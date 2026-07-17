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Цена шанса — 22 миллиона: школьник борется с редкой болезнью, которая разрушает его мозг. Видеоистория Артема

Семье удалось собрать на лечение чуть больше 500 тысяч

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История Артема — в ролике

Источник:

Илья Чикотин / 72.RU

У Артема Горбунова редкое генетическое заболевание. Адренолейкодистрофия постепенно разрушает мозг 17-летнего подростка, поэтому ему нужна помощь.

Болезнь проявила себя еще в детстве, но долгое время не прогрессировала. Теперь Артему нужна сложная трансплантация костного мозга, рассказала редакции 72.RU мама Артема Людмила Горбунова.

«Я сразу начала читать про эту болезнь в Сети, и стало страшно. Просто земля из-под ног ушла. Там было написано, что адренолейкодистрофия разрушает организм. Начинается разрушение с головного мозга. Со временем ребенок слепнет, глохнет. Потом перестает ходить, и в конце концов летальный исход», — говорит Людмила.

Сейчас близкие парня собирают ему на лечение — это 22 млн рублей. Через соцсети за месяц Горбуновым удалось собрать чуть больше 500 тысяч.

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Анатолий Кузнецов
Журналист 72.RU
Болезнь Благотворительность Семья
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