НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Ярославле
Погода+28°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +29

0 м/c,

 751мм 37%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,27
EUR 89,18
Смертельно опасный участок М-8
Рыбинское море почернело
Стройка со скоростью лета
Что сейчас со складом WB
Здесь был Пушкин
Главное о ночных налетах
Ремонт проспекта
Выпал из окна: рассказ соседей
Афиша на неделю
Происшествия Многодетная мама погибла в ДТП с иномарками на М-8 в Ярославской области

Многодетная мама погибла в ДТП с иномарками на М-8 в Ярославской области

В полиции возбудили уголовное дело после аварии

767
В Ярославской области в ДТП с иномарками погибла многодетная мама | Источник: УМВД России по Ярославской области / MAXВ Ярославской области в ДТП с иномарками погибла многодетная мама | Источник: УМВД России по Ярославской области / MAX

В Ярославской области в ДТП с иномарками погибла многодетная мама

Источник:

УМВД России по Ярославской области / MAX

Появились подробности смертельного ДТП на М-8 в Даниловском районе Ярославской области. Около полудня 1 июля в районе деревни Ростилово (327 км) столкнулись «Рено-Дастер» и «Ниссан».

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем „Рено“, допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем „Ниссан“», — ранее озвучивали в полиции.

По данным источника 76.RU, в «Ниссане» ехала многодетная семья из Вологды: 12-летняя девочка госпитализирована, 8-летняя девочка и мальчик-грудничок будут лечиться амбулаторно. За рулем был 38-летний отец. Мама троих детей погибла.

За рулем «Рено-Дастера» был 46-летний водитель, ему требуется амбулаторное лечение. Тест не показал алкоголя в крови.

Сразу после аварии в полиции возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. За это может грозить до четырех лет принудительных работ, либо лишение свободы до пяти лет.

Прокуратура поставила ход и результаты расследования уголовного дела на контроль.

Смертельные аварии на этом участке нередки. В феврале 2026-го на той же трассе М-8 «Холмогоры» в Даниловском районе, буквально в 7 километрах (334 км трассы) от места гибели многодетной мамы, разбились 14-летний подросток и 22-летняя девушка. Как тогда сообщалось, «Лада-Гранта», за рулем которой была 47-летняя женщина, выехала на встречку, где попала под грузовик «Ситрак».

В июне 2025-го у деревни Слобода, в 16 километрах от места аварии (на 343 км трассы), при столкновении «Тойота РАВ-4» с грузовиком «Вольво» погибла полуторагодовалая девочка.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Смертельное ДТП Трасса М-8 Холмогоры Даниловский район Вологда
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Бедные дети.
Гость
1 час
Такое несчастье, просто ужасно! Соболезнования семье Автомобиль - средство повышенной опасности. Всегда нужно это помнить
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Экономлю на одежде». Чтобы заработать 180 тысяч в месяц, врач трудится без выходных — история его трат
Андрей
Мнение
«Заправиться можно, но хватит ли у вас терпения?» Водитель рассказал, как охотился за бензином на юге России
читатель 93.RU
Мнение
«Я изучал не литературу, а экзамен по литературе»: выпускник рассказал, как продал душу ЕГЭ
Демьян Бильданов
Мнение
Дженнифер Лопес — не наша мымра. Американцы сняли свой «Служебный роман»: что из этого вышло
Надежда Губарь
Мнение
«Машина холодная, подвеска жесткая»: вердикт водителя, который сменил европейские иномарки на «Москвич-3»
Сергей Гимгин
Рекомендуем