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Происшествия Мошенники атакуют выпускников и их родителей. Как не попасться на их уловки

Мошенники атакуют выпускников и их родителей. Как не попасться на их уловки

Злоумышленники активизировались в период ЕГЭ

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Мошенники предлагают липовую помощь бывшим школьникам за деньги | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUМошенники предлагают липовую помощь бывшим школьникам за деньги | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники предлагают липовую помощь бывшим школьникам за деньги

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В период проведения единых государственных экзаменов (ЕГЭ) мошенники активизировались, чтобы нажиться на выпускниках и их родителях. Об этом предупредил Рособрнадзор в Telegram-канале.

По данным ведомства, основная схема обмана строится на обещаниях якобы повысить итоговые баллы за экзамен за денежное вознаграждение. Однако в Рособрнадзоре подчеркивают, что это невозможно с технической и юридической точек зрения.

«Напоминаем: все подобные предложения являются противоправными и не имеют под собой никаких реальных оснований», — заявили представители ведомства.

Помимо этого, мошенники предлагают выпускникам организовать внеочередную пересдачу или обеспечить поступление в вуз «по связям». Кроме того, в Рособрнадзоре предупредили, что увеличилось число фейковых сайтов, копирующих официальные порталы для проверки результатов ЕГЭ, а также на фишинговые рассылки, которые маскируются под письма приемных комиссий.

В ведомстве предупредили, что переход по таким ссылкам и ввод личных данных может привести к их утечке и использованию злоумышленниками. Выпускников и родителей призвали проверять информацию исключительно на официальном портале ЕГЭ и не доверять анонимным предложениям в интернете и мессенджерах.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
ЕГЭ Мошенничество Деньги Выпускник
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Комментарии
1
Гость
31 минута
Надо перейти на МАХ и установить Госуслуги и жизнь наладится 😂🤫
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Гость
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