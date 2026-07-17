Цена шанса — 22 миллиона: школьник борется с редкой болезнью, которая разрушает его мозг. Видеоистория Артема

История Артема — в ролике Источник: Илья Чикотин / 72.RU

У Артема Горбунова редкое генетическое заболевание. Адренолейкодистрофия постепенно разрушает мозг 17-летнего подростка, поэтому ему нужна помощь.

Болезнь проявила себя еще в детстве, но долгое время не прогрессировала. Теперь Артему нужна сложная трансплантация костного мозга, рассказала редакции 72.RU мама Артема Людмила Горбунова.

«Я сразу начала читать про эту болезнь в Сети, и стало страшно. Просто земля из-под ног ушла. Там было написано, что адренолейкодистрофия разрушает организм. Начинается разрушение с головного мозга. Со временем ребенок слепнет, глохнет. Потом перестает ходить, и в конце концов летальный исход», — говорит Людмила.