Дроны снова атаковали юг страны — в Краснодарском крае вспыхнул завод, горит многоэтажка

Беспилотник направился на НПЗ Источник: Роман Данилкин / 63.RU (фото носит иллюстративный характер)

Атаку беспилотников отражают в Северском районе региона. Там тушат нефтеперерабатывающий завод. А в Краснодаре случилось возгорание в жилом доме.

«Обломки беспилотников упали в поселке Афипском. В результате произошло возгорание на территории НПЗ», — говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.

Также обломки беспилотников обнаружили в частном секторе. В одном из домовладений загорелась хозпостройка, в другом — взрывной волной выбило стекла. Также повреждена газовая магистраль. По предварительным данным, жертв нет.

«Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре. Произошло возгорание. На месте работают оперативные и специальные службы. По предварительной информации, есть двое пострадавших, им оказывают всю необходимую помощь», — сообщил в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Угрозу атаки беспилотников объявили и в Туапсинском округе. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

Вечером 10 июня в Краснодаре ввели дополнительные ограничения на прием и выпуск самолетов. О них предупредили в Росавиации.

«Согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодар принимает регулярные рейсы с 09:00 до 23:00», — отметило ведомство в канале «Макс».