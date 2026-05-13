В Ярославле завыла сирена. Что происходит

Фото носит иллюстративный характер Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в 04:31 13 мая.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице, покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — написал у себя в соцсетях глава региона.

Он также добавил, что учреждения области работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Аэропорт в Туношне закрыт для полетов. Об этом сообщили в Росавиации в 03:53 13 мая.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Что делать, если услышали сирену

Уйдите с улицы, постарайтесь укрыться в ближайшем здании. Зашторьте дома окна, отойдите от них. Постарайтесь находиться в комнатах со сплошными, несущими стенами.

Где получать информацию о ситуации