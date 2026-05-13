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Происшествия Атака БПЛА на Ярославль Ночью БПЛА летели на Ярославль: сколько дронов было сбито в России

Ночью БПЛА летели на Ярославль: сколько дронов было сбито в России

Об этом сообщили в Министерстве обороны

7 238
Атаку БПЛА отразили в России | Источник: Александр Куренной / 76.RUАтаку БПЛА отразили в России | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Атаку БПЛА отразили в России

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В ночь с 12 на 13 мая регионы России массово атаковали украинские беспилотники. В их числе — Ярославль. На подлете к городу сбили БПЛА, но, по данным властей, обломок дрона попал в промышленный объект. Пострадавших нет.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 12 мая до 07:00 13 мая (по московскому времени. — Прим. ред.) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 286 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областей, Краснодарского края, Республик Калмыкия, Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — сообщили в Министерстве обороны России.

Число сбитых дронов конкретно в Ярославской области не уточняется.

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Губернатор Михаил Евраев сообщил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. Если вы их обнаружили, не приближайтесь и постарайтесь не пользоваться телефоном рядом с ними. Необходимо отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить об их местонахождении по телефону 112.

Отбоя режима беспилотной опасности в Ярославле на 11:40 13 мая не было.

Ночью 13 мая также закрывали для полетов аэропорт в Туношне. Из-за введения ограничений в Ярославль не смог вылететь рейс из Сочи.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент MSK1.RU
БПЛА Атака беспилотника
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Комментарии
15
Гость
13 мая, 22:20
Над нами мессеры кружили. И было видно словно днем ...
Гость
13 мая, 18:46
Куртка замшевая... Три куртки.
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Гость
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