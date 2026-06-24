Города обесточены, аэропорты закрыты: дроны били по предприятиям — главное о ночных налетах

Беспилотники сбили над предприятиями в Оренбургской области (фото носит иллюстративный характер) Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В ночь с 23 на 24 июня Россию атаковали беспилотники. Два региона остались без электричества, а в Оренбургской области атаковали несколько предприятий. Не обошлось без жертв. Всё, что известно о последствиях ночных налетов, собрали в этом материале.

Атаку беспилотников снова объявили в Оренбургской области. Такой режим в июне там действует уже в третий раз. Сегодня дроны пытались ударить по нескольким промышленным предприятиям, сообщил губернатор Евгений Солнцев.

«Несколько БПЛА сбиты над промышленным предприятием в областном центре. Сохраняйте спокойствие. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, несколько регионов оказались обесточены. Временно остался без электроснабжения Севастополь, сообщил глава региона Михаил Развожаев.

«На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают всё возможное, чтобы вернуть свет. Все экстренные службы находятся в полной готовности», — написал он в своем Telegram-канале.

В настоящее время все экстренные службы города переведены в состояние полной готовности. Восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме. Пока что о сроках полного восстановления энергоснабжения не сообщается.

В регионе отменили работу общественного транспорта по нескольким направлениям, а детские сады перевели в особый режим работы.

Аналогичная ситуация в Херсонской области. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о полном или частичном отключении электроэнергии во всех округах региона.

«Каждый округ области столкнулся с полным или частичным отключением электроэнергии. В настоящий момент энергетические и аварийные службы уже задействованы в работах на месте и прилагают все усилия для как можно более скорого восстановления подачи электричества в жилые районы,» — сообщил глава региона в MAX.

Пока он не уточнил, что именно стало причиной массового отключения электричества. О сроках возобновления энергоснабжения будет сообщено дополнительно. Жителей региона призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Неспокойной ночь была и в Белгородской области. Во время атаки там погиб один человек, еще один получил ранения.

«Сегодня ночью в Вейделевском округе в хуторе Приветный от детонации беспилотника мужчина скончался на месте. Приносим соболезнования семье погибшего», — сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.

Пострадавшую во время налетов женщину госпитализировали. Информация о последствиях уточняется.

Вводились ограничения в аэропортах на прием и выпуск самолетов. В некоторых воздушных гаванях они действуют до сих пор.

Как сообщает Росавиация, ограничения сняты в аэропорту Внуково и Саратова. Не принимают и не выпускают самолеты в Орске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Ульяновске, Самаре, Калуге, Тамбове, Пензе, Сочи и Геленджике. Изменения в расписании из-за ограничений в регионе возможны в аэропорту Краснодара.