Первые российские электромобили «Атом» начали передавать покупателям

До конца года машины смогут получить тысячи человек

Первые серийные российские электромобили «Атом» начали выдавать покупателям. Выдача продлится до середины октября, а до конца года компания планирует передать еще не менее 3 тысяч автомобилей.

Первые «Атомы» переданы предзаказчикам

Разработчик «Атома» — компания АО «Кама» — сообщил, что в настоящее время машины получают клиенты, которые оформили бронирование на этапе ранних предзаказов. Перед этим всем предзаказчикам были направлены официальные приглашения, рассказали 17 июля ТАСС в пресс-службе автопроизводителя.

График выдачи и планы до конца года

Согласно утвержденному графику, выдача «Атомов» продлится до 15 октября текущего года. После завершения этой волны компания намерена передать клиентам еще как минимум 3 тысячи серийных автомобилей до конца 2026 года.

Как получить автомобиль и где его обслуживать

с доставкой на дом (по отдельному заказу).

На данный момент «Атомы» доступны для заказа со сроком выдачи в четвертом квартале 2026 года.

Сервисная сеть в крупных городах

Сервисное обслуживание электромобилей уже организовано в крупнейших городах России, включая Москву, Петербург, Казань, Екатеринбург и другие.

АО «Кама» — российская компания, основанная в 2021 году при участии ПАО «КАМАЗ» и специально созданная для разработки электромобиля «Атом». В число ключевых партнеров входят структуры Росатома, Российский фонд прямых инвестиций и китайская корпорация XY Group.

Сборка автомобилей налажена по полному циклу на московском заводе «Москвич». Дизайн разработан итальянским бюро Torino Design (сотрудничало с McLaren, BMW, Maserati), а платформу помогла создать китайская компания IAT Automobile Technology. Руководит разработкой автомобиля Харальд Грюбель, ранее работавший в Volkswagen и Mercedes-Benz.

Сам электромобиль представляет собой компактный городской хетчбэк (длина — около 4 метров) с запасом хода до 500 км и разгоном до 100 км/ч за 8 секунд.