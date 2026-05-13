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Происшествия Атака БПЛА на Ярославль В Ярославской области отменили опасность БПЛА. Последствия ночной атаки

В Ярославской области отменили опасность БПЛА. Последствия ночной атаки

Публикуем официальные данные

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Отменили беспилотную опасность в регионе | Источник: Александр Куренной / 76.RUОтменили беспилотную опасность в регионе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Отменили беспилотную опасность в регионе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области отменили режим беспилотной опасности. Он действовал в регионе с 04:32 до 15:00 13 мая 2026 года.

За это время на подлете к Ярославлю отразили атаку БПЛА. По данным губернатора Михаила Евраева, большинство беспилотников ликвидировали, но осколок одного из сбитых дронов попал в промышленный объект. Пострадавших нет.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — ранее сообщил глава региона.

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По данным Министерства обороны России, всего с 20:00 12 мая до 07:00 13 мая над 15 регионами, в их числе Ярославской областью, сбили 286 украинских беспилотников.

Ночью также закрывали для полетов аэропорт в Туношне. Ограничения действовали с 03:53 до 15:02 13 мая. Из-за этого задержали рейс Сочи — Ярославль — Сочи.

Также утром у ярославцев возник вопрос, отправлять ли детей в школу во время беспилотной опасности. Региональные власти сообщили, что все учреждения региона работают в штатном режиме. Решение о пропуске учебы из-за БПЛА остается на родителях.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент MSK1.RU
Беспилотная опасность
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Комментарии
8
Гость
13 мая, 22:16
Не могу понять! До сих пор для меня совершенно необъясним феномен официального, закрепленного в приказах по армии, в выступлениях наших руководителей в феврале 2022 года факт признания украинского народа братским, военнослужащих ВСУ симпатизирующих нам. И соответствующее ведение нами боевых действий в первые дни СВО. Чем объяснить эту полную неосведомленность наших руководителей о реальной обстановке на Украине? Кто давал наверх эту дезу? Или давали то, что желало услышать начальство?
Гость
13 мая, 22:04
А план Барбаросса в Европе никто не отменял. Мы это понимаем?
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Гость
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