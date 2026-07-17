Мощный каменный оползень накрыл дома в Китае: люди погибли, десятки пропали без вести. Катастрофа попала на видео

Камни завалили больше 10 домов Источник: Wang Quanchao / Xinhua via Associated Press

В Китае сошел мощный оползень, который завалил многоквартирные дома вместе с жителями. По меньшей мере 8 человек погибли, еще 34 числятся пропавшими без вести. Их поисками занимаются спасательные бригады.

Источник: Ravi Prakash Official / X

Источник: APA News Agency / X

Оползень произошел в уезде Пэншуй на окраине города Чунцин утром 17 июля. Из-за дождей груда камней с землей обвалилась со склона холма и накрыла собой больше 10 жилых зданий. По данным государственной телекомпании CCTV, из-под завалов спасли 10 человек. Двое из них получили серьезные травмы.

Всего из района эвакуировали 1110 жителей. В радиусе километра от оползня отключили водоснабжение, электроснабжение и газоснабжение, чтобы предотвратить дальнейшие перебои. На месте происшествия работали больше 800 спасателей, они прочесывали завалы.