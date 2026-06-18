Мошенники атакуют выпускников и их родителей. Как не попасться на их уловки

Мошенники предлагают липовую помощь бывшим школьникам за деньги Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В период проведения единых государственных экзаменов (ЕГЭ) мошенники активизировались, чтобы нажиться на выпускниках и их родителях. Об этом предупредил Рособрнадзор в Telegram-канале.

По данным ведомства, основная схема обмана строится на обещаниях якобы повысить итоговые баллы за экзамен за денежное вознаграждение. Однако в Рособрнадзоре подчеркивают, что это невозможно с технической и юридической точек зрения.

«Напоминаем: все подобные предложения являются противоправными и не имеют под собой никаких реальных оснований», — заявили представители ведомства.

Помимо этого, мошенники предлагают выпускникам организовать внеочередную пересдачу или обеспечить поступление в вуз «по связям». Кроме того, в Рособрнадзоре предупредили, что увеличилось число фейковых сайтов, копирующих официальные порталы для проверки результатов ЕГЭ, а также на фишинговые рассылки, которые маскируются под письма приемных комиссий.