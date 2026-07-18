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Происшествия Беспилотники атаковали склад популярного маркетплейса: среди сотрудников есть погибшие и пострадавшие

Беспилотники атаковали склад популярного маркетплейса: среди сотрудников есть погибшие и пострадавшие

Рассказываем, что известно об ударах

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Среди жертв&nbsp;— работники склада ночной смены | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUСреди жертв&nbsp;— работники склада ночной смены | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Среди жертв — работники склада ночной смены

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Беспилотники атаковали логистический центр популярного маркетплейса в городе Котовске Тамбовской области. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Первышов.

«Погибли 7 сотрудников ночной смены. Выражаю соболезнования всем родным и близким, обязательно поможем семьям погибших. По предварительным данным, 24 человека пострадали. В медучреждениях Котовска и Тамбова всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Первышов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на место оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов. Открытое горение склада ликвидировано, тушение пожара продолжается.

Также известно, что ночью сотни беспилотников пытались атаковать Московскую область. На регион летели 370 дронов, часть из них уничтожили на дальних подступах, 64 — на подлете к Москве, уточнил мэр Сергей Собянин. Над территорией Ленинградской области уничтожено 5 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По данным Росавиации, на момент публикации временно не работают столичный аэропорт Жуковский, а также авиагавани в Пскове и Ярославле. Петербургский Пулково и московский Домодедово работают в ограниченном режиме — отправляют и принимают рейсы по согласованию.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Склад Атака Тамбовская область
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Комментарии
1
Гость
44 минуты
🙏🏻🙏🏻🙏🏻 соболезнования семьям погибших
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Гость
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