Ярославцы испугались столба дыма над городом: что случилось

Вечером 9 июня ярославцы испугались поднявшегося над городом черного дыма. В соцсетях очевидцы сообщили, что в Брагине случился пожар. Загорелась заброшка.
«Около 92 школы пожар, Брагинская, 15к2», — подписали ярославцы к видео в max-канале «Ярославль Очевидец».
На кадрах видно, как огонь охватил небольшое деревянное здание. За пламенем сам дом практически не видно. В небо от постройки тянется гигантский столб дыма.
В региональном МЧС редакции 76.RU подтвердили информацию о возгорании. Пожарные и четыре автоцистерны отправились на место в 18:18. В 18:34 пожар локализовали.
«В 18:41 — ликвидация открытого горения, разборка, проливка», — рассказали 76.RU в пресс-службе МЧС.
По данным на 19:06, пламя еще бушует. Спасатели продолжают бороться с огнем. По предварительной информации от МЧС, пострадавших нет.
Напомним, 8 июня над городом также поднялся дым. Тогда горело помещение автосервиса во Фрунзенском районе рядом с благотворительным фондом «Верность». Пожар случился на улице 2-я Суворовская, 9а. На тушение направляли четыре пожарных машины. Полную ликвидацию объявили уже в 14:32.