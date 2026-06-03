Салон сгорел дотла, многие погибли: всё, что известно об атаке дрона на автобус из Москвы. Кадры

Салон полностью сгорел Источник: ТАСС / Telegram

Утром по автобусу, который следовал из Москвы в Симферополь, ударил беспилотник. Атака привела к жертвам. От салона и кабины ничего не осталось. Рассказываем все подробности и показываем кадры с места происшествия.

Атака произошла, когда автобус двигался по городу Енакиево в ДНР. О случившемся сообщил глава региона Денис Пушилин.

По предварительным данным, погибли семь человек, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов уточнил, что 10 человек, в том числе ребенка, госпитализировали. Еще один пострадавший получил медпомощь амбулаторно.

Источник: ТАСС / Telegram

«По ребенку готовятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров», — сказал Кузнецов.

Судя по кадрам с места происшествия, салон и кабина водителя полностью выгорели. Сам автобус получил серьезные повреждения огнем, окна выбило. Его части вовсе разбросало на десятки метров, передает ТАСС.

Источник: ТАСС / Telegram

Момент самого удара также попал на видео. На кадрах видно, как дрон прицельно пикирует на движущийся автобус.

Источник: Zvezdanews | «Звезда»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Следователи устанавливают детали совершённого преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему.

В автобусе ехали пассажиры из разных регионов России. Об этом рассказал РИА Новости представитель компании-перевозчика.

Источник: ТАСС / Telegram

Глава Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал произошедшее. Он пожелал сил пережить это испытание.

«Удар был нанесен по гражданскому транспорту. По людям, которые ехали к своим родным, домой, по своим обычным делам. От имени севастопольцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.