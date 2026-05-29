«Регион подвергся вражеской атаке»: в Ярославле перекрыли трассу М-8

В Ярославле перекрыли участок федеральной трассы М-8 из-за налета украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.
— Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок, — сообщил губернатор.
Свою работу продолжают подразделения министерства обороны и силовых ведомств. Власти просят дождаться отбоя сигнала «Беспилотная опасность».
В Ярославле в 3:38 часов утра 29 мая в официальных каналах появилось сообщение о беспилотной опасности. Около 3:40 часов утра включили сирены. Росавиация закрыло небо над Ярославлем для полетов в 3:14.