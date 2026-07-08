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Происшествия Подробности В Ярославле задержали подозреваемого в поджоге веранды кафе. Видео

В Ярославле задержали подозреваемого в поджоге веранды кафе. Видео

Летняя беседка «Много рыбы» сгорела дотла 7 июля

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В Ярославле подожгли веранду кафе «Много рыбы» | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max, ПОДСЛУШАНО ЯРОСЛАВЛЬ (18+) / MaxВ Ярославле подожгли веранду кафе «Много рыбы» | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max, ПОДСЛУШАНО ЯРОСЛАВЛЬ (18+) / Max

В Ярославле подожгли веранду кафе «Много рыбы»

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Max, ПОДСЛУШАНО ЯРОСЛАВЛЬ (18+) / Max

В Ярославле задержали подозреваемого в поджоге веранды кафе «Много рыбы». Инцидент случился 7 июля на улице Совхозной, 8 в Заволжском районе. Представители заведения сразу заявили о поджоге, в тот же день поступил вызов в полицию.

«В объектив камеры видеонаблюдения попал момент, когда рядом с верандой ходит неизвестный мужчина, после этого происходит задымление», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Им стал 42-летний мужчина без постоянного места жительства. По предварительной информации, бродяга поджег штору зажигалкой. Причина поступка остается неизвестной.

«Каким-либо образом внятно обосновать свои действия он не смог», — дополнили в ведомстве.

Видео с уличных камер у заведения

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Max

На подозреваемого завели уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет либо принудительные работы на тот же срок.

Ситуацию 76.RU прокомментировал владелец заведения Павел Ким. По его словам, веранда загорелась примерно в час ночи. Лично пожар сотрудники не видели, но после перепроверили камеры. Будут ли взыскивать компенсацию с подозреваемого, владелец пока не знает.

«Пока не готов ответить», — ответил Павел Ким.

Напомним, пожар на летней веранде кафе вспыхнул ночью. Вызов спасателям поступил в 1:47. Через 20 минут огонь удалось побороть. К счастью, обошлось без пострадавших, но сама беседка полностью сгорела вместе с мебелью.

Сначала огонь тушила машина для очистки дорог

Источник:

Жесть Ярославль / Max

Позже в кафе «Много рыбы» заявили, что в ближайшее время будут отстраивать новую веранду.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Пожар Летняя веранда Поджог Подозреваемый
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Комментарии
6
Гость
13 минут
Это не просто бездомный. 100% ему богато заплатили за этот перфоманс и с него взятки гладки. Такое просто так не происходит. Ищите заинтересованных лиц - конкурентов в первую очередь.
Гость
19 минут
Типичный нищий представитель глубинного народа
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Гость
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