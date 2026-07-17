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Дороги и транспорт Два года на 15 километров дороги: названа дата начала работ по расширению трассы М-8

Два года на 15 километров дороги: названа дата начала работ по расширению трассы М-8

Четыре полосы оборудуют на 15 километрах дороги

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Когда в Ярославской области начнут расширять трассу М-8 | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUКогда в Ярославской области начнут расширять трассу М-8 | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Когда в Ярославской области начнут расширять трассу М-8

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Расширять участок трассы М-8 в Ростовском и Переславль-Залесском округах в Ярославской области начнут 1 сентября 2026 года. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупок».

Власти начали искать подрядчика, который займется капитальным ремонтом 15 километров дороги между 165 и 180 километрами трассы. Заплатить за работы готовы максимум 7,2 млрд рублей.

В опубликованной документации сказано, что работы должны начаться 1 сентября. Сдать объект подрядчик обязан до 10 октября 2028 года, то есть на работы уйдет чуть больше двух лет.

«Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ», — сказано в документах.

Участок, на котором будут проводить работы | Источник: Яндекс.КартыУчасток, на котором будут проводить работы | Источник: Яндекс.Карты

Участок, на котором будут проводить работы

Источник:

Яндекс.Карты

Подрядчику предстоит выполнить масштабный объем работ. Помимо расширения трассы до четырех полос, необходимо будет оборудовать тротуары, автобусные остановки, пешеходные дорожки, съезды к домам и боковые проезды. Рабочие должны создать водоотвод с проезжей части, оборудовать ливневки, укрепить обочины. На трассе появятся обновленные дорожные знаки, металлические ограждения, сигнальные столбики. Также рабочие установят сетки от животных.

Заявки от желающих получить контракт будут принимать до 3 августа 2026 года. Аукцион проведут 6 августа.

Работы по расширению трассы М-8 в Ростовском округе ведутся с марта 2026 года. Сейчас рабочие ремонтируют участок от поворота к поселку Шурскол до поворота к селу Деболовскому (192–201 км). Сдать объект планируют к декабрю 2026 года.

Дополнительные полосы на трассе в последнее время делали на четырех участках: 4–10 км, 145–160 км, 165–180 км, 195–201 км. Участки 145–160 км и 4–19 км уже на завершающей стадии.

В декабре 2025 года губернатор Михаил Евраев сообщил, что в Ярославской области начали ремонтировать трассу М-8 «Холмогоры» между Ростовом Великим и Переславлем-Залесским.

В регионе появится платный участок М-8 от Владимирской области до Переславля-Залесского. Он будет четырехполосным, а построить его собираются до 2028 года параллельно существующей дороге.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Трасса М-8 Холмогоры Расширение Ремонт Госзакупка
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Комментарии
4
Гость
12 минут
Крутая стоимость 1 км!!!!!!!!!!!!!!!
Гость
38 минут
За два года нужно не просто положить новый асфальт, а полностью перестроить участок: четыре полосы, съезды, ливневки, остановки, освещение. Это огромный объем работ
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Гость
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