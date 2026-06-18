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Происшествия Подробности 17 человек пострадали, тысячи застряли в аэропортах — всё, что известно о массовой атаке беспилотников на Москву

17 человек пострадали, тысячи застряли в аэропортах — всё, что известно о массовой атаке беспилотников на Москву

Рассказываем о текущей ситуации

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Текущая атака стала одной из самых массированных | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUТекущая атака стала одной из самых массированных | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Текущая атака стала одной из самых массированных

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Утром 18 июня Московская область подверглась одной из самых массовых атак беспилотников. В этом материале мы собрали всё, что известно к этому часу.

Сбито почти 200 дронов

Системы ПВО уничтожили 194 БПЛА в небе над Московской областью. Как уточнил глава города Сергей Собянин в своем Telegram-канале, нескольким дронам удалось достичь территории нефтеперерабатывающего завода. В Подмосковье есть пострадавшие и повреждения жилых домов, временно закрыты аэропорты.

Отражение атак продолжается. Все аэропорты столицы вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов, их периодически открывают, но потом Росавиация вновь закрывает небо.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о последствиях в городах региона.

  • Жуковский: попадание в многоквартирный дом, пострадавших нет, проводится эвакуация жильцов.

  • Электросталь: ранена женщина (легкое ранение), поврежден частный дом.

  • Люберцы: пострадали здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне, зафиксировано возгорание кровли ТЦ «Белая дача».

  • Чехов и Павловский Посад: повреждены дачные дома.

Пострадавшие

Позже стало известно, что получивших травмы больше. На данный момент в Подмосковье пострадали 17 человек, из них двое детей. Всего повреждения зафиксированы в семи округах. Пожары продолжают тушить, службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Источник: Воробьев LIVE / TelegramИсточник: Воробьев LIVE / Telegram
Источник: Воробьев LIVE / TelegramИсточник: Воробьев LIVE / Telegram
Источник: Воробьев LIVE / TelegramИсточник: Воробьев LIVE / Telegram

В Раменском округе трое пострадавших:

  • 22-летний мужчина госпитализирован с травмами живота, таза и конечностей;

  • 10-летняя девочка с травмами голеней находится под наблюдением врачей;

  • 35-летний мужчина доставлен в Жуковскую больницу с множественными ранениями ног, плеча и шеи.

В Солнечногорске 46-летний мужчина получил осколочное ранение плеча, помощь ему оказана амбулаторно.

В Люберцах двое пострадавших (20 и 33 года). У них травма бедра и перелом руки, состояние средней тяжести, оба госпитализированы.

В Дзержинском мужчина получил ранение шеи, он находится в Люберецкой больнице.

В Котельниках — девять пострадавших:

  • пятеро в Люберецкой больнице, в том числе 58-летняя женщина с ЧМТ и ранением плеча;

  • трехлетний ребенок доставлен в Центр охраны материнства и детства;

  • 9-летний пациент лечится в Жуковской больнице;

  • один человек отказался от госпитализации, еще одному (39 лет) помощь оказана амбулаторно.

В ТЦ «Садовод» 50-летний мужчина получил осколочные ранения брюшной стенки и госпитализирован в Люберецкую больницу.

«Продолжается тушение пожаров и ликвидация последствий атаки. Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме и делают всё возможное для обеспечения безопасности жителей», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Авиаколлапс

Налет беспилотников спровоцировал массовые задержки в аэропортах. Тысячи пассажиров прямо сейчас ожидают вылета в столичных аэропортах. С ночи задержано и отменено более 574 рейсов.

Серьезные сбои в расписании зафиксированы во всех крупных аэропортах столицы.

  • В Шереметьево ситуация наиболее сложная: на вылет отменены 88 рейсов и задержаны 90, на прилет — отменены 82 рейса и задержаны 97.

  • Во Внуково также значительные нарушения графика: на вылет отменили 24 рейса и задержали еще 50, на прилет — отменили 27 рейсов и задержали 74.

  • В Домодедово сбои менее масштабны: на вылет задержаны 11 рейсов и отменены 4, на прилет — задержаны 25 рейсов и отменены 2.

Авиакомпании и аэропорты просят пассажиров внимательно следить за статусом своих рейсов перед выездом в аэропорт. Актуальную информацию можно получить на официальных сайтах аэропортов, в мобильных приложениях авиакомпаний, по горячим линиям перевозчиков или на информационных табло в терминалах.

О текущей ситуации в Москве и области мы оперативно рассказываем в онлайн-трансляции.

Другие атаки

Всего над российскими городами за сутки было сбито 992 дрона, четыре крылатые ракеты большой дальности и 10 авиабомб, сообщило Минобороны.

В ответ российские военные нанесли удар по объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны РФ. Они использовали ракеты, запущенные с земли и с воздуха, а также дальние беспилотники. Так военные ответили на атаки украинской стороны.

В результате поражены:

  • склад горючего в поселке Борисполь-2 (Киевская область);

  • нефтеперерабатывающий завод в Затурино (Полтавская область).

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Атака БПЛА Москва Подмосковье
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Комментарии
6
Гость
1 час
Москва про нас не пишет чтобы не случилось у нас а нам это зачем нужно?! они купаются в росскоши и живут так как нам и не снилось все деньги уходят им
Гость
43 минуты
всё, больше ничего? 🤣🤣🤣
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Гость
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