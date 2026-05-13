НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

4 м/c,

южн.

 741мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,16
EUR 98,73
Сбили БПЛА
Лица-кресла в центре
Ремонт дворов — 2027
Гид подготовки к учебному году
Собаки гибнут после вакцинации
Судьба дома-памятника
Столкнулись лодка и катер
Новый глава ДГХ
Происшествия Атака БПЛА на Ярославль В Ярославле завыла сирена. Что происходит

В Ярославле завыла сирена. Что происходит

В регионе объявили беспилотную опасность

14 300
Фото носит иллюстративный характер | Источник: Роман Данилкин / 63.RUФото носит иллюстративный характер | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Фото носит иллюстративный характер

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в 04:31 13 мая.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице, покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — написал у себя в соцсетях глава региона.

Он также добавил, что учреждения области работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Аэропорт в Туношне закрыт для полетов. Об этом сообщили в Росавиации в 03:53 13 мая.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Читайте также

Что делать, если услышали сирену

  1. Уйдите с улицы, постарайтесь укрыться в ближайшем здании.

  2. Зашторьте дома окна, отойдите от них.

  3. Постарайтесь находиться в комнатах со сплошными, несущими стенами.

Где получать информацию о ситуации

  • Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений;

  • аккаунты губернатора Ярославской области. Посмотреть информацию можно на официальных страничках Михаила Евраева в MAX, «ВКонтакте» и Telegram. Также об опасности в социальных сетях уведомляют Министерство региональной безопасности Ярославской области, администрации органов местного самоуправления;

  • федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»);

  • канал 76.RU в MAX, Telegram.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент MSK1.RU
Сирена Беспилотная опасность
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY6
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
30
Гость
15 мая, 00:00
Мне в школу надо вставать в 6 утра так что эта сирена, когда начинается сирена у меня паническая атака мне страшно я в 4 классе страшно 😱
Гость
14 мая, 23:56
Это закон. Включать Серену в случае бомбёжки. Если есть проблемы пишите не в такие сайты, а к тому кто за это всё отвечает.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Мнение
Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Мнение
Соседи раздают кабачки ведрами? Срочно берите! Известный врач назвал сверхспособности овоща-скромняги
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Здесь даже дышать тяжело»: путешественница съездила в отпуск на Кипр и осталась в шоке — честное мнение об острове-курорте
Виктория Улитова
Рекомендуем