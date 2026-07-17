Выйти замуж за убийцу девяти человек в 18 лет. Почему женщины выбирают преступников и маньяков

Причины — самые разные Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Бурную реакцию вызвала новость о том, что 18-летняя девушка вышла замуж за Ильназа Галявиева, который устроил массовое убийство в школе в Казани в 2021 году. Одни возмущались, другие пытались понять, как можно связать свою жизнь с человеком, который лишил той самой жизни других? И почему такие истории не единичны? Психолог Алиса Курамшина объяснила UFA1.RU, какие механизмы стоят за выбором женщин, которые влюбляются в преступников и убийц.

Верят, что его можно изменить

Часто такие истории объясняют просто: она «влюбилась в монстра». Но, по словам Курамшиной, мотивы могут быть гораздо глубже и сложнее.

«Для одних девушек связь с известным преступником становится способом почувствовать себя особенной», — говорит психолог.

Когда весь мир осуждает человека, а ты его принимаешь и понимаешь, это создает иллюзию исключительности. Девушка воспринимает себя не как одну из многих, а как ту, которая смогла разглядеть в «монстре» человека. Это дает ощущение собственной значимости и уникальности.

Для других, по словам Курамшиной, включается так называемый синдром спасателя. Это психологический механизм, при котором человек верит, что именно его любовь и забота смогут изменить партнера, исцелить его травмы или «долюбить» до состояния нормы.

В случае с заключенными этот эффект усиливается: женщина видит перед собой «сломленного» человека, который нуждается в поддержке. Она берет на себя роль спасительницы, и это дает ей ощущение контроля и цели.

Стать популярнее за счет другого

Еще один важный фактор — желание прикоснуться к чужой известности. Когда преступник становится медийной фигурой, его личность приобретает особый вес в глазах некоторых людей.

«В психологии это называют эффектом ореола: человек становится значимым не из-за своих качеств, а потому что о нем все говорят», — поясняет психолог.

Девушка может чувствовать, что, находясь рядом с таким человеком, она сама становится частью этой истории, приближается к чему-то большому и значимому. Это дает иллюзию собственной причастности к истории, событиям, которые выходят за рамки обычной жизни.

Для некоторых женщин важна не сама личность преступника, а то внимание, которое он привлекает. Находясь рядом с человеком, о котором все говорят, они тоже чувствуют себя в центре событий.

Эта иллюзия становится заменой реальным близким отношениям, в которых нужно работать над доверием, уважением и взаимопониманием. С заключенным такая связь проще: она дистанционная, идеализированная и не требует ежедневной рутины, поясняет Алиса Курамшина.

«Но без личного разговора нельзя точно утверждать, что движет конкретной девушкой. В таких случаях можно говорить только о возможных психологических механизмах, а не о причинах поступка конкретного человека», — резюмирует психолог.

То есть можно описать типичные сценарии, но нельзя ставить диагноз или делать выводы о мотивах той самой 18-летней девушки, вышедшей замуж за убийцу. Как один из вариантов — то, что в социальных сетях девочки 12–15 лет едва ли не обожествляли Ильназа из-за того, что он «красивый». Эффект Тэда Банди, иначе говоря, если убийца красивый, значит, его оклеветали, подставили и вообще он тут жертва обстоятельств.