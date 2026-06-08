Над Ярославлем поднялся гигантский столб дыма: что горит в городе

8 июня над Фрунзенским районом Ярославля поднялся столб черного дыма. Пожар начался в районе приюта для бездомных животных благотворительного фонда «Верность».
«Неподалеку от приюта для собак, который находится на Торговой площади, что-то горит», — подписал кадры очевидец.
Как уточнили 76.RU в пресс-службе МЧС России по Ярославской области, огонь охватил складское помещение, расположенное неподалеку.
«Предварительная площадь пожара составила 150 квадратных метров. Информация о ЧП уточняется», — рассказали спасатели.
Судя по карте, в районе приюта располагается деревообрабатывающее предприятие и компания, занимающаяся строительным оборудованием.
На днях гигантский пожар напугал жителей Ярославля. Вечером 5 июня столб огня и дыма поднялся над городом. Как оказалось, в Заволжском районе вспыхнули сарайки на улице Залесской, 2, к. 2. С огнем боролись шесть спецмашин.
Как уточнили в МЧС, во время ЧП выгорело 16 хозяйственных построек и часть лесного массива. В пресс-службе управления МЧС предварительной причиной большого пожара называли поджог.