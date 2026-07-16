«Чего у придурка учиться?» Как самый культовый режиссер России пришел в кино и шокировал своими фильмами весь мир

Алексей Балабанов подарил миру десятки культовых фильмов, пройдя большой творческий путь Источник: фото из книги Марии Кувшиновой «Балабанов», Kinopoisk.ru

Алексей Балабанов — это имя знают во всём мире. Широкую известность режиссеру принесли культовые фильмы «Брат» и «Брат 2», которые разлетелись на цитаты, актуальные даже спустя четверть века.

Режиссер начинал карьеру на Свердловской киностудии, а его фильмы, по которым мы вспоминаем эпоху 90-х, вошли в число лучших российских кинокартин. Балабанов снимал про людей без прикрас — с их страхами, агрессией, насилием и предрассудками. Из-за этого он сталкивался не только с принятием и восхищением со стороны своего зрителя, но и с жесткой критикой.

Алексей Балабанов ушел очень рано: в этом году ему могло бы исполниться 67 лет. Е1.RU рассказывает историю легендарного режиссера, который навсегда вписал свое имя в историю российского кино.

Вспоминаем историю легендарного режиссера Источник: Олег Беляев / Wikimedia.org

«Я никогда мажором не был»

Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске, когда его родители были еще студентами.

Отец Октябрин Сергеевич работал журналистом в областной молодежной газете «На смену!», а затем трудился редактором в отделе научно-популярных фильмов на Свердловской киностудии.

Мать Инга Александровна оканчивала медицинский, а после рождения сына поступила в ординатуру и занялась наукой. В 1972 году она стала директором Свердловского института курортологии и физиотерапии. Также была депутатом горсовета Свердловска и была хорошо знакома с семьей Бориса Ельцина.

Алеша Балабанов со своими родителями Источник: фото из книги Марии Кувшиновой «Балабанов»

Алексей учился в свердловской школе № 2. Родители много работали, и поэтому времени на воспитание сына не особо хватало. Мальчик рос хулиганом. Например, он рассказывал, как на вручение аттестата пришел без двух зубов по простой причине — подрался из-за девушки.

«Я никогда мажором не был. Я хулиганом был. Тогда не было „золотой молодежи“. Я в карты в подвалах играл. Из рогатки стрелял, бомбы делал, — рассказывал режиссер в интервью Марии Кувшиновой. — Школа была районная, обыкновенная, школа номер два. Была номер один через парк, чуть подальше, меня отдали в ту, которая поближе, вот и всё. Вторая спецшкола была, я учил английский со второго класса, с восьмого еще дополнительно преподаватель у меня был. Я тогда вообще не знал, кем я буду, никем не хотел быть. Родители хотели, чтобы я знал языки и, в общем, выбился в люди. Отдали меня в институт [иностранных языков], в Горький. Ткнули — мне всё равно было, где учиться».

В детстве Алексей постоянно хулиганил Источник: фото из книги Марии Кувшиновой «Балабанов»

После окончания школы Балабанов поступил на переводческий факультет Горьковского педагогического института иностранных языков. Полгода он провел на стажировке в Великобритании: сначала две недели жил в Лондоне, а потом — в Манчестере.

«У нас было семь инстанций отбора, для того чтобы поехать. Каждого проверяли-перепроверяли. Комсомольские, партийные ячейки. И в Москве, и в ЦК партии нас даже проверяли. С каждым беседовали. Воспринималось это абсолютно как норма. Мы приехали туда, а там хочешь — ходи на занятия, хочешь — не ходи. Тебе интересно — ты учишься. Тебе неинтересно — ты не учишься. Вот и всё. С нами беседовали как с равными. Нас приглашали преподаватели к себе домой, поили чаем, поили вином», — вспоминал Балабанов.

Алексей не планировал идти по профессии и знал, что хочет посвятить свою жизнь кино Источник: Kinopoisk.ru

На третьем курсе института он уже понимал, что свяжет свою жизнь с кино. После получения диплома Балабанов на два года отправился служить в армию бортпереводчиком. Он выполнял задачи в странах Азии и на Африканском континенте. О происходящем на тот момент в Афганистане узнавал от сослуживцев. Позже эти воспоминания легли в основу одной из самых тяжелых картин — «Груз 200».

«Бортпереводчик — стандартное распределение. Там в Африку посылали или на самолеты. Я не хотел в Африку ехать, поэтому скрыл, что у меня зрение плохое. Я таблицу выучил наизусть, мне записали „единицу“ и послали в авиацию, зато я в стране жил», — рассказывал режиссер о том, как схитрил в армии.

За несколько месяцев до окончания службы Алексея уволили из авиации за опоздание на рейс и анекдот про Брежнева. Его перевели в военно-морской флот, он служил переводчиком на верфи по ремонту подводных лодок в Риге. С тех пор и полюбил тельняшки.

После армейской службы Балабанов занялся кино Источник: Kinopoisk.ru

«Вода обжигала ноги»

После армии Балабанов поступил во ВГИК. Правда, проучился он там недолго.

«Я поступил во ВГИК на сценарный игровой к одному придурку, забыл, как фамилия. Я написал рассказ „День рождения“, привез ему, он прочитал… Герой там проснулся с похмелья, а у него на кухне вода разлилась холодная. И у меня была фраза: „Вода обжигала ноги“. Он мне говорит: „Вот по твоему сценарию будут снимать кино. Как ты сделаешь, что вода обжигает ноги?“ Я посмотрел и подумал: „Чего, дурак, что ли?“ Уехал с сессии и больше не приезжал. Чего у придурка учиться?» — рассказывал Алексей в интервью для книги «Балабанов».

В итоге он стал студентом Высших курсов сценаристов и режиссеров.

ВГИК Алексей так и не окончил из-за разных взглядов с преподавателями Источник: Kinopoisk.ru

Вскоре Балабанов вернулся в Свердловск. Отец помог ему устроиться ассистентом режиссера документального кино — на самую низкую должность. Свободное время Алексей проводил в Свердловском рок-клубе, где познакомился с основателями группы Nautilus Pompilius, с которыми дружил долгие годы и которых снимал в своих фильмах.

Пять лет Балабанов проработал ассистентом режиссера документального кино Источник: balabanov_arts / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

В 1990 году Балабанов успешно окончил курсы и переехал в Ленинград﻿. К тому моменту у него уже было несколько кинолент. Через год режиссер принялся за съемки фильма «Счастливые дни». Сценарий был создан по мотивам творчества ирландского писателя и драматурга Сэмюэла Беккета. С этого и началась новая творческая эпоха.

«В чём сила?»

Ближе к середине 90-х годов Балабанов был уже на слуху. В 1996 году на российском кинофестивале «Кинотавр» уральский режиссер познакомился с Сергеем Бодровым-младшим. Они быстро нашли общий язык и стали друзьями.

«Я Сереже предложил: „Давай кино вместе сделаем. Только у меня денег нет“. Он говорит: „Ну давай“. Я ему рассказал идею „Брата“. Все практически бесплатно работали. Фильм был очень дешевый, очень быстро сделали», — рассказывал Балабанов.

Алексей Балабанов с Сергеем Бодровым Источник: balabanov_arts / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Бюджет фильма «Брат» составлял всего 100 тысяч долларов (а то и меньше): съемки проходили в квартирах и на дачах друзей режиссера, а актеры снимались в своей одежде. Сергей Бодров, Виктор Сухоруков и Светлана Письмиченко не брали гонорара за свою работу.

Фильм закончили за 31 день, и в 1997 году его показали на большом экране. Криминальная драма сразу стала культовой, а персонаж Данила Багров — героем нового поколения: «Я просто придумал про бандитов кино. Это была старая идея — бандитов и музыкантов соединить. Всё из своей жизни, я и с теми общался, и с другими. Я знал эти миры. Музыкальный лучше, бандитский хуже».

В главной роли в фильме Балабанов видел только Бодрова Источник: кадр из фильма «Брат»

В 2000 году Алексей Балабанов начал работу над второй частью фильма «Брат». Некоторые эпизоды снимали в США. Продолжение обошлось уже в разы дороже — 1,3 миллиона долларов.

«Это кино, снятое конкистадорами, которые высадились на берега Северной Америки. Сели в два автобуса, загрузили свои железки и поехали по незнакомым дорогам — искать людей, места, снимать кино. Сойдя с трапа самолета, мы оказались в состоянии не войны, конечно, но испытания», — говорил Сергей Бодров.

В процессе приходилось много импровизировать и выкручиваться. Например, во время схватки с сутенером в гетто американские парни так вжились в роль, что сломали Сергею Бодрову два ребра. Балабанов в целом этого и добивался, чтобы сцена казалась более достоверной.

Еще один интересный случай произошел недалеко от Чикаго. По закону в Америке нельзя было снимать действующих полицейских, но съемочной группе повезло: она познакомилась с представителями закона, которые разрешили провести съемки в своем отделении. Они даже показали камеры, в которых сидели нарушители правопорядка — проститутки и наркоманы.

Многие сцены съемочная команда планировала только на месте Источник: кадр из фильма «Брат 2»

Благодаря фильму «Брат 2» появилась легендарная крылатая фраза «Сила в правде». Знаменитый диалог звучит так: «Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот брат говорит, что деньги. А я думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней!»

Съемочная группа «Брата 2» отмечает конец смены Источник: balabanov_arts / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Третьей части культовой ленты так и не случилось: 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье погиб Сергей Бодров. Для Алексея Балабанова это стало настоящей потерей.

«Для Леши он был как ребенок или брат младший. Он очень сильно переживал его гибель, говорил, что на его месте должен был быть он», — рассказывала в интервью E1.RU супруга режиссера Надежда Васильева.

«Он 20 дней лежал на диване, ни с кем не разговаривал, не ел и пил водку», — делилась в интервью мама режиссера.

«Я в фильме ничего не наврал»

Алексея Балабанова многие знают как провокационного и противоречивого режиссера. В чём его только не обвиняли: и в неполиткорректности, и в жестокости, и в «чернухе». Но он всегда давал понять, что делает то, о чём у него болит душа.

Балабанов всегда сталкивался с критикой Источник: Олег Беляев / Wikimedia.org

В 2007 году Балабанов начал работу над фильмом «Груз 200». За месяц он создал сценарий, а за полтора провел съемки. Несколько актеров отказались от главной роли.

«Страшное было время из-за безнаказанности, которая прикрывалась законом. А по телевизору только хорошее показывали и фильмы снимали смешные. История дочери секретаря райкома — я лично знал девушку, которая рассказала мне, как ее изнасиловали бутылкой. Один лейтенант говорил мне про ящики с грузом 200, приходившие из Афгана, про то, что их никто не встречал и они пропадали неизвестно куда. Я в фильме ничего не наврал», — объяснял режиссер в интервью Евгению Гусятинскому.

Фильм вызвал неоднозначную реакцию. Когда «Груз 200» вышел в прокат, кассиры отговаривали посетителей и не хотели продавать им билеты, а другие восприняли эту картину как гениальное высказывание о крушении советской эпохи и духовный подвиг. Хоть его и можно найти сегодня на различных онлайн-площадках, но официально его не рекомендуют показывать на российском ТВ.

«Вот режиссер, за которого я вышла бы замуж»

Алексей Балабанов был дважды женат. Первой его супругой стала Ирина, философ по образованию. В 1990 году у них родился сын Федор.

Первый сын и первая супруга Алексея Балабанова Источник: oldbalabanov / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Однако вскоре этот брак распался. На съемках фильма «Замок» Балабанов встретил свою любовь — художника по костюмам Надежду Васильеву, с которой прожил до конца своих дней. В 1995 году она родила Алексею второго сына Петра.

«Вообще нас собирался познакомить его оператор Астахов, который снимал с ним „Счастливые дни“. Я с ним работала вместе на другой картине. Он мне сказал, что сейчас работал с режиссером-„головастиком “ , у него так мозги устроены, по той же схеме, говорит, как и у тебя, вам надо вместе работать. Такая же придурочная, сказал он. Один раз шла по коридору на „Ленфильме“ и увидела: кто-то стоит. Я не знала даже, как Леша выглядит. Так и познакомились, в коридоре. А потом я посмотрела „Счастливые дни“ на премьере и поняла, что вот режиссер, за которого я вышла бы замуж», — рассказывала Надежда в интервью E1.RU.

Супруги на съемках фильма «Брат 2» Источник: balabanov_arts / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Это была любовь с первого взгляда. Пара решила, что им нужно пожениться, на второй или третий день после знакомства: «„Если обещал, стой ровно“ — это его фраза. Обещал жениться — значит, женись. Вот так сразу и поженились», — вспоминала Надежда.

Балабанов со своими сыновьями Источник: balabanov_arts / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Надежда снималась в большом фильме про режиссера Источник: Первый канал

Алексей и Надежда прожили вместе 20 лет, но неожиданно для близких и для всех поклонников его таланта 18 мая 2013 года режиссер скончался от сердечного приступа. Балабанов в этот момент работал над новым сценарием в санатории «Дюны» в петербургском пригороде Сестрорецке.

Алексея Балабанова похоронили на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.

Как в Екатеринбурге появился трамвай из фильма «Брат»

В июне этого года в Екатеринбурге торжественно открыли памятник Алексею Балабанову. Автором проекта стал петербургский скульптор Мейрам Баймуханов. По его замыслу режиссер изображен сидящим в грузовом трамвае — на таком главный герой фильма «Брат» Данила Багров спасся от бандитов.

Памятник Балабанову установили в центре Екатеринбурга Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Вагон со скульптурой режиссера установили около Дворца молодежи, недалеко от того дома, где рос Алексей. Монумент создавали в литейной мастерской в селе Новоалексеевском недалеко от Первоуральска. На открытие, которое прошло 16 июня, съехались звезды, друзья и поклонники Балабанова со всей страны. Теперь это место стало постоянной точкой притяжения для горожан и туристов.

Посмотрите, как в городе появился памятник великому режиссеру Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Недавно мы рассказывали, как сейчас живут актеры легендарного фильма «Брат». О том, что принесла им внезапная слава, читайте в нашем материале.