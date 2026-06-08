Над Ярославлем поднялся гигантский столб дыма: что горит в городе

Во Фрунзенском районе Ярославля загорелся склад Источник: Жесть Ярославль / MAX

8 июня над Фрунзенским районом Ярославля поднялся столб черного дыма. Пожар начался в районе приюта для бездомных животных благотворительного фонда «Верность».

«Неподалеку от приюта для собак, который находится на Торговой площади, что-то горит», — подписал кадры очевидец.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе МЧС России по Ярославской области, огонь охватил складское помещение, расположенное неподалеку.

«Предварительная площадь пожара составила 150 квадратных метров. Информация о ЧП уточняется», — рассказали спасатели.

Торговая площадь расположена на берегу Волги во Фрунзенском районе Источник: Яндекс. Карты

Судя по карте, в районе приюта располагается деревообрабатывающее предприятие и компания, занимающаяся строительным оборудованием.

На днях гигантский пожар напугал жителей Ярославля. Вечером 5 июня столб огня и дыма поднялся над городом. Как оказалось, в Заволжском районе вспыхнули сарайки на улице Залесской, 2, к. 2. С огнем боролись шесть спецмашин.