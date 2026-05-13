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Образование Атака БПЛА на Ярославль «Ребенка в школу отправлять?»: ярославские власти объяснили, как действовать при опасности БПЛА

«Ребенка в школу отправлять?»: ярославские власти объяснили, как действовать при опасности БПЛА

На ком лежит ответственность

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Режим беспилотной опасности ввели в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРежим беспилотной опасности ввели в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Режим беспилотной опасности ввели в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С ночи 13 мая в Ярославской области действует режим беспилотной опасности. Родители школьников задались вопросом: отправлять ли детей на учебу.

«Объясните мне, ребенка в школу отправлять? У школ есть какой-нибудь алгоритм действий, предписание — писать в чатах родителям, что угроза сохраняется, в школу не отправляем, опасно? Непонятно ничего!» — написала Мария в соцсетях губернатора Михаила Евраева.

Ярославне ответили в региональном правительстве. По информации Министерства образования, учреждения региона работают в штатном режиме».

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«При объявлении беспилотной опасности родители могут самостоятельно принять решение о посещении школы ребенком, но обязательно должны предупредить классного руководителя или администрацию школы. В таком случае пропущенные уроки не будут считаться пропусками по неуважительной причине. Также всегда при возникновении этой угрозы режим свободного посещения действует для детских садов и колледжей», — уточнили власти.

В одном из детских садов Ярославля, например, при действующем режиме воздушной опасности с детьми не выходят на прогулки.

«Воспитатель предупредила об этом в родительском чате, что во время действия режима дети находятся в здании, прогулок нет», — рассказал главный редактор сайта 76.RU Анна Ёлкина.

По ситуации на 12:50 13 мая, отбоя режима беспилотной опасности в регионе не было. На подлете к Ярославлю ночью сбили беспилотники, но обломок попал в одно из промышленных предприятий города.

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Кристина Геворкян
корреспондент MSK1.RU
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Комментарии
23
Гость
13 мая, 18:12
Надо создавать заново Войска ПВО страны. И побольше инициативы командирам огневых дивизионов, а не писание красивых отчетов.
Гость
13 мая, 15:24
Т.е. родители будут ответственны за то, что если по пути в школу или детский сад или в школе с ребенком что-то случиться... А потом будут винить себя всю оставшуюся жизнь? Мда... Ну, допустим, родитель примет решение оставить ребенка дома. С кем? Останется с ним сам? А что скажет работодатель если у нас атаки повторяются через почти каждые три дня?
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