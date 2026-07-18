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Страна и мир Россиянам раскрыли финал чемпионата мира ради выигрышных ставок — стоит ли этому верить

Россиянам раскрыли финал чемпионата мира ради выигрышных ставок — стоит ли этому верить

Футбольные фанаты хотят заработать на победе любимой команды

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Жертвами аферистов становятся любители легких денег | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЖертвами аферистов становятся любители легких денег | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Жертвами аферистов становятся любители легких денег

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Мошенники начали обманывать российских болельщиков с помощью фейковых ставок на финал чемпионата мира по футболу. Аферисты звонят от лица экспертов и предлагают сделать выигрышную ставку по «инсайдерской информации».

«Аналитики обнаружили новую мошенническую схему, связанную с финалом чемпионата мира по футболу. Злоумышленники звонят под видом футбольных экспертов и предлагают сделать „выигрышную“ ставку якобы с гарантиями победы определенной команды, ссылаясь на „эксклюзивную инсайдерскую информацию“», — рассказали РИА Новости в сервисе «МТС Защитник».

Мошенники убеждают жертву, что им уже заранее известен результат матча и победа определенной команды. Когда собеседник соглашается на ставку, ему отправляют ссылку для регистрации на фейковом сайте букмекерской компании и перевода предоплаты за «экспертный прогноз». После оплаты злоумышленники тут же исчезают.

Аналитики напоминают, что настоящие букмекерские компании не обещают гарантированную победу. Чтобы не потерять деньги, не переходите по ссылкам от незнакомцев и не переводите деньги. Если вас всё же обманули, обратитесь за помощью в правоохранительные органы.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Мошенничество Чемпионат мира Деньги Ставка
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