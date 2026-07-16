На Москву летело более 200 дронов, под «Градом» погибла семья: главное о ночной атаке

Нескольким людям понадобилась помощь медиков Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Массированная ночная атака беспилотников не прошла без последствий. Несколько человек погибли. Сотни дронов пытались прорваться к Москве. Рассказываем подробнее об ударах.

«С вечера до 09:00 (мск) утра в направлении Московского региона летело более 200 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 10 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Брянской области удар РСЗО «Град» пришелся по поселку Суземка, рассказал врио губернатора Егор Ковальчук. Погибли девочка и ее бабушка.

«Самые тяжелые последствия преступления — погибли <…> девочка и ее бабушка», — написал Ковальчук в MAX.

Еще одна местная жительница пострадала. В результате атаки полностью уничтожило один дом, повредило несколько зданий, хозпостройки, автомобиль и трактор.

В Ярославской области губернатор Михаил Евраев сообщил, что сбили 19 дронов. Погиб мужчина, еще четверо пострадали, троим госпитализация не потребовалась, один остается в больнице.

В Саратовской области в Энгельсе от атаки дронов пострадали три человека, одного госпитализировали, сообщили в региональном минздраве. Губернатор Роман Бусаргин добавил, что повреждения получила гражданская инфраструктура.

В Курской области губернатор Александр Хинштейн сообщил о 131 артиллерийском обстреле и 154 сбитых дронах. В поселке Хомутовка от ранений погибла 36-летняя женщина.

«Травмы оказались слишком тяжелыми. Спасти ее не удалось», — написал Хинштейн.

В поселке Учительском пострадал 59-летний мужчина. Во Льгове взрывная волна повредила фасад и остекление здания РЭС, крышу и остекление АЗС. Без света оставались около 9700 человек, но к концу дня подачу восстановили, уточнил глава региона.

В Крыму три энергорайона остаются без света. В ГУП «Крымэнерго» заявили, что наиболее пострадали населенные пункты на севере, востоке и западе полуострова.

«Наиболее пострадавшая от вражеских атак часть населенных пунктов северного, восточного и западного энергорайонов остается полностью обесточенной. Принимаются все возможные меры для возобновления электроснабжения», — говорится в сообщении компании в MAX.