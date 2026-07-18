«Пеку торты, чтобы отдохнуть от учебы»: школьница из многодетной семьи набрала почти 300 баллов на ЕГЭ — секрет ее успеха

Елизавета получила 297 баллов по сумме трех экзаменов Источник: Елизавета Смолева / Личный архив

Елизавета Смолева — настоящий уникум. 17-летняя выпускница блестяще сдала ЕГЭ, за три предмета она заработала 297 баллов: 100 — по русскому языку, 97 — по профильной математике и еще сотку — по химии. И это без золотой медали, с ней сумма баллов космическая — 302! А еще Елизавета успевает помогать родителям с младшими братьями и сестрами, встречаться с друзьями и радовать близких тортами собственного приготовления. Ее история — в материале 63.RU.

«Родители уводили младших, чтобы я могла спокойно готовиться»

Наша собеседница выглядит очень серьезной и сдержанной. Но за этим спокойствием скрывается целое море энергии.

— Я люблю активность, люблю гулять, много ходить, заниматься спортом. В детстве была художественная гимнастика, потом перешла в секцию волейбола, в седьмом классе начала заниматься легкой атлетикой. Закончила в середине десятого, чтобы посвятить больше времени учебе. Еще я пеку торты. Это не для заработка, а чтобы порадовать родных. В семье всем больше нравится торт «Сникерс», а мой любимый — кокосовый «Рафаэлло». Это всё у меня для души, чтобы разгрузиться от учебы, — рассказывает Елизавета Смолева.

Отдохнуть от бесконечной подготовки выпускнице помогали репетиции последнего звонка дважды в неделю. И обязанности старшей сестры.

— Нас в семье много, пятеро детей. Я самая старшая. Сестре 15 лет, брату — 11, еще одной сестре — 8, самому младшему пять. Живем всемером. Спасибо моим родителям: всем хватает внимания и любви. Мама и папа работают, братья и сестры — кто в школе, кто в садике. Самого младшего брата я весь год вожу на футбол, а еще он боксом занимается. Вместе мы проводим время часто: ездим за город, на дачу, играем в настольные игры, смотрим фильмы. Отпуск и каникулы тоже вместе: в прошлом году ездили в Москву, в позапрошлом — на море, — продолжает наша собеседница.

По словам выпускницы, совмещать подготовку к экзаменам и обязанности старшей сестры ей было несложно.

— Честно, мне было достаточно комфортно. Я привыкла: всегда младших в школу водила, занималась ими по мере возможностей. Дома тоже помогала. Пропылесосить, посуду разобрать, прибраться, что-нибудь приготовить — совсем нетрудно. И как раз разгружало от учебы. Иногда родители уводили младших гулять или в другую комнату, чтобы я одна могла в тишине посидеть и подготовиться к экзаменам, — призналась Елизавета.

В большой семье Смолевых к желаниям и порывам детей относятся трепетно: молодому поколению помогают во всем и поддерживают начинания.

— Для мамы с папой важно, чтобы мы были гармонично и всесторонне развитыми людьми, личностями. Родители дают нам свободу, но при этом следят, чтобы и хобби были, и физическая активность присутствовала. Спортом у нас занимаются все, а мы с сестрой только уже в старших классах решили переключиться на учебу, — говорит Елизавета.

Девушка считает, что склонность к точным и естественным наукам передалась ей от мамы.

— У нас так: по маминой линии все больше технари, а папа — он и в точных науках разбирается, и английский очень хорошо понимает Сейчас смотрю на свою сестру младшую и понимаю: вот она точно больше гуманитарий, — улыбается Лиза.

«От физики решила отказаться»

К сдаче ЕГЭ выпускница готовилась два года.

— Задумываться об экзаменах я начала в 10 классе. Мне повезло: в моей школе есть очень сильные учителя, нас действительно хорошо готовили. В одиннадцатом классе дополнительно занималась в онлайн-школе «Школково» для профильной математики и химии. Дополнительных репетиторов не было, просто два года самостоятельной работы, — говорит Елизавета.

Экзамен по химии принес Елизавете первую сотку Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В средней школе Елизавета участвовала в олимпиадах по физике «Звезда» и «Ломоносовская».

— Но в середине одиннадцатого класса, после Нового года, я решила от физики отказаться. Очень тяжело было тянуть этот предмет. Расставила приоритеты и сосредоточилась на профильной математике, химии и русском языке. Хотелось максимально готовиться самой и рассчитывать только на себя, — целеустремленности выпускницы можно только позавидовать.

«Я точно не считаю себя везучим человеком»

До ЕГЭ Елизавета не особо нервничала: не было времени, одна сплошная подготовка.

— А потом пришло волнение. Особенно сильно я его ощущала за день до экзамена, а потом оно усиливалось. Напряжение даже, не волнение. Когда я подходила к школе, где мы сдавали ЕГЭ, оно еще чувствовалось. А потом мы зашли в класс, нам раздали варианты… И мне стало спокойно. В голове была одна мысль: «Надо решать». Химию мы вообще в День защиты детей сдавали. Да, хороший праздник получился, — смеется она.

КИМы экзамена в других регионах Елизавета тоже мониторила:

— Перед самым ЕГЭ я смотрела, что давали на Дальнем Востоке, но у меня с ними почти ничего не сошлось. Первые части, тестовые, я вообще не проверяла, проверяла вторую. Это меня немного успокоило, мне показалось, что всё более-менее адекватно, решить можно.

Лиза окончила школу с золотой медалью Источник: Елизавета Смолева / Личный архив

После экзамена снова нахлынула неуверенность:

— В некоторых заданиях я сомневалась. Потом, после экзамена, проверяла себя — и успокаивалась. Но мне показалось, что варианты были неплохие, нормальные. Но вот сочинение… Тяжело мне всегда давалось, хотя тема была неплохой — про культурного человека. А реакции в химии мне всегда нравилось расписывать, я это даже с удовольствием делала.

Елизавета не думает, что ей с заданиями повезло — дело тут не в удаче.

— Я точно не считаю себя везучим человеком. Больше трудолюбивым, — улыбается она. — Момент везения в каком-то смысле присутствует, но если человек в материале разбирается: тогда можно хоть что-то решить. Это хорошо видно в решении заданий, где необходимо не просто ответ записать или выбрать, а показать весь свой путь к нему.

Потом потянулись дни ожидания: каждый день мониторили «Госуслуги» и удивлялись, что сервис не рухнул.

Сначала школьники волнуются на экзамене, а потом с трепетом ждут зачисления в вузы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Оценка оказалась выше всяких ожиданий:

— Я просто надеялась, настраивалась на результат выше 90 баллов. Я не ждала, что такое число увижу. Конечно, обрадовались все: я сама, моя семья, преподаватели. У меня просто была цель: сдать все на очень высокие баллы, чтобы пойти на бюджет, потому что бюджетных мест, как все знают, мало. Я не ожидала увидеть 100.

Но не все самые волнующие моменты позади — Лиза ждет зачисления в вуз.

— Сейчас я все также проверяю «Госуслуги»: на каком этапе мои документы, которые я подала? Всё еще страшно. Выдохнуть пока не могу. Вот узнаю, что там и как, тогда буду отдыхать. Пока я всё еще сомневаюсь — вдруг не пройду. Но что тут можно сделать. Пока просто смотрю и жду, — поделилась Елизавета.

«Хочется остаться поближе к Волге»

Документы стобалльница подала в несколько вузов: Самарский государственный университет, Казанский федеральный и один из вузов Москвы.

— Наверное, больше мне хочется в Казань: переехать в новый город. Хочется сменить место, пейзаж за окном. Я на всякий случай подала документы еще в Москву, но туда я не хочу. Да, большой город, красивый, но не тянуло. И Санкт-Петербург тоже не привлекает. А Казань… Мне нравится, как она развивается. Там есть технополис «Химград», мне туда хочется. Сейчас туда вкладывают много денег, можно искать себя, пробовать разные направления, — у девушки горят глаза, когда она говорит о будущих возможностях.

Оказывается, не все, кто сдавал химию, планируют стать врачами. У Елизаветы совсем другие планы.

— В медицинский университет я никогда не хотела. Моя цель — фундаментальная прикладная химия. Я планирую связать свою жизнь с этой наукой. Может быть, буду химиком или лаборантом. Или, возможно, буду преподавать как репетитор. В том, как ладить с детьми, у меня проблем нет, есть опыт, — отличница настроена очень серьезно.

Елизавета Смолева пока точно не решила, хочет переехать в Казань или же остаться в Самаре.

— Тут всё зависит от того, куда я пройду на бюджет. Если в Казани — хорошо. Если в Самаре — тоже хорошо. Хочется остаться поближе к Волге, — размышляет она.

Золотую медаль Елизавете вручал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев Источник: Елизавета Смолева / Личный архив

Работать Елизавета собирается только в России.

— Я никогда не рассматривала вариант уехать из страны. Я хочу остаться здесь и приносить пользу родной земле. Все возможности есть, — уверена девушка.

Есть и еще одна причина, почему Лиза не хочет уезжать далеко от дома.

— Я очень люблю нашу дачу в Красноярском районе. Наверное, там мы и будем с семьей отмечать мои 200 баллов. Даже торт печь не буду, просто нажарим шашлыков, — поделилась планами Елизавета.

«Никаких секретов нет, просто нужно работать»

По мнению медалистки, ЕГЭ — неплохой формат экзамена.

— Не нужно относиться к ЕГЭ предвзято. Многие ругают, говорят, что это лотерея. Мне так не кажется. Тестовую часть можно угадать, но для решения основной части экзамена нужно понимание. Я могу судить по профильной математике: если писать ответы наобум, до последнего блока не дойдешь. Нужна хорошая крепкая база. Даже если за время подготовки ты решишь 150 вариантов, нет гарантии, что тебе не попадутся новые форматы заданий, — считает Елизавета Смолева.

Она на все сто уверена: ЕГЭ никак не мешает школьнику развиваться всесторонне.

— Вы всё равно получаете знания по другим предметам, пишете конспекты, посещаете уроки. Закладывается та самая база. А дальше все зависит от желания человека, от его целей, — поделилась своим мнением выпускница.

И даже заниматься с репетитором необязательно, чтобы хорошо сдать экзамен:

— Во-первых, всё зависит от учителей. Нужно искать школу, где сильные преподаватели, которые и общие знания по предмету дадут, и к экзамену подготовят. Во-вторых, нужно самого себя на ЕГЭ настроить, не бояться. Идти к своей цели.

Елизавета мечтает стать студенткой факультета «Фундаментальная прикладная химия» Казанского федерального университета Источник: Лина Саитова / 116.RU

В чем же секрет успеха? Елизавета считает, что все просто:

— Учиться, нарешивать варианты. Готовиться. Самое главное — всегда разбирать свои ошибки, которые постоянно, из варианта в вариант, повторяются. Еще мне помогало расписать план на ближайшую, например, неделю: чем заниматься, на что обратить максимальное внимание. Важно и повторять. Мне кажется, месяц перед экзаменом нужно посвятить повторению. До этого — отработать практику.

Через пять лет свое будущее Елизавета видит так:

— Буду работать, надеюсь, что труд будет приносить мне удовольствие. Надеюсь найти дело, которое мне искренне будет нравиться. Хочу развиваться, ставить новые цели и добиваться их.

Но есть у выпускницы и другие мечты.