Первые российские электромобили «Атом» начали передавать покупателям

Первые серийные российские электромобили «Атом» начали выдавать покупателям. Выдача продлится до середины октября, а до конца года компания планирует передать еще не менее 3 тысяч автомобилей.
Первые «Атомы» переданы предзаказчикам
Разработчик «Атома» — компания АО «Кама» — сообщил, что в настоящее время машины получают клиенты, которые оформили бронирование на этапе ранних предзаказов. Перед этим всем предзаказчикам были направлены официальные приглашения, рассказали 17 июля ТАСС в пресс-службе автопроизводителя.
График выдачи и планы до конца года
Согласно утвержденному графику, выдача «Атомов» продлится до 15 октября текущего года. После завершения этой волны компания намерена передать клиентам еще как минимум 3 тысячи серийных автомобилей до конца 2026 года.
Как получить автомобиль и где его обслуживать
Покупатели могут получить электромобиль несколькими способами:
в инженерном центре «Кама»;
в специализированных пунктах выдачи;
с доставкой на дом (по отдельному заказу).
На данный момент «Атомы» доступны для заказа со сроком выдачи в четвертом квартале 2026 года.
Сервисная сеть в крупных городах
Сервисное обслуживание электромобилей уже организовано в крупнейших городах России, включая Москву, Петербург, Казань, Екатеринбург и другие.
АО «Кама» — российская компания, основанная в 2021 году при участии ПАО «КАМАЗ» и специально созданная для разработки электромобиля «Атом». В число ключевых партнеров входят структуры Росатома, Российский фонд прямых инвестиций и китайская корпорация XY Group.
Сборка автомобилей налажена по полному циклу на московском заводе «Москвич». Дизайн разработан итальянским бюро Torino Design (сотрудничало с McLaren, BMW, Maserati), а платформу помогла создать китайская компания IAT Automobile Technology. Руководит разработкой автомобиля Харальд Грюбель, ранее работавший в Volkswagen и Mercedes-Benz.
Сам электромобиль представляет собой компактный городской хетчбэк (длина — около 4 метров) с запасом хода до 500 км и разгоном до 100 км/ч за 8 секунд.