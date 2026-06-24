Города обесточены, аэропорты закрыты: дроны били по предприятиям — главное о ночных налетах

В ночь с 23 на 24 июня Россию атаковали беспилотники. Два региона остались без электричества, а в Оренбургской области атаковали несколько предприятий. Не обошлось без жертв. Всё, что известно о последствиях ночных налетов, собрали в этом материале.
Атаку беспилотников снова объявили в Оренбургской области. Такой режим в июне там действует уже в третий раз. Сегодня дроны пытались ударить по нескольким промышленным предприятиям, сообщил губернатор Евгений Солнцев.
«Несколько БПЛА сбиты над промышленным предприятием в областном центре. Сохраняйте спокойствие. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала», — написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, несколько регионов оказались обесточены. Временно остался без электроснабжения Севастополь, сообщил глава региона Михаил Развожаев.
«На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают всё возможное, чтобы вернуть свет. Все экстренные службы находятся в полной готовности», — написал он в своем Telegram-канале.
В настоящее время все экстренные службы города переведены в состояние полной готовности. Восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме. Пока что о сроках полного восстановления энергоснабжения не сообщается.
В регионе отменили работу общественного транспорта по нескольким направлениям, а детские сады перевели в особый режим работы.
Аналогичная ситуация в Херсонской области. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о полном или частичном отключении электроэнергии во всех округах региона.
«Каждый округ области столкнулся с полным или частичным отключением электроэнергии. В настоящий момент энергетические и аварийные службы уже задействованы в работах на месте и прилагают все усилия для как можно более скорого восстановления подачи электричества в жилые районы,» — сообщил глава региона в MAX.
Пока он не уточнил, что именно стало причиной массового отключения электричества. О сроках возобновления энергоснабжения будет сообщено дополнительно. Жителей региона призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.
Неспокойной ночь была и в Белгородской области. Во время атаки там погиб один человек, еще один получил ранения.
«Сегодня ночью в Вейделевском округе в хуторе Приветный от детонации беспилотника мужчина скончался на месте. Приносим соболезнования семье погибшего», — сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.
Пострадавшую во время налетов женщину госпитализировали. Информация о последствиях уточняется.
Вводились ограничения в аэропортах на прием и выпуск самолетов. В некоторых воздушных гаванях они действуют до сих пор.
Как сообщает Росавиация, ограничения сняты в аэропорту Внуково и Саратова. Не принимают и не выпускают самолеты в Орске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Ульяновске, Самаре, Калуге, Тамбове, Пензе, Сочи и Геленджике. Изменения в расписании из-за ограничений в регионе возможны в аэропорту Краснодара.
Обновлено 7:23 (мск): за ночь над регионами сбили 323 беспилотника самолетного типа. Дроны сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.