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Происшествия Атака БПЛА на Ярославль «Попадание обломка в промышленный объект»: в Ярославле отразили атаку БПЛА

«Попадание обломка в промышленный объект»: в Ярославле отразили атаку БПЛА

Что известно

11 270
В Ярославле отражена атака БПЛА (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ Ярославле отражена атака БПЛА (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославле отражена атака БПЛА (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Утром 13 мая на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена атака украинских БПЛА. Об этом в 6:32 сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание обломка сбитого БПЛА в промышленный объект Ярославля. Пострадавших нет», — уточнил глава области.

Михаил Евраев добавил, что угроза на территории региона сохраняется. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Отбоя режима беспилотной опасности пока нет.

На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении власти попросили не приближаться к ним, рядом с ними не пользоваться телефонами. Необходимо отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить об их местонахождении по телефону 112.

Напомним, режим беспилотной опасности в Ярославской области был объявлен в 04:31 13 мая. С 3:53 закрыт аэропорт в Туношне При этом учреждения области работают в штатном режиме.

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Где получать информацию о ситуации

  • Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений;

  • аккаунты губернатора Ярославской области. Посмотреть информацию можно на официальных страничках Михаила Евраева в MAX, «ВКонтакте» и Telegram. Также об опасности в социальных сетях уведомляют Министерство региональной безопасности Ярославской области, администрации органов местного самоуправления;

  • федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»);

  • канал 76.RU в MAX, Telegram.

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Комментарии
42
Гость
13 мая, 12:36
Прекратите среди ночи включать сирену, ироды !!! Толку от неё нет совсем, а вреда немеряно ! Шлите лучше свои бестолковые смс. От них хоть ни холодно , ни жарко.
Гость
13 мая, 10:17
Юлия Мендель. Читаем интервью.
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Гость
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