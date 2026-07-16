«Подорожал за месяц раза в 4 и нет в наличии»: водители думают о переводе машин на газ — сколько придется платить и ждать

Одна из «побочек» установки ГБО — треть багажника занимает баллон Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Топливный кризис побуждает водителей всё чаще задумываться над альтернативой бензину и установить в автомобиль газобаллонное оборудование (ГБО). Но так ли просто это сделать? И сколько это стоит? 63.RU решил ответить на самые распространенные вопросы о переводе машин на газ.

«Один баллон в неделю еле урываем»

На вопросы корреспондента 63.RU согласился ответить мастер по установке ГБО из сервиса «Газ-163» Юрий. Он рассказал, как обстоит ситуация на рынке изнутри.

— Спрос вырос, но незначительно. Во-первых, многих отпугивает необходимость регистрировать ГБО. Так требует закон, и эта процедура стоит денег. Во-вторых, почти нет комплектующих и баллонов. Ну и третье — это цены, — признался Юрий.

Мастер пояснил, что вопрос с приобретением всего оборудования и комплектующих для установки ГБО решали сами специалисты. Водителю необходимо было пригнать автомобиль и договориться о цене. Сейчас установщики ГБО столкнулись с проблемой — как им удовлетворить запросы клиентов, если поставок оборудования почти нет?

— Электронная часть, все сложные элементы иностранные. Наши там только баллоны газовые. Сам комплект оборудования подорожал за месяц раза в четыре. И мало того, что он подорожал, так его и нет в наличии. Нам звонят, спрашивают, а мы даже купить ничего не можем, — пояснил Юрий.

Почти все детали иностранные Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Он рассказал, что в городе есть несколько крупных поставщиков, которые занимаются поставками ГБО.

— «Миргаз», наверное, лидер в этой сфере. Остальные поменьше. У него полная номенклатура оборудования. Мы звоним, заказываем то, что нужно. Точнее — приобретаем под клиента. А уже потом он приезжает и мы устанавливаем, — рассказал Юрий.

Сейчас, по его словам, услуга обходится в 50–60 тысяч рублей. В эту сумму входит как покупка самого оборудования, так и его установка.

— Львиную долю, около 40–45 тысяч, занимает само ГБО. Еще 8 — работа. Цена на эту статью не поменялась, а вот комплектующие подорожали. Раньше можно было вообще в 30 тысяч уложиться, — посетовал мастер.

По словам Юрия, раньше ГБО в Россию поставляли из Италии и Польши. Итальянское оборудование считались «люксовым» вариантом, польское — эконом. Однако сейчас выбора у водителей практически не осталось — приходится брать, что есть в наличии.

— Самому собрать всё это невозможно. Баллон российский, а на него «навешивается» уже всё импортное, итальянское, сделанное по чертежам. И это безопасно. А чтобы самому такое сделать, я не представляю, сколько это может стоить. Не думаю, что у нас кто-то такое делал. Даже люди, которые покупают ГБО сами, боятся его устанавливать. Они просят сделать всё профессионалов, — добавил Юрий.

Мастер уверяет, что бюрократические проблемы также можно доверить подрядчику. По его словам, в Самаре есть несколько компаний, которые готовы взять на себя всю бумажную волокиту с регистрацией ГБО. Естественно, за это также придется заплатить.

— Сама процедура достаточно абсурдна. Если делать регистрацию на две одинаковые машины, то одна может пройти, а вторая нет. Некоторым клиентам приходится месяц ждать, чтобы «узаконить» установку. Таковы требования. Ему еще около 15 тысяч за экспертизу надо заплатить, даже с уже установленным оборудованием, — пояснил Юрий.

Следующий этап — это МРЭО ГАИ. Здесь должны будут перевыпустить техпаспорт с отметкой об установленной ГБО.

— Считается, что установка ГБО — это переоборудование автомобиля. Хотя мы не снимаем заводские детали, а ставим допоборудование. Но в МРЭО это интерпретируют как изменение конструкции автомобиля, — рассказал Юрий.

Перед установкой ГБО авто нужно отправить на техосмотр Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Мастер припомнил, что регистрация ГБО стала обязательной с 2012 года. За 14 лет интерес у водителей к этой услуге постепенно снизился — люди не хотели со всем этим возиться. Но сейчас всё меняется.

— Теперь из-за ситуации с бензином люди готовы поставить ГБО, несмотря на все сложности. Но те, кто только сейчас этим озаботились, рискуют попасть в очередь. И их очередь настанет только осенью. Если повезет с оборудованием. Потому что его нет. Когда оно появится, никто не знает. И эта проблема у многих в Самаре и соседних регионах. Наверное, только в Москве ее нет. Там, в столице, огромный спрос. И всё оборудование остается там. Нам почти ничего не остается… Я общаюсь с коллегами. Мы готовы держать цены, не поднимать их. Понимаем, что людям нужно ездить. Да и цена на установку-то не выросла. А вот стоимость оборудования возросла. Его и так нет, так еще и продают по бешеным ценам. В лучшем случае один баллон в неделю удается урвать, — пояснил Юрий.

«Катаюсь по жаре, чтобы долг отдать»

Нам удалось пообщаться с водителями, которые перевели свои машины на газ.

— Проблемы с бензином я замечаю. А как не замечать, если ценник с 56 до 100 скаканул? Пришлось срочно переоборудовать машину, установить газ. Ценники на газовое оборудование сразу взлетели, конечно. Было 36, стало 46. И еще, говорят, подорожает. И очередь там на 2–3 недели. Мне просто сделали знакомые вне очереди, человек после работы остался и сделал. Пришлось взять денег взаймы. Теперь катаюсь по жаре, чтобы отдать долг. А хотелось бы дома телевизор смотреть. Но всё равно это лучше, чем в день 3–4 тысячи рублей тратить на бензин. А зарабатываю я около 6 тысяч. И что мне останется? А на газ я потрачу около 1 тысячи в день. Уже нормально. Но сейчас, скорее всего, и газ подорожает. «Олви» уже взвинтили цену до 31,50. Местами есть еще по 25 рублей. Думаю, ненадолго, — рассказал корреспонденту 63.RU самарский таксист Александр.

По словам водителей, расценки на газ также растут Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Мы также пообщались с автолюбителем, который приехал в Самару из Астрахани. По его словам, там ситуация еще хуже.

— Записываться на установку газа сейчас нужно за 3 месяца. Цены взвинтили в 8 раз, на отечественный автомобиль — минимум 50 тысяч, на иномарку — доходит до сотки и за сотку. Если Китай, то еще терпимо, а если нормальное оборудование, европейское, то очень дорого, — рассказал гость из Астрахани.

Пять правил безопасности

Эксперты по установке ГБО дали несколько советов тем, кто всё же решился переоборудовать свой автомобиль:

Использовать только сертифицированное оборудование; Не доверять работу недобросовестным мастерам. Дешево и быстро — не равно качественно; Проверять возраст сервиса на рынке. Компании-однодневки не смогут гарантировать качество; Соблюдать правила эксплуатации ГБО и технику безопасности, в том числе и отдавать баллоны на проверку каждые два года; Проверять паспорт газового баллона, он должен соответствовать образцу, и в нем должны быть указаны даты последней проверки.