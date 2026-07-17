Два года на 15 километров дороги: названа дата начала работ по расширению трассы М-8

Когда в Ярославской области начнут расширять трассу М-8 Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Расширять участок трассы М-8 в Ростовском и Переславль-Залесском округах в Ярославской области начнут 1 сентября 2026 года. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупок».

Власти начали искать подрядчика, который займется капитальным ремонтом 15 километров дороги между 165 и 180 километрами трассы. Заплатить за работы готовы максимум 7,2 млрд рублей.

В опубликованной документации сказано, что работы должны начаться 1 сентября. Сдать объект подрядчик обязан до 10 октября 2028 года, то есть на работы уйдет чуть больше двух лет.

«Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ», — сказано в документах.

Участок, на котором будут проводить работы Источник: Яндекс.Карты

Подрядчику предстоит выполнить масштабный объем работ. Помимо расширения трассы до четырех полос, необходимо будет оборудовать тротуары, автобусные остановки, пешеходные дорожки, съезды к домам и боковые проезды. Рабочие должны создать водоотвод с проезжей части, оборудовать ливневки, укрепить обочины. На трассе появятся обновленные дорожные знаки, металлические ограждения, сигнальные столбики. Также рабочие установят сетки от животных.

Заявки от желающих получить контракт будут принимать до 3 августа 2026 года. Аукцион проведут 6 августа.

Работы по расширению трассы М-8 в Ростовском округе ведутся с марта 2026 года. Сейчас рабочие ремонтируют участок от поворота к поселку Шурскол до поворота к селу Деболовскому (192–201 км). Сдать объект планируют к декабрю 2026 года.

Дополнительные полосы на трассе в последнее время делали на четырех участках: 4–10 км, 145–160 км, 165–180 км, 195–201 км. Участки 145–160 км и 4–19 км уже на завершающей стадии.

В декабре 2025 года губернатор Михаил Евраев сообщил, что в Ярославской области начали ремонтировать трассу М-8 «Холмогоры» между Ростовом Великим и Переславлем-Залесским.