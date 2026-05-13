В ярославском аэропорту задержали рейс в город-курорт

Задержали авиарейс Сочи — Ярославль — Сочи Источник: Елена Вахрушева / 76.RU

Задержан авиарейс Сочи — Ярославль. Самолет должен был прилететь в столицу «Золотого кольца» в 01:30 13 мая, а вылететь обратно на юг — в 02:30. Однако рейс задержали.

В 03:53 аэропорт в Туношне закрыли для полетов, о чём сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

Как сообщили 76.RU, борт из Сочи не успел вылететь в Ярославль. Рейс запустят, как только снимут все ограничения.

В 04:31 13 мая в Ярославской области ввели беспилотную опасность. Жителей региона попросили не выходить на улицу. В помещениях зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи. Стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.

В 06:32 губернатор Михаил Евраев сообщил, что в регионе отразили атаку БПЛА, но есть последствия:

«Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание обломка сбитого БПЛА в промышленный объект Ярославля. Пострадавших нет», — уточнил глава области.

На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении нельзя не приближаться к ним, рядом с ними не пользоваться телефонами. Необходимо отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить об их местонахождении по телефону 112.