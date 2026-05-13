В Ярославской области отменили опасность БПЛА. Последствия ночной атаки

Отменили беспилотную опасность в регионе Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области отменили режим беспилотной опасности. Он действовал в регионе с 04:32 до 15:00 13 мая 2026 года.

За это время на подлете к Ярославлю отразили атаку БПЛА. По данным губернатора Михаила Евраева, большинство беспилотников ликвидировали, но осколок одного из сбитых дронов попал в промышленный объект. Пострадавших нет.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — ранее сообщил глава региона.

По данным Министерства обороны России, всего с 20:00 12 мая до 07:00 13 мая над 15 регионами, в их числе Ярославской областью, сбили 286 украинских беспилотников.

Ночью также закрывали для полетов аэропорт в Туношне. Ограничения действовали с 03:53 до 15:02 13 мая. Из-за этого задержали рейс Сочи — Ярославль — Сочи.