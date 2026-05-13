«Попадание обломка в промышленный объект»: в Ярославле отразили атаку БПЛА

Утром 13 мая на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена атака украинских БПЛА. Об этом в 6:32 сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
«Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание обломка сбитого БПЛА в промышленный объект Ярославля. Пострадавших нет», — уточнил глава области.
Михаил Евраев добавил, что угроза на территории региона сохраняется. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Отбоя режима беспилотной опасности пока нет.
На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении власти попросили не приближаться к ним, рядом с ними не пользоваться телефонами. Необходимо отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить об их местонахождении по телефону 112.
Напомним, режим беспилотной опасности в Ярославской области был объявлен в 04:31 13 мая. С 3:53 закрыт аэропорт в Туношне При этом учреждения области работают в штатном режиме.
Где получать информацию о ситуации
Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений;
аккаунты губернатора Ярославской области. Посмотреть информацию можно на официальных страничках Михаила Евраева в MAX, «ВКонтакте» и Telegram. Также об опасности в социальных сетях уведомляют Министерство региональной безопасности Ярославской области, администрации органов местного самоуправления;
федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»);
канал 76.RU в MAX, Telegram.