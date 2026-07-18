НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +8

1 м/c,

южн.

 754мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,40
EUR 89,90
Афиша на выходные
Подрались в центре — видео
Какие новостройки будут дорожать
Статистика по ВИЧ
Здесь был Пушкин
Атаки БПЛА в июле
Нюансы отдыха на Кавказе
Как обновят площадь Юности
Видели, как сбили БПЛА
Развлечения Тест Что вас ждет в будущем — яркий триумф или стабильный штиль: тест

Что вас ждет в будущем — яркий триумф или стабильный штиль: тест

Никакой эзотерики — всё зависит от ваших поступков и решений

50
Даже Док и Марти опешили, когда прошли наш тест,&nbsp;— такого они и предполагать не могли | Источник: кадр из фильма «Назад в будущее 3» (12+), реж. Роберт Земекис, Universal Pictures, 1990 годДаже Док и Марти опешили, когда прошли наш тест,&nbsp;— такого они и предполагать не могли | Источник: кадр из фильма «Назад в будущее 3» (12+), реж. Роберт Земекис, Universal Pictures, 1990 год

Даже Док и Марти опешили, когда прошли наш тест, — такого они и предполагать не могли

Источник:

кадр из фильма «Назад в будущее 3» (12+), реж. Роберт Земекис, Universal Pictures, 1990 год

Говорят, что будущее туманно, но на самом деле оно чертовски предсказуемо, если внимательно посмотреть на то, как мы поступаем прямо сейчас. Жизнь постоянно подкидывает нам скрытые проверки: от соблазна присвоить чужую заначку до выбора между личным комфортом и помощью близким. Хотите узнать, что вам «прилетит» от Вселенной через несколько лет за ваши сегодняшние привычки? Отключите режим «я идеальный», ответьте на 10 честных вопросов и узнайте, какой сценарий будущего вы программируете своими поступками прямо сейчас.

Тест
1 / 10

Вы случайно узнали чужой секрет, который может сильно навредить вашему знакомому, но принесет выгоду вам. Что вы сделаете?

  • Предупрежу этого знакомого, что его секрет под угрозой, и помогу ему защититься.

  • Использую эту информацию в своих интересах. В конце концов, мир жесток, и каждый сам за себя.

  • Забуду об этом. Чужие тайны меня не касаются, я не хочу вмешиваться в чужую карму.

  • Расскажу только самым близким, чтобы вместе обсудить ситуацию.

2 / 10

Представьте, что вам по ошибке перевели на карту крупную сумму денег. Ваши действия?

  • Подожду пару недель. Если никто не объявится — заберу себе.

  • Сразу свяжусь с банком и попрошу вернуть деньги законному владельцу.

  • Оставлю себе и поскорее потрачу или выведу, пока банк не опомнился.

  • Постараюсь самостоятельно найти человека, который ошибся, ведь он сейчас наверняка в панике.

3 / 10

Близкий человек искренне просит вас о помощи в свой выходной, но у вас были грандиозные планы на личный отдых. Как поступите?

  • Постараюсь найти компромисс: помогу, но очень быстро, или предложу перенести на другой день.

  • Категорически откажу. Мой комфорт и личные границы для меня на первом месте.

  • Помогу с радостью, ведь поддержка любимых людей наполняет меня энергией сильнее любого пассивного отдыха.

  • Переступлю через свои планы и помогу, потому что долг и преданность важнее минутного отдыха.

4 / 10

Как вы обычно реагируете, когда сталкиваетесь с несправедливостью в общественном месте (например, кого-то незаслуженно обижают)?

  • Буду наблюдать со стороны или сниму на видео, но лично вмешиваться не стану.

  • Сделаю строгое замечание обидчику или постараюсь позвать на помощь администрацию/полицию.

  • Пройду мимо. Моя хата с краю, влезать в чужие конфликты просто небезопасно.

  • Решительно вмешаюсь, заступлюсь за слабого и не успокоюсь, пока справедливость не восторжествует.

5 / 10

Вы долго и упорно шли к цели, но в последний момент всё сорвалось из-за нелепой случайности. Ваша первая реакция?

  • Впаду в ярость, начну искать виноватых среди окружения или проклинать несправедливую судьбу.

  • Опущу руки, погрущу и решу, что «не жили богато — нечего и начинать».

  • Проанализирую ошибки, сделаю выводы и начну всё сначала, скорректировав план.

  • Улыбнусь и подумаю: «Значит, сейчас так нужно. Жизнь бережет меня от чего-то или готовит лучший сценарий».

6 / 10

Окружающие люди часто обращаются к вам за советом или поддержкой. Что вы чувствуете при этом?

  • Глубокую эмпатию. Я буквально чувствую чужую боль и стараюсь согреть человека теплом, дать ему опору.

  • Ответственность. Я сопереживаю и искренне пытаюсь помочь человеку разобраться в ситуации логически.

  • Спокойствие. Выслушаю из вежливости, дам дежурный совет, но близко к сердцу не приму.

  • Раздражение. Мне жаль тратить свое время на чужие проблемы и нытье.

7 / 10

Если бы вы могли прямо сейчас исправить один свой дурной поступок из прошлого, что бы вы сделали?

  • Я мысленно попросил бы прощения и постарался бы компенсировать это добрыми делами в настоящем.

  • Я бы лично нашел человека, перед которым виноват (или его близких), извинился и исправил последствия.

  • Ничего. Всё, что я делал, было нужно мне на тот момент. Жалеть не о чем.

  • Забыл бы о нем. Прошлое в прошлом, главное, чтобы сейчас никто об этом не вспоминал.

8 / 10

Каков ваш главный девиз, когда заходит речь о достижении успеха в карьере или делах?

  • «Тише едешь — дальше будешь». Лучше синица в руках и спокойные отношения со всеми.

  • «Вижу цель — не вижу препятствий». Ради большого куша можно подвинуть и конкурентов, и друзей.

  • «Сила в синергии». Настоящий успех — это когда ты растешь сам и тянешь за собой свою команду, помогая остальным.

  • «Честность — лучшая политика». Успех ценен только тогда, когда он достигнут упорным трудом и по правилам.

9 / 10

Вы заметили, что ваш коллега или знакомый совершил серьезную ошибку в работе, которую пока никто не видит. Ваши действия?

  • Подойду и предложу вместе сесть и быстро всё исправить, подстраховав его.

  • Промолчу. Это его зона ответственности, пусть сам выпутывается, когда всё вскроется.

  • Тихо укажу ему на ошибку один на один, чтобы он успел всё исправить до того, как заметят другие.

  • Доложу руководству или предам огласке. Пусть все знают «героя», а мне это зачтется.

10 / 10

Представьте, что вы поймали золотую рыбку. Каким будет ваше первое и главное желание?

  • Крепкое здоровье для себя и своей семьи, тихая безбедная жизнь.

  • Неограниченное богатство, власть и личная безопасность на всю жизнь.

  • Чтобы все люди на Земле исцелились от болезней, а несчастные обрели любовь и гармонию.

  • Чтобы в мире наконец-то воцарились закон, порядок и абсолютная справедливость.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тест Психология Развлечение Будущее Поступок Решение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Стоят в очередях и нервно переезжают от заправки к заправке. Что с бензином на «путинском» платном автобане
Артем Устюжанин
Мнение
«Пять минут до центра — если вы голубь». Как вычислить мошенников при посуточной аренде квартир — личный опыт
Любовь Никитина
Автор мнения
Мнение
«Даже смотреть на это тяжело». Что больше всего раздражает бармена — и это вовсе не капризные клиенты
Камила
Мнение
Простой ужин без заморочек: 7 рецептов от молодой мамы, которые спасут вечером
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
Как экономить бензин в дни топливного кризиса? Семь правил, которые реально работают
Виктория Замешаева
Рекомендуем