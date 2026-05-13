«Попадание обломка в промышленный объект»: в Ярославле отразили атаку БПЛА

В Ярославле отражена атака БПЛА (фото носит иллюстративный характер) Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Утром 13 мая на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена атака украинских БПЛА. Об этом в 6:32 сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание обломка сбитого БПЛА в промышленный объект Ярославля. Пострадавших нет», — уточнил глава области.



Михаил Евраев добавил, что угроза на территории региона сохраняется. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Отбоя режима беспилотной опасности пока нет.

На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении власти попросили не приближаться к ним, рядом с ними не пользоваться телефонами. Необходимо отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить об их местонахождении по телефону 112.

Напомним, режим беспилотной опасности в Ярославской области был объявлен в 04:31 13 мая. С 3:53 закрыт аэропорт в Туношне При этом учреждения области работают в штатном режиме.

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