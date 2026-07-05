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Авто Как заправиться без очередей и ожидания — действующие способы

Как заправиться без очередей и ожидания — действующие способы

Водителям дали несколько советов

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Автомобилистам посоветовали приезжать на АЗС в определенное время суток | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUАвтомобилистам посоветовали приезжать на АЗС в определенное время суток | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Автомобилистам посоветовали приезжать на АЗС в определенное время суток

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

Есть несколько лайфхаков, позволяющих быстро купить бензин. Они простые, но помогают сэкономить массу времени.

Один из способов заполнить бак без ожидания — заправляться ночью либо в ранние утренние часы, когда на АЗС меньше автомобилей. Это время назвал оптимальным председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.

Кроме того, топливо часто доступно на платных участках трасс, объяснил эксперт. Например, на магистрали М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом, М-12, соединяющей Москву с Казанью, Екатеринбургом и Тюменью и М-4, ведущей из столицы страны через Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар к Новороссийску. Там заправки снабжаются в первую очередь, пишет «Абзац».

Президент России Владимир Путин одобрил законопроект, направленный на стабилизацию внутренних поставок бензина и дизельного топлива. Теперь государство получило право самостоятельно утверждать ассортимент разрешенных марок горючего, продаваемых в стране.

Отдельным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) до конца 2026 года правительство РФ разрешило выпускать на внутренний рынок бензин и дизель класса «Евро‑3». Это следует из соответствующего постановления кабмина.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Бензин Топливо Очередь АЗС
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Комментарии
6
Гость
58 минут
Я так и делаю, очередей действительно нет
Гость
1 час
А я всегда утром заправлялся, у меня смена рано начинается. Так что особо очередей и вообще не заметил
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Гость
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