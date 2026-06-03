Салон сгорел дотла, многие погибли: всё, что известно об атаке дрона на автобус из Москвы. Кадры

Утром по автобусу, который следовал из Москвы в Симферополь, ударил беспилотник. Атака привела к жертвам. От салона и кабины ничего не осталось. Рассказываем все подробности и показываем кадры с места происшествия.
Атака произошла, когда автобус двигался по городу Енакиево в ДНР. О случившемся сообщил глава региона Денис Пушилин.
По предварительным данным, погибли семь человек, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов уточнил, что 10 человек, в том числе ребенка, госпитализировали. Еще один пострадавший получил медпомощь амбулаторно.
«По ребенку готовятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров», — сказал Кузнецов.
Судя по кадрам с места происшествия, салон и кабина водителя полностью выгорели. Сам автобус получил серьезные повреждения огнем, окна выбило. Его части вовсе разбросало на десятки метров, передает ТАСС.
Момент самого удара также попал на видео. На кадрах видно, как дрон прицельно пикирует на движущийся автобус.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Следователи устанавливают детали совершённого преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему.
В автобусе ехали пассажиры из разных регионов России. Об этом рассказал РИА Новости представитель компании-перевозчика.
Глава Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал произошедшее. Он пожелал сил пережить это испытание.
«Удар был нанесен по гражданскому транспорту. По людям, которые ехали к своим родным, домой, по своим обычным делам. От имени севастопольцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили в регионах России 354 украинских дрона, сообщили в Минобороны. Беспилотники сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, в Московском регионе, в Краснодарском крае, в Республике Крым и над акваторией Азовского моря.