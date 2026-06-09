Ярославцы испугались столба дыма над городом: что случилось

Пожар в Брагине в Ярославле Источник: Жесть Ярославль / MAX, Ярославль Очевидец / MAX

Вечером 9 июня ярославцы испугались поднявшегося над городом черного дыма. В соцсетях очевидцы сообщили, что в Брагине случился пожар. Загорелась заброшка.

«Около 92 школы пожар, Брагинская, 15к2», — подписали ярославцы к видео в max-канале «Ярославль Очевидец».

На кадрах видно, как огонь охватил небольшое деревянное здание. За пламенем сам дом практически не видно. В небо от постройки тянется гигантский столб дыма.

Пожар вспыхнул вблизи новостроек Источник: Ярославль Очевидец / MAX

В региональном МЧС редакции 76.RU подтвердили информацию о возгорании. Пожарные и четыре автоцистерны отправились на место в 18:18. В 18:34 пожар локализовали.

«В 18:41 — ликвидация открытого горения, разборка, проливка», — рассказали 76.RU в пресс-службе МЧС.

По данным на 19:06, пламя еще бушует. Спасатели продолжают бороться с огнем. По предварительной информации от МЧС, пострадавших нет.