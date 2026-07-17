Каждый 225 человек в регионе имеет ВИЧ: раскрыли статистику по заболевшим неизлечимым вирусом

Содержание Как менялась заболеваемость в Ярославской области по годам

Примерно 4 человека из тысячи в Ярославской области заражены ВИЧ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

ВИЧ-инфекция продолжает оставаться одной из актуальных проблем здравоохранения в России, несмотря на тенденцию к снижению заболеваемости в последние годы. Какова обстановка в Ярославской области? Посмотрели статистику от регионального Центра «СПИД».

ВИЧ — вирус иммунодефицита человека, подавляющий иммунную систему человека, без должного лечения приводит к СПИДу — терминальной стадии. В критическом проявлении иммунная система человека оказывается настолько разрушенной вирусом, что организм теряет способность защищаться от любых инфекций и опухолей. Вирус иммунодефицита передается через биологические жидкости, например кровь, слюну, грудное молоко или сперму. Неизлечим, но контролируется постоянным приемом лекарств.

Сколько жителей области заражены

Как сообщает региональный Центр «СПИД» на конец 2025 года в Ярославской области проживали 5250 ВИЧ-инфицированных людей.

Официально во всем регионе проживает 1 миллион 180 тысяч человек. Исходя из этих цифр, каждый 225-й житель региона (или 0,44%) — ВИЧ-положительный.

Ярославская область, при этом, далека от регионов с высокой заболеваемостью.

Ярославская область не входит даже в число первых 25-ти регионов Источник: Доклад Роспотребнадзора / rospotrebnadzor.ru

Заражаются — во время секса

Подавляющее число новых случаев происходит во время незащищенного секса. Об этом говорит статистика.

«Из впервые выявленных лиц с диагнозом ВИЧ-инфекция с установленным путём заражения 70,4% инфицировались при гетеросексуальных контактах, 26,1% — при внутривенном употреблении наркотиков, 0,8% — заражение детей при грудном вскармливании», — сообщили в центре «СПИД».

Как менялась заболеваемость в Ярославской области по годам

2022

За девять месяцев 2022 года ВИЧ подтвердили у 411 человек. Тогда в регионе зараженным числились 7184 человек из них в Ярославле — 997. Власти говорили о резком увеличении числа заболевших. 68,1% новых заболевших — мужчины, 31,9% — женщины.

2023

Роспотребнадзор по Ярославской области и центр СПИДа не публиковали в открытый доступ эту информацию.

2024

В 2024 году было выявлено 372 новых случая. Всего, по словам инфекциониста Ольги Бугровой, в Ярославской области проживало больше 5 тысяч человек с ВИЧ. Из них — 55% мужчин, а 45% — женщины. Подавляющее большинство инфицированных людей (94%) получали лечение и не переходили в тяжелую стадию ВИЧ-инфекции — СПИД.

2025

В 2025 году выявлено 257 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 30,9% меньше по сравнению с предыдущим годом. Среди новых ВИЧ-положительных пациентов вновь преобладают мужчины — 58%, женщины — 42%. Общее количество ВИЧ-инфицированных, живущих в Ярославской области на 31.12.2025 г. — 5250 человек.

«Начиная с 1994 года, за всё время наблюдения за болезнью, умерли 2238 человек, из них 540 — в стадии СПИД», — сообщили в Центр «СПИД» Ярославля.