Россиянам раскрыли финал чемпионата мира ради выигрышных ставок — стоит ли этому верить

Жертвами аферистов становятся любители легких денег Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Мошенники начали обманывать российских болельщиков с помощью фейковых ставок на финал чемпионата мира по футболу. Аферисты звонят от лица экспертов и предлагают сделать выигрышную ставку по «инсайдерской информации».

«Аналитики обнаружили новую мошенническую схему, связанную с финалом чемпионата мира по футболу. Злоумышленники звонят под видом футбольных экспертов и предлагают сделать „выигрышную“ ставку якобы с гарантиями победы определенной команды, ссылаясь на „эксклюзивную инсайдерскую информацию“», — рассказали РИА Новости в сервисе «МТС Защитник».

Мошенники убеждают жертву, что им уже заранее известен результат матча и победа определенной команды. Когда собеседник соглашается на ставку, ему отправляют ссылку для регистрации на фейковом сайте букмекерской компании и перевода предоплаты за «экспертный прогноз». После оплаты злоумышленники тут же исчезают.