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Происшествия Атаки БПЛА На Москву летело более 200 дронов, под «Градом» погибла семья: главное о ночной атаке

На Москву летело более 200 дронов, под «Градом» погибла семья: главное о ночной атаке

Тысячи человек остались без света

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Нескольким людям понадобилась помощь медиков | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUНескольким людям понадобилась помощь медиков | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Нескольким людям понадобилась помощь медиков

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Массированная ночная атака беспилотников не прошла без последствий. Несколько человек погибли. Сотни дронов пытались прорваться к Москве. Рассказываем подробнее об ударах.

«С вечера до 09:00 (мск) утра в направлении Московского региона летело более 200 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 10 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. 

В Брянской области удар РСЗО «Град» пришелся по поселку Суземка, рассказал врио губернатора Егор Ковальчук. Погибли девочка и ее бабушка.

«Самые тяжелые последствия преступления — погибли <…> девочка и ее бабушка», — написал Ковальчук в MAX. 

Еще одна местная жительница пострадала. В результате атаки полностью уничтожило один дом, повредило несколько зданий, хозпостройки, автомобиль и трактор.

В Ярославской области губернатор Михаил Евраев сообщил, что сбили 19 дронов. Погиб мужчина, еще четверо пострадали, троим госпитализация не потребовалась, один остается в больнице.

В Саратовской области в Энгельсе от атаки дронов пострадали три человека, одного госпитализировали, сообщили в региональном минздраве. Губернатор Роман Бусаргин добавил, что повреждения получила гражданская инфраструктура.

В Курской области губернатор Александр Хинштейн сообщил о 131 артиллерийском обстреле и 154 сбитых дронах. В поселке Хомутовка от ранений погибла 36-летняя женщина.

«Травмы оказались слишком тяжелыми. Спасти ее не удалось», — написал Хинштейн.

В поселке Учительском пострадал 59-летний мужчина. Во Льгове взрывная волна повредила фасад и остекление здания РЭС, крышу и остекление АЗС. Без света оставались около 9700 человек, но к концу дня подачу восстановили, уточнил глава региона.

В Крыму три энергорайона остаются без света. В ГУП «Крымэнерго» заявили, что наиболее пострадали населенные пункты на севере, востоке и западе полуострова.

«Наиболее пострадавшая от вражеских атак часть населенных пунктов северного, восточного и западного энергорайонов остается полностью обесточенной. Принимаются все возможные меры для возобновления электроснабжения», — говорится в сообщении компании в MAX. 

По данным Минобороны, за ночь с 21:00 (мск) 15 июля до 08:00 (мск) 16 июля ПВО перехватила и уничтожила 375 украинских беспилотников. Дроны сбили над 19 регионами, включая Московский регион, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую, Саратовскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую области, Краснодарский и Ставропольский края, Республику Крым, а также акватории Азовского и Черного морей.

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