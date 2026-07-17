Мощный каменный оползень накрыл дома в Китае: люди погибли, десятки пропали без вести. Катастрофа попала на видео

В Китае сошел мощный оползень, который завалил многоквартирные дома вместе с жителями. По меньшей мере 8 человек погибли, еще 34 числятся пропавшими без вести. Их поисками занимаются спасательные бригады.
Оползень произошел в уезде Пэншуй на окраине города Чунцин утром 17 июля. Из-за дождей груда камней с землей обвалилась со склона холма и накрыла собой больше 10 жилых зданий. По данным государственной телекомпании CCTV, из-под завалов спасли 10 человек. Двое из них получили серьезные травмы.
Всего из района эвакуировали 1110 жителей. В радиусе километра от оползня отключили водоснабжение, электроснабжение и газоснабжение, чтобы предотвратить дальнейшие перебои. На месте происшествия работали больше 800 спасателей, они прочесывали завалы.
Экстренное предупреждение о возможном ЧС выпустили еще до оползня, после того как работники коммунальных служб заметили падающие камни. Всё это произошло примерно за час до трагедии. Власти приказали эвакуировать более 60 местных жителей, он из-за внезапного обвала всех вывезти не успели. Председатель КНР Си Цзиньпин поручил властям установить причину катастрофы.