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Дороги и транспорт В ярославском аэропорту задержали рейс в город-курорт

В ярославском аэропорту задержали рейс в город-курорт

Что об этом известно

1 383
Задержали авиарейс Сочи&nbsp;— Ярославль&nbsp;— Сочи | Источник: Елена Вахрушева / 76.RUЗадержали авиарейс Сочи&nbsp;— Ярославль&nbsp;— Сочи | Источник: Елена Вахрушева / 76.RU

Задержали авиарейс Сочи — Ярославль — Сочи

Источник:

Елена Вахрушева / 76.RU

Задержан авиарейс Сочи — Ярославль. Самолет должен был прилететь в столицу «Золотого кольца» в 01:30 13 мая, а вылететь обратно на юг — в 02:30. Однако рейс задержали.

В 03:53 аэропорт в Туношне закрыли для полетов, о чём сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

Как сообщили 76.RU, борт из Сочи не успел вылететь в Ярославль. Рейс запустят, как только снимут все ограничения.

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Самолет из Сочи должен был прилететь в Ярославль в 01:30&nbsp;13 мая | Источник: аэропорт Золотое кольцоСамолет из Сочи должен был прилететь в Ярославль в 01:30&nbsp;13 мая | Источник: аэропорт Золотое кольцо
А вылететь из Ярославля обратно&nbsp;— в 02:30 | Источник: аэропорт Золотое кольцоА вылететь из Ярославля обратно&nbsp;— в 02:30 | Источник: аэропорт Золотое кольцо

В 04:31 13 мая в Ярославской области ввели беспилотную опасность. Жителей региона попросили не выходить на улицу. В помещениях зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи. Стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.

В 06:32 губернатор Михаил Евраев сообщил, что в регионе отразили атаку БПЛА, но есть последствия:

«Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание обломка сбитого БПЛА в промышленный объект Ярославля. Пострадавших нет», — уточнил глава области.

На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении нельзя не приближаться к ним, рядом с ними не пользоваться телефонами. Необходимо отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить об их местонахождении по телефону 112.

Отбоя режима беспилотной опасности в Ярославле на 10:45 13 мая не было.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент MSK1.RU
Аэропорт Туношна Сочи
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Комментарии
3
Гость
13 мая, 18:27
А в Любим задержки рейсов не было!
Гость
13 мая, 15:51
В статье описано не правильно - рейс отменили совсем!
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Гость
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