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Происшествия Над Ярославлем поднялся гигантский столб дыма: что горит в городе

Над Ярославлем поднялся гигантский столб дыма: что горит в городе

Первые данные о ЧП озвучили спасатели

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Во Фрунзенском районе Ярославля загорелся склад | Источник: Жесть Ярославль / MAXВо Фрунзенском районе Ярославля загорелся склад | Источник: Жесть Ярославль / MAX

Во Фрунзенском районе Ярославля загорелся склад

Источник:

Жесть Ярославль / MAX

8 июня над Фрунзенским районом Ярославля поднялся столб черного дыма. Пожар начался в районе приюта для бездомных животных благотворительного фонда «Верность».

«Неподалеку от приюта для собак, который находится на Торговой площади, что-то горит», — подписал кадры очевидец.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе МЧС России по Ярославской области, огонь охватил складское помещение, расположенное неподалеку.

«Предварительная площадь пожара составила 150 квадратных метров. Информация о ЧП уточняется», — рассказали спасатели.

Торговая площадь расположена на берегу Волги во Фрунзенском районе | Источник: Яндекс. КартыТорговая площадь расположена на берегу Волги во Фрунзенском районе | Источник: Яндекс. Карты

Торговая площадь расположена на берегу Волги во Фрунзенском районе

Источник:

Яндекс. Карты

Судя по карте, в районе приюта располагается деревообрабатывающее предприятие и компания, занимающаяся строительным оборудованием.

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На днях гигантский пожар напугал жителей Ярославля. Вечером 5 июня столб огня и дыма поднялся над городом. Как оказалось, в Заволжском районе вспыхнули сарайки на улице Залесской, 2, к. 2. С огнем боролись шесть спецмашин.

Как уточнили в МЧС, во время ЧП выгорело 16 хозяйственных построек и часть лесного массива. В пресс-службе управления МЧС предварительной причиной большого пожара называли поджог.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Пожар на складе ЧП МЧС
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