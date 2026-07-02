Многодетная мама погибла в ДТП с иномарками на М-8 в Ярославской области

В Ярославской области в ДТП с иномарками погибла многодетная мама Источник: УМВД России по Ярославской области / MAX

Появились подробности смертельного ДТП на М-8 в Даниловском районе Ярославской области. Около полудня 1 июля в районе деревни Ростилово (327 км) столкнулись «Рено-Дастер» и «Ниссан».

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем „Рено“, допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем „Ниссан“», — ранее озвучивали в полиции.

По данным источника 76.RU, в «Ниссане» ехала многодетная семья из Вологды: 12-летняя девочка госпитализирована, 8-летняя девочка и мальчик-грудничок будут лечиться амбулаторно. За рулем был 38-летний отец. Мама троих детей погибла.

За рулем «Рено-Дастера» был 46-летний водитель, ему требуется амбулаторное лечение. Тест не показал алкоголя в крови.

Сразу после аварии в полиции возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. За это может грозить до четырех лет принудительных работ, либо лишение свободы до пяти лет.

Прокуратура поставила ход и результаты расследования уголовного дела на контроль.

Смертельные аварии на этом участке нередки. В феврале 2026-го на той же трассе М-8 «Холмогоры» в Даниловском районе, буквально в 7 километрах (334 км трассы) от места гибели многодетной мамы, разбились 14-летний подросток и 22-летняя девушка. Как тогда сообщалось, «Лада-Гранта», за рулем которой была 47-летняя женщина, выехала на встречку, где попала под грузовик «Ситрак».