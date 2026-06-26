«Оторвали от батареи». Пациентка потеряла сознание на приеме у гинеколога и очнулась с сильным ожогом

Девушка получила ожог в кабинете гинеколога Источник: предоставлено героиней публикации, Артем Устюжанин / E1.RU

Екатеринбурженка получила ожог второй степени во время приема у гинеколога. И теперь требует компенсацию от частной клиники, откуда вышла с увечьем. Алина рассказала E1.RU, как это произошло.

Девушка пришла в центр проверить состояние здоровья. Гинеколог проводила ей стандартное исследование. Когда врач закончил манипуляции, пациентка внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Доктор уложила ее на кушетку.

Спустя некоторое время пациентка очнулась и обнаружила, что у нее ожог на полруки.

«Рука прилипла к батарее»

По словам Алины, ей не в первый раз стало плохо на приеме у врача. Подобное случилось за месяц до этого в том же центре: она потеряла сознание прямо в кресле у гинеколога. В этот раз она пришла к другому специалисту и сразу предупредила о возможных последствиях.

«Я сказала, что испытываю сильный страх и прошу предоставить нашатырь на случай ухудшения самочувствия. Но врач проигнорировала мои просьбы. После забора анализа я почувствовала резкое недомогание (звон в ушах и потеря зрения), я кричала врачу, что не слышу ее, она уложила меня на кушетку, которая находилась вплотную к батарее, и оставила меня одну в обморочном состоянии, не оказав первую помощь и не проконтролировав мое состояние», — говорит Алина.

На приеме Алина была 25 февраля, когда отопительный сезон был в разгаре. Она не знает, сколько была без сознания, но очнулась она от резкой боли.

«Мою руку оторвали от батареи, отодвинув кушетку. Надо мной в этот момент стояла врач. Она сказала, что у нее не хватило сил отодвинуть меня, когда она всё увидела. И только потом поняла, что может отодвинуть кушетку, — рассказывает пациентка. — Врач попыталась самостоятельно удалить поврежденную кожу щипцами. Дальнейшая помощь была оказана с недопустимой задержкой (более 1,5 часа)».

У Алины ожог второй степени Источник: предоставлено героиней публикации

Девушке обработали руку хлоргексидином. Из кабинета гинеколога она отправилась на прием в травмпункт, который находится в другом филиале клиники. У Алины зафиксировали ожог второй степени и прописали лечение.

«Со стороны руководства клиники не последовало ни извинений, ни звонков, чтобы узнать о моем состоянии, — отмечает пациентка. — Я считаю, что врач допустил халатность. Она обязана была обеспечить мою безопасность во время приема, в том числе правильно разместить на кушетке и следить за тем, чтобы не было контакта с горячими поверхностями».

Алина написала заявление в полицию и обратилась в клинику с досудебной претензией. Девушка работает мастером по маникюру, и из-за ожога ей пришлось отменять клиентов.

«Я была временно безработной, но платежи же не ждут, поэтому долго не работать я просто не могла, так как мне нужно было проходить врачей за свои деньги, — говорит Алина. — Первое время были болевые ощущения, работать было невыносимо, до сих пор испытываю дискомфорт при работе пострадавшей рукой и шрамы приходится скрывать от клиентов».

Пациентка требует от частного центра выплатить компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей и возместить расходы на лечение. После ожога ей назначили курс мезотерапии, фототерапии и процедуры лазерной шлифовки рубцов, а также 20 сеансов психолога.

«Психотерапевт назначил лечение, исходя из моего психического состояния, я боюсь сейчас ходить к гинекологу, плачу и не могу решиться на какой-либо анализ, так как боюсь повторения ситуации», — рассказала Алина.

Еще пациентка потребовала компенсировать затраты на исследование головного мозга, которое она прошла, чтобы выяснить, почему потеряла сознание у гинеколога (по словам девушки, никаких патологий не выявили). В общей сложности она рассчитывает получить от клиники 470 тысяч рублей.

Ответ частного центра

Редакция отправили официальный запрос в медицинский центр «Шанс», но на момент публикации комментарий не получила. Однако свою позицию клиника объяснила самой пациентке в ответе на досудебную претензию. В МЦ заявили, что у них нет документов, которые бы подтвердили, что ей нанесли вред здоровью, и попросили предоставить заключение судмедэкспертов.

«В настоящее время администрация МЦ „Шанс“ не располагает медицинской документацией, подтверждающей факт нанесения „огромного ущерба здоровью“, связанного с обращением 25.02.2026. Объективно ситуация заключалась в том, что после осмотра, в связи с ухудшением вашего самочувствия, врачом было предложено прилечь на кушетку. К сожалению, произошел кратковременный контакт кожи правого плеча с радиатором отопления», — ответили в клинике.

Контакт кожи с батареей произошел по объективной ситуации, предотвратить которую заранее было невозможно, а именно [в связи] с ухудшением вашего самочувствия в виде головокружения. МЦ «Шанс»

Представители медицинского центра сообщили, что пациентку после случившегося бесплатно осмотрел травматолог, который зафиксировал ожог и назначил лечение. А на повторном приеме отметил положительную динамику. Все остальные процедуры врач МЦ Алине не назначал — пациентке прописали их в другой клинике.

«Назначение 20 сеансов психотерапии, 4 процедур фототерапии, 8 процедур мезотерапии, 5 процедур лазерной шлифовки можно объяснить спецификой направления медицинской деятельности в области психотерапии и косметологии данной организации (речь идет о другой клинике, в которую обратилась Алина. — Прим. ред.). Связи назначения указанных сеансов и процедур с обращением в МЦ „Шанс“ 25.02.2025 не установлено», — сообщили в медицинском центре.

Единственное, что медицинский центр готов возместить, — расходы на покупку крема, который предотвращает рубцы. Это менее двух тысяч рублей.

Мнение юриста

По словам юриста Павла Невольниченко, пациентка частного центра правильно сделала, что обратилась сначала в полицию. Правоохранители должны установить, есть ли в этой ситуации основания для возбуждения уголовного дела.

Учитывая то, что клиника отказалась урегулировать конфликт, юрист советует обратиться с иском и в суд.

«Требования могут быть заявлены о возврате уплаченных денежных средств за некачественно оказанную услугу, возмещение затрат на последующее лечение. Также можно предъявить требования о компенсации морального вреда, потому что человек пострадал не только физически, но и нравственно, очнувшись, девушка была не в восторге от этой ситуации, это и есть нравственные страдания», — говорит юрист Павел Невольниченко.

В такой ситуации юрист советует параллельно писать жалобы в Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения, чтобы там проверили качество услуг, оказываемых в медицинском центре. Алина уже так и сделала.