Ярославский буксир «Капитан Ушаков» почти полностью восстал из Невы в Петербурге — кадры

В Санкт-Петербурге достали из воды подтопленный буксир Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В Санкт-Петербурге подходит к концу масштабная операция по подъему морского буксира «Капитан Ушаков», затонувшего у причальной стенки Балтийского завода на Неве больше десяти месяцев назад. На каком этапе подъем судна к 15 июля, запечатлели наши коллеги из «Фонтанки».

На кадре видно, что буксир почти полностью восстал из воды. Напомним, готовиться к подъему начали с мая 2026-го.

+1

Буксир частично затонул в ночь на 9 августа 2025 года. Судно находилось на достройке у причальной стенки «Балтийского завода», которую арендовал собственник — Ярославский судостроительный завод (ЯСЗ). Обошлось без пострадавших, причины происшествия до сих пор официально не названы, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности). Первоначальный материальный ущерб оценили более чем в 1 миллион рублей.