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Происшествия Мощный каменный оползень накрыл дома в Китае: люди погибли, десятки пропали без вести. Катастрофа попала на видео

Мощный каменный оползень накрыл дома в Китае: люди погибли, десятки пропали без вести. Катастрофа попала на видео

Причиной обвала скалы стали дожди

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Камни завалили больше 10 домов | Источник: Wang Quanchao / Xinhua via Associated PressКамни завалили больше 10 домов | Источник: Wang Quanchao / Xinhua via Associated Press

Камни завалили больше 10 домов

Источник:

Wang Quanchao / Xinhua via Associated Press

В Китае сошел мощный оползень, который завалил многоквартирные дома вместе с жителями. По меньшей мере 8 человек погибли, еще 34 числятся пропавшими без вести. Их поисками занимаются спасательные бригады.

Источник:

Ravi Prakash Official / X

Источник:

APA News Agency / X

Оползень произошел в уезде Пэншуй на окраине города Чунцин утром 17 июля. Из-за дождей груда камней с землей обвалилась со склона холма и накрыла собой больше 10 жилых зданий. По данным государственной телекомпании CCTV, из-под завалов спасли 10 человек. Двое из них получили серьезные травмы.

Источник: Huang Wei / Xinhua via APИсточник: Huang Wei / Xinhua via AP
Источник: Mimama via APИсточник: Mimama via AP
Источник: Tang via APИсточник: Tang via AP

Всего из района эвакуировали 1110 жителей. В радиусе километра от оползня отключили водоснабжение, электроснабжение и газоснабжение, чтобы предотвратить дальнейшие перебои. На месте происшествия работали больше 800 спасателей, они прочесывали завалы.

Экстренное предупреждение о возможном ЧС выпустили еще до оползня, после того как работники коммунальных служб заметили падающие камни. Всё это произошло примерно за час до трагедии. Власти приказали эвакуировать более 60 местных жителей, он из-за внезапного обвала всех вывезти не успели. Председатель КНР Си Цзиньпин поручил властям установить причину катастрофы.

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Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Оползень Катастрофа Китай Погибший Пропавший без вести
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