «героя», а мне это зачтется.
Представьте, что вы поймали золотую рыбку. Каким будет ваше первое и главное желание?
Крепкое здоровье для себя и своей семьи, тихая безбедная жизнь.
Неограниченное богатство, власть и личная безопасность на всю жизнь.
Чтобы все люди на Земле исцелились от болезней, а несчастные обрели любовь и гармонию.
Чтобы в мире наконец-то воцарились закон, порядок и абсолютная справедливость.