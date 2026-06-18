17 человек пострадали, тысячи застряли в аэропортах — всё, что известно о массовой атаке беспилотников на Москву

Утром 18 июня Московская область подверглась одной из самых массовых атак беспилотников. В этом материале мы собрали всё, что известно к этому часу.
Сбито почти 200 дронов
Системы ПВО уничтожили 194 БПЛА в небе над Московской областью. Как уточнил глава города Сергей Собянин в своем Telegram-канале, нескольким дронам удалось достичь территории нефтеперерабатывающего завода. В Подмосковье есть пострадавшие и повреждения жилых домов, временно закрыты аэропорты.
Отражение атак продолжается. Все аэропорты столицы вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов, их периодически открывают, но потом Росавиация вновь закрывает небо.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о последствиях в городах региона.
Жуковский: попадание в многоквартирный дом, пострадавших нет, проводится эвакуация жильцов.
Электросталь: ранена женщина (легкое ранение), поврежден частный дом.
Люберцы: пострадали здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне, зафиксировано возгорание кровли ТЦ «Белая дача».
Чехов и Павловский Посад: повреждены дачные дома.
Пострадавшие
Позже стало известно, что получивших травмы больше. На данный момент в Подмосковье пострадали 17 человек, из них двое детей. Всего повреждения зафиксированы в семи округах. Пожары продолжают тушить, службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.
В Раменском округе трое пострадавших:
22-летний мужчина госпитализирован с травмами живота, таза и конечностей;
10-летняя девочка с травмами голеней находится под наблюдением врачей;
35-летний мужчина доставлен в Жуковскую больницу с множественными ранениями ног, плеча и шеи.
В Солнечногорске 46-летний мужчина получил осколочное ранение плеча, помощь ему оказана амбулаторно.
В Люберцах двое пострадавших (20 и 33 года). У них травма бедра и перелом руки, состояние средней тяжести, оба госпитализированы.
В Дзержинском мужчина получил ранение шеи, он находится в Люберецкой больнице.
В Котельниках — девять пострадавших:
пятеро в Люберецкой больнице, в том числе 58-летняя женщина с ЧМТ и ранением плеча;
трехлетний ребенок доставлен в Центр охраны материнства и детства;
9-летний пациент лечится в Жуковской больнице;
один человек отказался от госпитализации, еще одному (39 лет) помощь оказана амбулаторно.
В ТЦ «Садовод» 50-летний мужчина получил осколочные ранения брюшной стенки и госпитализирован в Люберецкую больницу.
«Продолжается тушение пожаров и ликвидация последствий атаки. Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме и делают всё возможное для обеспечения безопасности жителей», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Авиаколлапс
Налет беспилотников спровоцировал массовые задержки в аэропортах. Тысячи пассажиров прямо сейчас ожидают вылета в столичных аэропортах. С ночи задержано и отменено более 574 рейсов.
Серьезные сбои в расписании зафиксированы во всех крупных аэропортах столицы.
В Шереметьево ситуация наиболее сложная: на вылет отменены 88 рейсов и задержаны 90, на прилет — отменены 82 рейса и задержаны 97.
Во Внуково также значительные нарушения графика: на вылет отменили 24 рейса и задержали еще 50, на прилет — отменили 27 рейсов и задержали 74.
В Домодедово сбои менее масштабны: на вылет задержаны 11 рейсов и отменены 4, на прилет — задержаны 25 рейсов и отменены 2.
Авиакомпании и аэропорты просят пассажиров внимательно следить за статусом своих рейсов перед выездом в аэропорт. Актуальную информацию можно получить на официальных сайтах аэропортов, в мобильных приложениях авиакомпаний, по горячим линиям перевозчиков или на информационных табло в терминалах.
О текущей ситуации в Москве и области мы оперативно рассказываем в онлайн-трансляции.
Другие атаки
Всего над российскими городами за сутки было сбито 992 дрона, четыре крылатые ракеты большой дальности и 10 авиабомб, сообщило Минобороны.
В ответ российские военные нанесли удар по объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны РФ. Они использовали ракеты, запущенные с земли и с воздуха, а также дальние беспилотники. Так военные ответили на атаки украинской стороны.
В результате поражены:
склад горючего в поселке Борисполь-2 (Киевская область);
нефтеперерабатывающий завод в Затурино (Полтавская область).