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Город Ярославский буксир «Капитан Ушаков» почти полностью восстал из Невы в Петербурге — кадры

Ярославский буксир «Капитан Ушаков» почти полностью восстал из Невы в Петербурге — кадры

Судно пролежало в воде несколько месяцев

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В Санкт-Петербурге достали из воды подтопленный буксир | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUВ Санкт-Петербурге достали из воды подтопленный буксир | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В Санкт-Петербурге достали из воды подтопленный буксир

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В Санкт-Петербурге подходит к концу масштабная операция по подъему морского буксира «Капитан Ушаков», затонувшего у причальной стенки Балтийского завода на Неве больше десяти месяцев назад. На каком этапе подъем судна к 15 июля, запечатлели наши коллеги из «Фонтанки».

На кадре видно, что буксир почти полностью восстал из воды. Напомним, готовиться к подъему начали с мая 2026-го.

Подъем судна продолжается | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUПодъем судна продолжается | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU
Буксир пролежал в воде почти год | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUБуксир пролежал в воде почти год | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU
Ссудно частично ушло под воду в ночь на 9 августа 2025 года | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUСсудно частично ушло под воду в ночь на 9 августа 2025 года | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU
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Буксир стоял в Санкт-Петербурге на достройке | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUБуксир стоял в Санкт-Петербурге на достройке | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Буксир частично затонул в ночь на 9 августа 2025 года. Судно находилось на достройке у причальной стенки «Балтийского завода», которую арендовал собственник — Ярославский судостроительный завод (ЯСЗ). Обошлось без пострадавших, причины происшествия до сих пор официально не названы, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности). Первоначальный материальный ущерб оценили более чем в 1 миллион рублей.

Из-за подъема судна в конце июня на два дня вводился запрет на движение судов на ключевом участке Большой Невы.

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Ирина ЛысакИрина Лысак
Ирина Лысак
Корреспондент отдела происшествий
Капитан Ушаков Судно Судостроительный завод
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Комментарии
2
Гость
3 минуты
Вместо того чтобы заказ достроить сдать и заработать оно теперь только деньги потребляет как черная дыра
Гость
9 минут
Это положительное или отрицательное всплытие?
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Гость
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