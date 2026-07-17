«Нос переделала?» Подруги рванули в Грузию на авто, прошли придирчивую проверку на границе и потратили 30 тысяч на двоих

Пещерный город: 600 комнат, вырубленных в скале, и ни одной лишней. Грузии всегда есть чем удивить Источник: SOCHI1.RU

История читательницы, которая вместе с подругой отправилась в Грузию на машине, могла бы стать сценарием для книги. Тут и перепутанные паспорта, и ночь в хостеле во Владикавказе, и внезапный «дресс-код» на улицах города, и бесконечные остановки по дороге к Тбилиси, и, конечно, обратный путь в разгар бензинового коллапса. Отпуск вышел довольно дешевым, но богатым впечатлениями. О том, почему путешествие на автомобиле — это одновременно абсолютная свобода и полная зависимость от внешних обстоятельств, — в колонке для SOCHI1.RU от первого лица.

Паспорт, который оказался не тем

Всё началось с того, что мы решили провести отпуск не в Сочи, как большинство россиян, а в Грузии. Сменить картинку. Грузия по прямой, по морю, — 300 километров. А на машине — почти 1000. Нужно объезжать горы: через Адыгею, Ставропольский край, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию.

Выехали из Сочи утром, но очень много времени потратили на пробки, серпантин, бездорожье Шаумяновского перевала, так что до Владикавказа не дотянули. Когда поняли, что всё, сил нет, остановились на парковке, где ночуют водители большегрузов. Уснули прямо в машине.

Утро началось шикарно. Мы выпили кофе в придорожном кафе и двинулись к границе. Нас ждал номер в гостевом доме в Степанцминде, это уже Грузия. Я бронировала жилье, исключительно вдохновившись фотографиями видов из окна: подруга Маринка ехала сюда впервые, хотелось ее удивить.

Степанцминда — высокогорный поселок на севере Грузии, расположенный прямо у подножия легендарной горы Казбек на высоте 1744 м.

Завтрак с шикарным видом Источник: SOCHI1.RU

Во Владикавказе я не была уже года три, и за это время он сильно изменился. Подруга рулила, а я рассматривала новые кварталы, торговые центры.

— А не переехать ли мне сюда жить? — спросила я вслух.

И тут же судьба мне ответила: «НЕТ!»

Уже на подходе к границе я полезла в сумку за паспортом… и поняла, что взяла старый, просроченный. Перепутала: они ведь одинаковые на вид. Я чуть не поседела на месте. Маринка смотрела на меня с легким ужасом, но без паники. Что делать?

Решили так: я остаюсь во Владикавказе, а Маринка едет ночевать в Степанцминду. Там бронь. А завтра она вернется за мной.

Интернета у нас не было: почему-то родная сеть переключилась на роуминг еще в Кабардино-Балкарии, и мы не могли ни позвонить, ни маршрут прогрузить, ни гостиницу снять. Поехали в ближайший торговый центр ловить Wi-Fi.

Решение было таким: выслать паспорт срочной доставкой. Но оказалось, что самая быстрая — от пяти дней. Почесав репу, решили испытать судьбу вариантом номер два — передать документ через проводника поезда. Поезд из Сочи отходит в 16:30 и на следующий день в 10:55 уже во Владикавказе.

Муж сообщил, что, как назло, работает и не успеет прямо сегодня передать документ. Ну что ж, погуляю по Владикавказу два дня, решила я.

Проспект Коста, Владикавказ Источник: SOCHI1.RU

Я нашла через интернет хостел, прогрузила маршрут, и мы поехали искать адрес. Однако как только мы покинули зону Wi-Fi, карта сбилась и мы заблудились. Маринка рулила и психовала среди трамваев и незнакомых улиц. Я захотела выйти и идти искать адрес пешком, а подругу отпустить в горы. Кинув в сумку телефон, зарядку, пижаму, выскочила из машины и побежала искать жилье. И тут началось самое неожиданное.

Шорты, пижама и косые взгляды

Я шла по улице и поняла, что на меня смотрят… пристально и неодобрительно. Сначала не поняла, в чем дело. И тут дошло: я в шортах. Не в каких-то коротких или драных. Это были штаны из добротной ткани, приличной, как мне казалось, длины, которые мне когда-то привезли из Англии. Я в них даже на работу ходила.

Я оглянулась: ни одна женщина на улице не была в шортах, несмотря на жару. Все в брюках или длинных платьях. У кого-то пупок торчит, а юбка до щиколоток. Вот такое сочетание.

Все женщины либо в штанах, либо в юбке до пяток Источник: SOCHI1.RU

Хостел нашелся быстро, он оказался чистым и недорогим — всего 800 рублей за ночь. Но мне нужно было купить поесть, а из одежды у меня — пижама с жуткими розочками. Я надела пижамные штаны и пошла, а куда деваться? И тут поняла, что гармонично вписалась в окружение. В похожих шароварах ходят многие.

В хостеле, сидя на кухне, я пожаловалась на ситуацию, и тут один из постояльцев рассказал, что ему сделали замечание за бриджи. Вот такой дресс-код.

Я осознала, что не хочу провести в пижаме два дня, и стала уговаривать мужа очень-очень постараться передать мне паспорт.

Паспорт приехал, отпуск спасен

Муж успел! Утром следующего дня я забрала документ. И по договоренности пошла в торговый центр ловить Wi-Fi и ждать Маринку из Грузии. Общаться можно только так. Роуминг помните от родной сети?

Подруга приехала быстро: на выезд из Грузии очередей нет. А на въезд мы потратили около часа. На российской стороне документы проверяли придирчиво: «Нос переделала? Не переделала?» — спрашивала женщина-контролер, которая сама сидела с заклеенным пластырем носом.

Мы миновали границу и оказались в Грузии — в той самой сказке, которую я обожаю.

Самая красивая дорога в мире Источник: SOCHI1.RU

Грузия: 160 километров за четыре часа и Маринка под каждым кустом

Дорога до Тбилиси — примерно 160 километров — заняла у нас четыре часа. Маринка была в Грузии впервые и останавливалась практически под каждым кустом: «Ой, сфоткай меня с этой скалой!», «Ой, а теперь на фоне этих облаков!», «Ой, смотри, барашки!» Я бы не сказала, что это было мучительно, скорее забавно. Мне самой было в удовольствие останавливаться и любоваться всей этой красотой. Горы, облака, зелень — невероятно.

Арка Дружбы народов Источник: SOCHI1.RU

Дорога плохая — виды невероятные Источник: SOCHI1.RU

Фотографироваться хочется везде Источник: SOCHI1.RU

Военно-Грузинская дорога — это не просто маршрут, а настоящая вереница фантастических пейзажей, которая ведет через Главный Кавказский хребет. По пути — минеральный источник, Арка Дружбы народов в Гудаури и крепость Ананури XVI века над бирюзовым Жинвальским водохранилищем. Всем советую посещать Грузию именно через сухопутные ворота.

Вам захочется сделать тысячу остановок, чтобы сохранить в памяти такие виды Источник: SOCHI1.RU

Деньги

Рубли меняют везде, проблем с этим нет. На границе самый невыгодный курс — 28 лари за 1000 рублей. В Степанцминде уже чуть лучше — 30. А в центре Тбилиси мы находили обменники, которые предлагали по 32–33.

В Тбилиси мы снимали двухместный номер. За три ночи заплатили 120 лари (около 3541 рубля) — вполне бюджетно.

Ветхие стены помнят то, чего не знают новые кварталы Источник: SOCHI1.RU

Я повела Маринку показывать город. И конечно, продемонстрировала его с высоты птичьего полета. Мы поднялись на канатке — их там, оказывается, несколько — в парк «Мтацминда».

Совершенно новая линия, открытая после реконструкции. Она поднимает посетителей прямо в главный парк развлечений на горе Мтацминда, где находятся колесо обозрения, рестораны и знаменитые тбилисские пончики.

Тбилиси. Старый город. Бездонный Источник: SOCHI1.RU

Канатка стоила 12 лари (354 рубля) — мы, конечно, возмущались, потому что в Сочи в Дендрарии за канатку просят 1400. При этом дома набирается полная кабинка потных людей, и за это такие деньги. А тут люди садятся по двое-трое, кабинки уходят почти пустые.

Достопримечательности в Грузии либо стоят недорого, либо вообще бесплатны Источник: SOCHI1.RU

Обратно мы спускались пешком. Увидели могилу Грибоедова. Писатель похоронен в историческом центре города, на склоне горы Мтацминда, в гроте рядом с церковью Святого Давида.

Потом просто гуляли по городу. Маринка всё время находила что-то неожиданное. Например, я никогда не заглядывала под мост в районе знаменитых серных бань, а там целый музей: фотографии, как строился Тбилиси, и интересный ресторан.

Такие дома не сносят. Их хранят Источник: SOCHI1.RU

Узкие улочки, широкие сердца Источник: SOCHI1.RU

Дома трещат по швам, но в нем живут люди. Здесь каждый балкон хранит чью-то историю Источник: SOCHI1.RU

Сходили к водопаду, который течет прямо в центре города. Подруг была в восторге, но ее тянуло в безлюдье. Ей не хотелось тусовок, уличных музыкантов, она хотела в горы.

Вардзиа и сероводородные источники

Маринка очень хотела в Вардзиа — пещерный монастырский комплекс, построенный много веков назад. После трех дней в Тбилиси мы поехали искать эту достопримечательность, о которой она начиталась в интернете.

Сняли комнату в городке Ахалцихе, заплатили 80 лари за две ночи (около 2360 рублей). И это было удачно, окна у нас выходили прямо на крепость Рабат.

Идешь в магазин, а над домами возвышается старинная крепость Источник: SOCHI1.RU

Из открытых источников: в XII веке княжеский род Джакели построил настоящую крепость, и она стала их семейной резиденцией на 300 лет. Что интересно, когда они возвели эту крепость, ее стали называть «Ахалцихе», что в переводе значит «Новая крепость».

В крепости есть платная и бесплатная территории. На последней мы устроили фотосессию. Соседство с достопримечательностью стало приятным бонусом к путешествию. Мы его не планировали.

Большинство достопримечательностей Грузии либо бесплатны, либо стоят недорого — привет тебе, родной и дорогой Сочи!

Часть крепости доступна для бесплатного посещения Источник: SOCHI1.RU Это сооружение повидало немало на своем веку Источник: SOCHI1.RU

На следующий день мы поехали в Вардзиа — это высеченный в отвесной скале горы Эрушети город XII–XIII веков, построенный в эпоху правления царицы Тамары.

Тут есть действующий монастырь Источник: SOCHI1.RU

Расстояние от Ахалцихе до пещерного монастыря Вардзиа — 61 км. Дорога проходит вдоль живописного ущелья реки Куры и занимает около 1,5 часа на автомобиле. Красиво — не передать!

Комплекс Вардзиа тянется почти на километр и включает около 600 помещений: храмы, часовни, жилые кельи, кладовые. Всё это вырублено в камне руками людей, без современной техники. Там до сих пор действует монастырь, живут три монаха и один послушник. Вход в их обитель закрыт от туристов лентой, но остальная территория доступна — ходи хоть везде.

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На территории есть действующий храм, сохранились средневековые фрески. Еще я показала Маринке Слезы Тамары — это небольшой источник в пещере, которым в свое время спасались от жажды жители, когда сидели в осаде.

Слезы Тамары Источник: SOCHI1.RU

Слезы Тамары — знаменитый родник с чистейшей ледяной питьевой водой, который находится в недрах пещерного монастыря. По легенде, этот ключ появился во время строительства монастыря при царице Тамаре: люди, умирая от жажды, взмолились, и тогда в скале забила вода.

Сейчас источник закрыт стеклом, а вода для туристов набрана рядом в кулере. Маринка попробовала — сказала, что вкусная.

В пещерном городе очень много подземных коридоров Источник: SOCHI1.RU

Вход в Вардзиа стоил 15 лари (442 рубля). Еще по 2 лари мы заплатили, чтобы нас к вершине довезла маршрутка. Идти недалеко, около 800 метров, но по жаре подниматься в гору утомительно. Советую доехать. Машины отправляются от касс каждые 10 минут.

Светящиеся указатели помогают не заблудиться Источник: SOCHI1.RU

Мы провели в пещерном городе несколько часов, облазили всё что можно, фотографировались в каждом гроте. А когда уже собирались обратно, изнывая от жары, нашли у подножия бесплатные сероводородные источники — два старых бассейна. Скважина бурлит, вода горячая — купайся сколько хочешь. Мы искупались, и это было здорово. Маринка сказала, что это лучший день за всю поездку.

А у подножия — бесплатный сероводородный источник Источник: SOCHI1.RU

Дорога назад: бензин, очереди и неожиданный сюрприз от операторши

Отпуск заканчивался, и мы стали собираться домой. Одним днем преодолели путь из Ахалцихе во Владикавказ. Границу прошли быстро.

И первое, что оглушило, как гром по голове, — отсутствие бензина. Мы встали в длинную очередь, отстояли ее. Подъехали, вставили пистолет в бензобак, и тут операторша заявляет: «Я заправлю только парня на девятке, а вас заправлять не буду». Мы возмутились: он подъехал позже нас, у нас уже пистолет торчит. Она что-то лепетала про насос и про то, что не сможет покачать. Но, видимо, мы выглядели убедительно, потому что она нас заправила — и того парня тоже.

Мы подумали: ну это не самое страшное. И поехали дальше. И тут поняли, что ошибались. Часть заправок просто закрыта: всё по нулям. Везде адские очереди. Чем ближе мы подъезжали к Сочи, тем ситуация с топливом становилась лучше, но неприятный осадок остался. Ночевать опять пришлось в машине — там, где сморил сон. Одним днем добраться от границы домой у нас не получилось.

Итоги: что мы потратили и что поняли

Потратили мы на отпуск около двух недель. Из них пять — на дорогу туда-обратно (учитывая, что сутки я потеряла во Владикавказе). По деньгам получилось примерно так:

бензин из Сочи до Тбилиси — 1600 и 1800 рублей (заправлялись дважды);

хостел во Владикавказе — 800 рублей;

ночь Маринки в Степанцминде — 1180 рублей (40 лари);

ОСАГО для Грузии — 2000 рублей на 15 дней. Оформляли перед въездом на границу в ларьке;

гостевой дом в Тбилиси (три ночи) — 3541 рубль (120 лари);

гостевой дом в Ахалцихе (две ночи) — 2360 рублей (80 лари);

бензин от Тбилиси до Ахалцихе, Вардзии и до Владикавказа — 2650 рублей (90 лари);

вход в Вардзиа — 442 рубля с человека (15 лари);

канатка в Тбилиси — 354 рубля с человека (12 лари);

во Владикавказе (с трудом) — 2700 за 30 литров бензина;

в Туапсе — еще 15 литров за 1050 рублей;

на еду — примерно 10 000 рублей.

Итого — примерно 30 000 рублей на двоих.

Литр бензина АИ-95 в Грузии — 106 рублей (3,6 лари). Средний чек в кафе — 35–40 лари (около 1000–1200 рублей) на одного.

Вместо послесловия